“La función de la Defensoría no es atribuirle responsabilidades a la Fiscalía”: Barbosa a Camargo

Esta semana la Defensoría pidió investigar amenazas contra líderes sociales de El Salado, en el Carmen de Bolívar. En respuesta, el fiscal general Francisco Barbosa envió una carta al defensor Carlos Camargo indicándole que ya se han adelantado actuaciones y que la función de dicho órgano de control no es la de “atribuirle responsabilidades a la Fiscalía”.

“Finalmente, le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General de la Nación”. Así concluyó el fiscal general Francisco Barbosa una carta dirigida al defensor del pueblo Carlos Camargo, cuya institución, el pasado 20 de enero, pidió protección e investigaciones para los recientes casos de amenazas que han recibido lideres del corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar.

En contexto: Defensoría del Pueblo pide presencia de la fuerza pública en El Salado.

Como se evidencia en el documento conocido por El Espectador, Francisco Barbosa respondió ante la petición del vicedefensor Luis Andrés Fajardo que la Fiscalía es la institución encargada de tomar las medidas urgentes que busquen la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de los líderes sociales de El Salado. “Más bien, lo invito a que antes de remitir este tipo de comunicaciones, se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias en la protección de los DD.HH. de nuestro país”, puntualizó Barbosa.

La respuesta de Barbosa se da luego de que el vicedefensor Fajador pidiera a las autoridades competentes que investiguen el crudo presente de los líderes sociales y defensores de DD.HH. en El Salado, quienes vienen sufriendo amenazas en panfletos anónimos o atribuidos a las Águilas Negras. El llamado de la Defensoría, dada la situación, se elevó en el último consejo de seguridad llevado a cabo en el corregimiento, recordado por sufrir una de las más sangrientas masacres cometidas por paramilitares en febrero del 2000.

“Hay que considerar la presencia de miembros del Clan del Golfo en la zona. Se requiere presencia de la fuerza pública y programas de apoyo psicosocial con la población de El Salado. La Defensoría del Pueblo acompañará a la comunidad, para que se garantice la protección de sus derechos”, explicó el vicedefensor Luis Andrés Fajardo en su carta a Barbosa. De acuerdo con una de las alertas tempranas sobre la región, el Clan del Golfo ha impuesto restricciones a la movilidad y ha confinado a la población dentro de sus mismas casas.

Ante el llamado de la Defensoría, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que por mandato Constitucional la Fiscalía es la encargada de realizar las investigaciones por amenazas en El Salado. Además, explicó que desde el 18 de noviembre pasado encargó a un grupo de investigación para intentar esclarecer tales crímenes contra líderes sociales y defensores de DD.HH. “Investigar de manera analítica y estratégica los casos de amenazas, de modo que se pueda identificar relaciones entre los distintos casos y entender los contextos en los que se enmarcan”, respondió Barbosa que tienen como prioridad en la Fiscalía.

Además, el fiscal general explicó que desde que se conocieron las amenazas se inició la investigación de los mismos delitos, lo cual permitirá conocer a los responsables lo más pronto posible. “Frente a los mensajes de los últimos cinco días, la Fiscalía ha desarrollado actividades tendientes a recopilar elementos materiales probatorios, identificar a todas las víctimas de los plantos y los mensajes amenazantes. Igualmente, se rastrearán los mensajes que se emitieron vía WhatsApp”, le dijo Barbosa al defensor Carlos Camargo.

Lea también: Nueva amenaza contra Yirley Velasco: “La orden es desaparecerte”

Se conoció que una de las personas que está bajo la mira de las Águilas Negras es la defensora de DD.HH. Yirley Judith Velasco, quien a mediados de 2019 recibió un sobre envuelto en cinta negra, que no tenía otro objetivo más que intentar silenciarla por su labor como representante de víctimas de violencia sexual, de la misma masacre llevada a cabo hace más de 20 años. Lo que estaba firmado sobre el papel seguramente quebró a la mujer, pues amenazaron con asesinarla en presencia de su hijo, lo cual le ocurrió días antes a la lideresa María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta (Montería).

“Tu no has querido entender que no te queremos en los montes de maria. Vas hacer (sic) la próxima líder asecinada (sic). Te vamos hacer (sic) igual o peor lo que le hicimos a maria del pilar. Tu eres una sapa, guerrillera, sabemos todo de ti. Todo lo que haces, tus reuniones con mujeres, eres una líder fuerte, te vamos a matar, la orden es desaparecerte. Te hemos declarado objetivo militar. Somos un grupo fuerte. Que no comemos de cuento, acaso crees que no sabemos que visitas las veredas. Los policías son nuestros aliados. Ellos nos informan todo de ty (sic)”, le escribieron hace un par de años a Velasco, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares.

De acuerdo con la carta enviada a la Defensoría, miembros de la Fiscalía ya tienen vinculadas a dos personas en procesos penales por estos hechos. “Actualmente, una de las personas se encuentra privada de la libertad y aceptó cargos por el delito de amenazas, la otra persona se encuentra acusada por este mismo delito y, se está a la espera de realiza la audiencia de formulación de acusación”, agregó Francisco Barbosa. Al final, el fiscal general explicó que Yirley Judith Velasco cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y, además, le recordó a Camargo cuales son los números y el correo de la Fiscalía, “mecanismos que funcionan las 24 horas”.