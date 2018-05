La "Gata" podría resultar demandada por la Sociedad de Activos Especiales

Redacción Judicial

Este jueves, 10 de mayo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) reanudó la recuperación del inmueble ubicado en la Calle 59A # 91 – 42, en Barranquilla, donde residía la empresaria del chance, Elince López Romero. La diligencia había sido suspendida el pasado 25 de abril como parte de un compromiso de entrega voluntaria entre la entidad que administra los bienes del Estado y los abogados de la Gata, como es conocida popularmente.

A través de un comunicado, la SAE manifestó la posibilidad de tomar acciones legales contra la empresaria del chance, “para resarcir los perjuicios por la ocupación” irregular. Aunque sus defensores habían interpuesto varios recursos judiciales para que López Romero permaneciera en el palacete, con el objetivo de que pagara la condena bajo cuidados especiales por su estado de salud, ayer los empleados de su domicilio habían empezado el trasteo de sus enseres. (Le podría interesar: SAE pide que “La Gata” desaloje el predio embargado donde paga prisión domiciliara)

La polémica surgió tras una denuncia hecha por la Fiscalía en la que informó que López Romero se encontraba recluida en un inmueble embargado con fines de extinción de dominio, desde el 22 de mayo de 2014. Antes, un juez de Barranquilla le había permitido la detención domiciliaria bajo el argumento de que su salud de estado ameritaba una figura que en Estados Unidos se conoce como home care (atención domiciliaria de una persona con necesidades especiales).

Ayer, el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó la decisión de que la empresaria sea enviada a la cárcel. No obstante, el cumplimiento de esta orden aún no se puede realizar. Andrés Gutiérrez, uno de los abogados de López Romero, le dijo a este diario que su traslado se hará hasta que se adecúe un espacio en una cárcel para que sea trasladada. Aunque el abogado sostuvo que el Inpec ya respondió asegurando que actualmente no cuenta con espació con ese tipo de condiciones, dijo que la entidad está trabajando en ese sentido.

Sobre una eventual demanda contra la Gata, Gutierrez dijo que evaluaría el recurso en el momento oportuno. Por lo pronto, la empresaria continuará pagando su condena en una casa que arrendó en Barranquilla. Hace 11 años López fue condenada por el asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres a través de sus nexos con grupos paramilitares. Pero ese asesinato no es ni el primer escándalo en al cual la empresaria ha estado vinculada.