La mamá de mi hija | Podcast La Celda

Mientras pagaba una condena de doce años de prisión, Claribel Mosquera dio a luz a Evelyn. Nunca se imaginó que allí también conocería a Johana Bahamón, actriz y directora de la Fundación Acción Interna, y a quien hoy considera la segunda mamá de su pequeña.

Claribel Mosquera era una niña cuando unos paramilitares se llevaron a su papá. Creció junto a su mamá y hermanos en Pueblo Rico, Risaralda, pero por rabia y desconocimiento terminó uniéndose a un grupo guerrillero y, pese a que se desmovilizó en 2007, pasó doce años de su vida en la cárcel.

Escuche los primeros episodios de La Celda: voces de Libertad

Estando en prisión, Claribel se casó y dio a luz a su segunda hija, Evelyn. La crió durante los primeros meses hasta que conoció a Johana Bahamón, actriz y directora de la Fundación Acción Interna, que desarrolla proyectos de resocialización y atención para la población carcelaria del país.

En el quinto episodio del podcast La Celda, Claribel cuenta cómo aprendió a perdonar y a pedir perdón, a la vez que Johana la acompaña para hablar sobre la maternidad en las cárceles y su experiencia compartiendo la crianza de Evelyn.

“La Celda: voces de libertad” es un podcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta primera temporada incluye cinco relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

