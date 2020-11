Laura Zamora es una mujer trans que paga una condena de 50 años en el centro penitenciario La Picota, en Bogotá. Desde allí, trabaja por la defensa los derechos de la población LGBTI que vive tras las rejas.

Laura Zamora nació en Ibagué. Es una mujer trans y cuando tenía 16 años, en 2002, viajó a Bogotá para buscar una mejor vida, un trabajo y más tolerancia por la diversidad. Pero rápidamente se dio cuenta de lo difícil que es la vida para las mujeres trans, así que tuvo que hacer hasta lo imposible para sobrevivir.

(Escuche aquí el primer capítulo de La Celda: La gringa que, en una cárcel de Colombia, encontró su libertad en la música)

Tiempo después fue capturada con unas amigas y condenada a 50 años de prisión. Aunque por haber cambiado el sexo en sus documentos podía irse a la cárcel de mujeres, Laura prefirió seguir a sus amigas y terminó en La Modelo. Luego la trasladaron a La Picota y ahí empezó a trabajar activamente por los derechos de las personas LGBTI privadas de la libertad. En este momento es la única mujer trans que es monitora educativa.

(Escuche aquí el segundo capítulo de La Celda: El chef que encontró el sabor de la vida tras las rejas)

La primera temporada de La Celda incluirá cinco historias de redención que nacieron en las cárceles de Colombia. Algunos protagonistas son internos y otros ya recuperaron su libertad, pero todos se abrieron con la misma honestidad para hablar sobre los errores que cometieron y la importancia de las segundas oportunidades. A partir de este jueves y cada 15 días encontrarán historias de cocineros, escritores, activistas y demás en las plataformas Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast. También las podrán ver en las páginas web de El Espectador y Acción Interna.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

D. R. A – 2020. COMUNICAN S.A.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED.

ALL RIGHTS RESERVED

COPYRIGHT ©️ 2020. COMUNICAN S.A.