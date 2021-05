Siete sindicatos de juzgados y fiscales anunciaron que mañana suspenderán todas las actividades en los despachos judiciales. “Un juez que no tenga la sensibilidad de indignarse por esto, creo que no anda bien”, señaló Asonal Judicial.

“La mayoría de los jueces están indignados de verdad por el trato y la violencia estatal excesiva que se ha presentado contra quienes protestan. Claro que también rechazamos como institucionalidad que se hayan presentado desmanes. Son personas que deslegitiman el paro y son una menor cantidad”. Así inició su denuncia pública Fredy Machado, en entrevista con El Espectador, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).

La decisión ya está tomada: mañana 5 de mayo, todos los juzgados suspenderán sus funciones como método de protesta contra las oleadas de violencia en medio del Paro Nacional. Así lo determinaron siete sindicatos de juzgados y fiscales, en un reciente comunicado a la opinión pública. De acuerdo con las organizaciones, si bien la reforma tributaria del gobierno Duque se cayó tras las manifestaciones, desde la Casa de Nariño no se ha invitado a los convocantes del paro a dialogar sobre la nueva propuesta.

“El anuncio del Presidente Iván Duque de consensuar otra reforma tributaria con los partidos políticos y los gremios económicos, excluyendo al Comité Nacional de Paro que representa a las organizaciones sindicales, gremiales y sociales convocantes del paro nacional, causa desconfianza y desazón porque descarta la opción de acudir a otros mecanismos institucionales que permitan la consecución de los recursos fiscales que se requieren para atender la profunda crisis económica y social”, explicaron los sindicatos.

De acuerdo con los sindicatos, el Comité del Paro presentó en diciembre de 2019 un pliego de solicitudes al gobierno de Iván Duque, las cuales no habrían sido escuchadas por el máximo mandatario. Duque no habría atendido solicitudes para reactivar la economía, matricula cero para estudiantes y pago temporal de la nómina de pequeñas y medianas empresas. Denuncian, en especial, la “militarización” a las principales ciudades del país, cuyo costo han sido “jóvenes asesinados y detenidos por la fuerza desmedida del Esmad”.

Los siete sindicatos anunciaron que los juzgados no atenderán de manera virtual o presencial, mañana 5 de mayo. No se realizarán audiencias, no correrán términos y no se repartieron procesos entre los despachos. Además, le pidieron al presidente Iván Duque abstenerse de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria, desmilitarizar las ciudades, garantizar el derecho a la integridad de los manifestantes y negociar el pliego de peticiones, entregado hace dos años, con el Comité Nacional de Paro.

“Todos los jueces son garantes de los derechos y de las garantías, son jueces constitucionales. Un juez que no tenga la sensibilidad de indignarse por esto, creo que no anda bien. Se han presentado discusiones en las asambleas porque algunos creen que esto es una actuación de tipo político, pero es que los derechos humanos no dependen de eso. Cuando hay una vulneración todos tenemos que actuar. De alguna forma nosotros hacemos parte de la CUT y la CUT está en el comité de paro”, agregó Fredy Machado.

Por otro lado, el representante de Asonal Judicial amplió la voz de los jueces bajo su tutela, quienes “están indignados” por los casos de violencia policial denunciados durante los últimos seis días. De acuerdo con Temblores ONG, en su última actualización, se han reportado 1443 denuncias de presuntos excesos por parte de la fuerza pública. Entre ellos habría 31 víctimas de “violencia homicida” y 77 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía.

María del Pilar Arango, presidenta en Asonal Bogotá, asegura que jueces, empleados, magistrados y fiscales rechazan todo tipo de manifestación violenta. “Repudiamos eso porque es contrario a lo que día a día estamos protegiendo, el derecho a la vida y a la integridad. El país necesidad de los jueces, de los judiciales. Estamos en pie de lucha con el país. Acompañándolo y prestándole nuestros servicios con el mayor afecto. Muchas audiencias por supuesto se suspenderán. Sin embargo, la orden es que las tutelas y habeas corpus -solicitudes de libertad- se garanticen mañana”, dijo en entrevista con este diario.

Por su parte, Humberto López, secretario en Asonal Judicial, agregó que los sindicatos ya habían manifestado el pasado 28 de abril, a través de una caravana vehicular, pero está vez la situación de vulneración a derechos humanos los obliga a manifestarse virtualmente. “Está convocatoria es más paro virtual, un desconectarnos. No se recibirán memoriales, demandas, estamos llamando a los usuarios para que se abstengan de hacerlo”, dijo en entrevista. Entre los sindicatos están: Atraes FGN, Cormajuris, Sintrafisgeneral,Sintrafiscaliá, Asonal Judicial SI y Unisercti.