La trasescena de la citación a versión libre de la magistrada Caterina Hyeck

Para el 2 de febrero de 2021 a las 9:00 de la mañana está citada la magistrada de la JEP que deberá responder por una denuncia interpuesta por una politóloga que, paradójicamente, trabajó en la jurisdicción especial por nombramiento de Hyeck.

La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caterina Hyeck, fue citada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se presente en versión libre el 2 de febrero del próximo año, a las 9:00 de la mañana. Esta vez, la funcionaria entregará su versión sobre una denuncia interpuesta por la politóloga Carolina Suárez Baquero, quien trabajó en el Grupo de Análisis y Contexto (Grai) de la JEP por nombramiento, precisamente, de la magistrada Hyeck.

En diálogo con El Espectador, la togada indicó que la misma Carolina Suárez la buscó para que le ayudara a trabajar en el Grai. Como la hoja de vida de la politóloga era acorde con el perfil de esa dependencia y había manifestado querer el trabajo, Hyeck la nombró a finales de 2018 y Suárez entró a la JEP. Sin embargo, a pesar de ser nombrados por magistrados, los integrantes de este grupo de análisis le rinden cuentas a la persona encargada del Grai -director del Grai-, lo que quiere decir que, aunque la magistrada la nombró, no era la jefa directa de Carolina Suárez.

Aun así y, por ser quien la habría nombrado, la politóloga constantemente buscaba a la magistrada para manifestarle una serie de inconformidades laborales, por lo que Hyeck le pidió que pusiera todo por escrito y se lo enviara. Suárez relató circunstancias que, a su consideración, denotaban “sesgo” y “politización” en la JEP cuando entregaba sus informes y hasta dijo que algunas veces le escondían las llaves de su “locker”. La magistrada Hyeck remitió la comunicación a Fernando Vargas quien para entonces era el director del Grai, jefe directo de Suárez, y este respondió punto por punto a las quejas de la funcionaria.

“Ella no se dejaba corregir, tenía errores de forma, de fondo, dijo que unos homicidios eran de las Farc, cuando eran las AUC y esos son errores delicados. No es que sea sesgos. Lo que pasa es que a los analistas no les corresponde decir que una cosa es grave violación o no, la valoración jurídica es del magistrado. Entonces el jefe la corregía y ella decía que eso era sesgo de él. Me di cuenta que quien tenía razón era él y que yo había nombrado a una persona complicada”, explicó Hyeck. En vista de la situación, a la magistrada le pareció que lo mejor era pedirle la renuncia a Suárez, en vez de reportarla y que la declararan insubsistente. (Lea también: Los argumentos de los magistrados de la JEP que sí quieren revisar el caso Uscátegui)

Aunque, según la magistrada, Suárez estuvo de acuerdo con renunciar y hasta le agradeció y le pidió un plazo de un mes para firmar la carta, lo cierto es que el 30 de julio de 2019, la politóloga interpuso una queja por acoso laboral contra de Fernando Vargas, algunos compañeros y Caterina Hyeck. Sobre esta última, manifestó Suárez que la solicitud de la entrega del cargo obedeció a una “constante e indebida presión para presentar la renuncia, utilizando un tono amenazante que la hizo sentir agredida, vulnerada y coercionada”. Además, la exfuncionaria del Grai alegó que tenía un fuero institucional que amparaba su continuidad laboral.

Sin embargo, el Comité de Convivencia Laboral de la JEP, que analizó el caso, definió que no tenía competencia para declara ninguna clase de fuero y que “existe una facultad legal y reglamentaria que le asiste a la magistrada para requerir un cargo de libre nombramiento y remoción. En definitiva, el proceso por supuesto acoso laboral se cerró, Carolina Suárez fue declarada insubsistente y salió de la JEP. No obstante, ante su salida, la politóloga, de la mano del abogado Jaime Granados, inició una serie de acciones penales y disciplinarias en contra de la magistrada.

Apenas iniciaba el convulsionado 2020, cuando la magistrada se enteró de que había una denuncia en su contra relacionada con Carolina Suárez. Asegura que creyó que se trataba de un tema disciplinario por haberle pedido la renuncia a la politóloga. Sin embargo, a finales de mayo, cuando recibió un correo electrónico del Congreso en el cual citaban a su magistrado auxiliar, Felipe Carranza, a rendir testimonio, se dio cuenta de que se trataba de una denuncia penal interpuesta por el abogado Jaime Granados, como representante de Suárez, por el delito de constreñimiento ilegal.

De inmediato, Hyeck solicitó el aplazamiento que se aplazara la audiencia en la que comparecería Felipe Carranza argumentando que necesitaba conseguir un abogado penalista y otorgarle el poder correspondiente. En efecto, la Comisión de Acusación, con el aval del representante Mauricio Toro, quien está al frente de la indagación, accedió y reprogramaron la diligencia. No obstante, para el abogado Jaime Granados no era válido que la magistrada pidiera una reprogramación, argumentando que no sabía que el proceso en su contra era penal, entonces instauró una nueva denuncia en su contra por fraude procesal. (Le puede interesar: Las sospechas que ya giraban sobre el fiscal Rodrigo Aldana)

Pero ahí no termina el asunto. Granados también la denunció disciplinariamente porque, según él, Hyeck extralimitó sus funciones como magistrada de la JEP cuando el 29 de enero de 2020 envió a su magistrado auxiliar Felipe Carranza a una audiencia en la Comisión de Acusación en la que Carolina Suárez iba a ampliar y a exponer los hechos que motivaron la denuncia por constreñimiento ilegal contra la magistrada. De acuerdo con Jaime Granados, Caterina Hyeck “presuntamente incumplió deberes y funciones propias de su cargo al haber actuado de forma arbitraria, asignando funciones al señor Carranza de aspectos diferentes a los fines y naturaleza de la JEP”.

Sin embargo, la magistrada explica que para el momento en el que se realizó la audiencia en el Congreso, ella se encontraba en Sala Plena y, entonces, decidió que su magistrado auxiliar le llevara el poder a un abogado que la representaría en esa diligencia. En resumen, la magistrada tiene tres denuncias relacionadas a estos hechos: la primera por constreñimiento, por haberle pedido la renuncia de Carolina Suárez; la segunda, por fraude procesal, por haber pedido el aplazamiento de una audiencia y la tercera es disciplinaria por haberle pedido a su magistrado auxiliar que llevara el poder al Congreso. (Noticia relacionada: JEP lanza libro sobre el trabajo de sus magistrados)

En respuesta, la magistrada anunció que denunciará al penalista Jaime Granados por mala práctica profesional. “Granados es buen abogado, creo yo, como para saber que esto no tiene pies, ni cabeza, pero es que ya son tres denuncias por cosas improcedentes. Creo que esto a la final es un tema menor y lo quieren ampliar para dañar a la JEP, lo que pretenden es llamar la atención”, concluyó Caterina Hyeck.