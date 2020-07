La versión libre de Arturo Char en la Corte Suprema será el 27 de julio

El senador Arturo Char tendrá más tiempo para prepararse para la versión libre a la que lo citó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que lo investiga por posible fraude electoral y por la fuga de Aida Merlano.

Arturo Char Chaljub, senador de Cambio Radical en la carrera para convertirse en el próximo presidente de esa coporación, solicitó más tiempo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para poder prepararse y acudir a la diligencia de versión libre a la que fue citado dentro de una indagación preliminar que se le adelanta por presunto fraude electoral y por la fuga de la congresista Aida Merlano Rebolledo. La cita prevista inicialmente para este jueves se reprogramó para el próximo 27 de julio.

El magistrado Francisco Farfán consideró válidos los argumentos presentados por el abogado de Char, de necesitar más tiempo para poder reunirse personalmente, en medio de la cuarentena ordenada por la propagación del COVID-19, para poder examinar los hechos, las pruebas y así poder responder a las dudas que tiene el alto tribunal. En ese sentido, la diligencia de Char se realizará cuando el Congreso ya haya vuelto a sus funciones y -tal vez-elegido presidente.

(Le puede interesar: Reaparece Merlano: dice que Julio Gerlein la ayudó a escapar y que su vida corre peligro)

Y también se realizará luego que se reciban las declaraciones de otros testigos que fueron citados el pasado 11 de junio de 2020 cuando la Sala de Instrucción abrió la indagación preliminar en contra del senador Char. El 21 de julio próximo serán escuchados el empresario Julio Gerlein Echeverría, su hijo Julio Eduardo Gerlein y Margarita Eugenia Gerlein, así como los políticos Fuad Char y Alejandro Char Chaljub.

A la cita se sumarán el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira; el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el contratisa Faisal Cure, y Margelis del Rosario Barrios Lobo, Hernando Peña, Germán Córdoba. En este proceso se recibirá la versión por escrito del presidente Iván Duque y las declaraciones de Rafael Antonio Rocha Salcedo, Francisco Rafael Palencia Borrero, la excandidata a la Cámara, Lilibeth Llinás Delgado; Evelyn Carolina Díaz, Sara Jiménez, Ana Niebles y Erick José Urueta Benavides.

(Le puede interesar: Senador Arturo Char será investigado (y otros detalles de la condena a Aída Merlano)

El proceso contra Arturo Char tiene dos capítulos. Uno, se originó en la compulsa de copias que hizo la propia Corte Suprema en su contra en la sentencia que condenó a la excongresista Aida Merlano Rebolledo por hacer parte de un entramado de corrupción conocido como la Casa Blanca, por el cual también son investigados Julio Gerlein y Lilibeth Llinás. En la sentencia se afirma que se trataba de una “empresa electoral” en la que habrían participado varios grupos políticos del Caribe, siendo el más nombrado, la familia Char.

De acuerdo con lo plasmado en el documento, cuando Roberto Gerlein (hermano de Julio Gerlein) anunció que dejaba el Congreso en junio de 2018, se pactó que lo reemplazaría Aída Merlano. “Para alcanzar el escaño, lo revela el informe de contexto del CTI, hicieron coalición con la familia Char, con miras a obtener votos en otros departamentos, como Bolívar y Magdalena, con el compromiso de que Aída Merlano apoyara a Lilibeth Llinás como su fórmula a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical (exesposa de Carlos Rojano y hermana de Adalberto Llinás Rojano)”.

De otro lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema investiga a Char Chaljub por su supuesta participación en la fuga que protagonizó la excongresista Aída Merlano Rebolledo, el 1° de octubre de 2019, cuando asistía a una cita de diseño de sonrisa en el norte de Bogotá. La decisión fue tomada con base en las declaraciones a Semana TV que la exrepresentante a la Cámara dio desde Venezuela en relación con los pormenores de su fuga. Según ella, su fuga se inició por una videollamada que le hizo Julio Gerlein y en la que estaban, detrás de la línea, los integrantes de la familia Char.

“Inicialmente recibo una visita de un abogado de Arturo Char proponiéndome, el abogado Muñetón, que me propone que no declare en contra de Arturo que tenía que declarar el 7 de septiembre. Que yo tenía todas la de perder, que ellos eran los únicos que podían ayudarme. Alex (Char) me mandó muchos afectos, que quería ayudarme con el tema de mi hijo, y me propusieron que me iban a ayudar en la Corte y me pintaron mil pájaros en el aire. Y yo en una manera desesperada creí que ellos eran la salvación. Entonces yo declaré en favor de Arturo, aun (sic) que fui a declarar algo que no era cierto. Recibí amenazas de muerte”, dijo Merlano en esa entrevista con Semana TV.

Esa declaración fue el 5 de septiembre de 2018 y, diez días después fue condenada en primera instancia por la Sala de Primera Instancia. Según Merlano, cuando eso pasó, llamó a Julio Gerlein para decirle que la habían engañado. Ya sobre la fuga, la excongresista dijo Julio Gerlein la llamó para decirle que tomara nota sobre indicaciones y que le mostraron un plano. “En el fondo estaban hablando personas. Escuché con claridad absoluta la voz de Julio Eduardo (Gerlein), escuché la voz de Fuad Char, pero no solamente la escuché, a él lo vi cuando el señor volteó la cámara (del celular) para hablarme”, dijo.

“Estaba Arturo Char también, estaba Julio (Gerlein) y sentí voces de una mujer pero no estoy segura de quién era. Me dijeron lo que yo debía hacer, de dónde me debía tirar, de hecho me hablaron de un colchón, me hablaron de tirarme de la ventana del otro lado del consultorio. Después me salen que no hay colchón. Al final yo fui la que cambié el plan y me tiré del lado de enfrente”, agregó Merlano en esa entrevista. En este caso, el magistrado Farfán, a la hora de abrir la indagación preliminar, señaló que los señalamientos hechos por la fugada excongresista del Partido Conservador “estarían estrechamente relacionados con las conductas de posible corrupción electoral en indagación preliminar contra el congresista (Char)”.