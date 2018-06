Fue elegida representante a la Cámara por Antioquia

Las evidencias que comprometerían a la congresista electa Margarita Restrepo

Redacción Judicial

Aunque la candidata del Centro Democrático aseguró que Alejandro Cuartas Rodas no tuvo participación en su campaña, un video demostraría lo contrario.

Aunque la electa representante por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, negara que Alejandro Cuartas Rodas participara en su candidatura, las evidencias que día tras día se conocen demostrarían todo lo contrario. En efecto, existe un video que habría sido grabado por uno de los asistentes a las reuniones organizadas por el voluntario donde se evidencia supuestas “ayudas” a personas con el fin de que votaran por Restrepo en los comicios del pasado 11 de marzo. (Le podría interesar: Fabián Castillo, Aida Merlano y Margarita Restrepo, congresistas en la mira de la Corte Suprema)

En el registro, Alejandro Cuartas Rodas habló de un supuesto kit escolar que, se presume, ya había sido entregado a los asistentes. Sin embargo, al hacer una descripción de la mencionada dotación, crítica a las personas que no les gustó el kit. “Por eso los pobres somos pobres, porque somos muy malagradecidos”, aseguró Cuartas Rodas, quien aceptó el pasado viernes su responsabilidad por los delitos de estafa agravada y corrupción al sufragante, y por lo que recibirá una rebaja en su pena.

En el video también quedó registrado el tema de la entrega gratis de 1.000 tabletas que, de acuerdo con Cuartas Rodas, tampoco fueron del agrado de la gente. “Repartieron 1.000 tabletas gratis y tampoco les gustó porque no eran de una marca reconocida, pues devuélvanlas…”, agregó el vocero que finalmente dice que no vuelve a regalar mercados, que los 18.000 kits escolares ya fueron entregados y que algunos paseos fueron aplazados. (Le sugerimos: Supuesto exgerente de campaña de congresista Margarita Restrepo aceptó cargos)

Además del video, Blu Radio publicó unas imágenes donde la congresista, al parecer, asistió a esa reunión. Sin embargo, no se sabe si su asistencia se dio antes o después de la intervención del vocero Alejandro Cuartas Rodas. Toda esta información recolectada por la Fiscalía fue enviada a la Corte Suprema de Justicia para que determine qué grado de responsabilidad la congresista en estos hechos. Ella, por su parte, negó haber participado en estos hechos.

Pero el ente investigador no lo cree así, pues dice que la representante también habría ofrecido a sus votantes televisores de 49 pulgadas a $350.000 siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes. Según las investigaciones, la campaña alcanzó a recaudar $136 millones en una cuenta particular. Aparte de Alejandro Cuartas Rodas, la Fiscalía también investiga a Elizabeth Jaramillo Rico por haber hecho la oferta a más de 400 personas. (Lea también: Margarita Restrepo asegura que hombre capturado no fue su gerente de campaña)

Margarita Restrepo, en entrevista con la emisora, negó que Alejandro Cuartas Rodas participara en su campaña. “No era miembro de mi campaña, fue un voluntario. No sé si compró o no votos. Él utilizó mi nombre para estafar a las personas”, precisó la parlamentaria quien aseguró que ella fue la que puso de presente estas irregularidades ante la Fiscalía. “Estoy tranquila porque en esa compulsa de copias queda claro que las 51 personas que denuncian este delito dicen que yo no tengo nada que ver en eso”, concluyó.