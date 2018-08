Las fallas encontradas por la Procuraduría en el caso de Mauricio Orjuela

Redacción Judicial

El periodista Mauricio Orjuela falleció el pasado viernes 17 de agosto debido a una peritonitis. De acuerdo con información suministrada por sus familiares, durante la atención médica brindada al comunicador, se habrían presentado varias irregularidades, por lo que entidades como la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron el seguimiento del caso. Este miércoles el Ministerio Público dio a conocer los primeros resultados de sus indagaciones encontrando serias fallas en los servicios prestados al periodista.

En primer lugar, la Procuraduría señaló que evidenció “posibles fallas administrativas en la E.S.E. Hospital de Engativá, al no contar con los suministros que permitieran hacer el examen de imagenología (TAC), para prestar un servicio oportuno”. Según el ente disciplinario, para la fecha en que se ordenó el TAC de Mauricio Orjuela (11 de julio) el hospital no contaba con los medios suficientes para la práctica de este examen. “Según pruebas el contrato con el proveedor estuvo vigente hasta el 10 de julio de 2018”, aseguró la Procuraduría.

“Según los hallazgos, al parecer, el cuerpo médico no habría seguido las guías de manejo para la atención en el servicio de urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia la suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud”, se lee en el comunicado. Este presunto error médico habría retrasado el diagnóstico del periodista y a su vez su intervención quirúrgica, la cual se hizo tres días después del ingreso del periodista al hospital.

Después de su posoperatorio y de que no había una evidente mejoría en el periodista, su familia decidió llevarlo a la Clínica Shaio donde no pudo ser atendido debido a que su EPS Medimás no tiene convenio con esta entidad. El 7 de agosto, Mauricio fue trasladado a la Clínica General de la 100 con un diagnóstico de obstrucción abdominal que al parecer fue omitido, según indica la Procuraduría, debido a que a pesar de los síntomas se le dio de alta el 9 de agosto.

“El día 13 de agosto, Mauricio Orjuela ingresó nuevamente a la Clínica General de la 100 por urgencias con un estado grave de salud y a pesar de su sintomatología tampoco recibió la interconsulta con el especialista ni fue trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI. De acuerdo con los hallazgos de la Procuraduría al parecer la clínica habría incumplido la calidad de la atención en salud, frente a la oportunidad, acceso, pertinencia, continuidad y seguridad prestados a Mauricio Orjuela”, aseguró el Ministerio Público.

Adicionalmente, de acuerdo con las indagaciones adelantadas por el ente disciplinario, también se habría evidenciado una omisión en la prestación oportuna de los servicios de gastroenterología por parte de esta clínica, lo que finalmente terminó demorando su cirugía y provocando un shock séptico, que finalmente terminó en su deceso.

Sobre la EPS Medimás

Para la Procuraduría esta EPS no habría efectuado el seguimiento, ni la evaluación adecuada al caso de Mauricio Orjuela, lo que conllevó a una falta de garantías en el acceso seguro y pertinente de los servicios de salud. “Presuntamente Medimás EPS no habría activado los procedimientos de verificación frente a la prestación de los servicios integrales, lo que habría generado dilaciones que posiblemente incidieron en el deterioro de salud de Orjuela Bernal, quien habría manifestado en varias ocasiones la urgencia y prioridad de su estado de salud”, afirma el Ministerio Público.

