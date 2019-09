Las fotos de Juan Guaidó con narcoparamilitares en la frontera colombo-venezolana

Redacción Judicial-Internacional

El 22 de febrero de este año fue el concierto Live Venezuela en la frontera colombovenezolana en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y para concienciar al mundo sobre los sufrimientos del vecino país. Con artistas de la talla de Carlos Vives, Juanes, Miguel Bosé, entre otros, el evento fue apoteósico. La sorpresa de la jornada fue la llegada del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a Cúcuta.

No estaba claro cómo había pasado la frontera y llegado hasta el lugar del concierto. Tras el cierre fronterizo decretado por el presidente Nicolás Maduro, eran pocas las posibilidades de paso. Además, el gobierno venezolano le había prohibido la salida del país en días pasados. Por ello, se presumía que el gobierno colombiano le había ayudado para pasar por las trochas que días tras días usan los venezolanos de a pie para llegar a Colombia.

Pero Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Norte de Santander, duda de esta versión. El investigador aseguró a través de su cuenta de Twitter que la entrada de Guaidó a Cúcuta habría sido coordinada en Puerto Santander con miembros de Los Rastrojos, grupo narcoparamilitar colombiano. Según Cañizares, habitantes de la frontera denunciaron que los delincuentes les obligaron a encerrase en sus casas hasta que el jefe del Parlamento venezolano fuese recogido por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta.

Lo dijimos desde el primer día: la entrada a Colombia el 23 de febrero del sr @jguaido fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el menor. pic.twitter.com/qflAYBgWQf — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 12, 2019

Cañizares publicó dos fotos. En ambas, Juan Guaidó aparece en compañía de dos líderes de los Rastrojos: alias El Brother y el Menor. Guaidó aparece con la misma ropa con la que quedó registrado su ingreso a Colombia. No obstante, aún no está confirmado si participaron en el operativo de entrada del presidente de la Asamblea de Venezuela. Sobre este episodio, El Espectador contactó a Edward Rodríguez, asesor de Guaidó, quien dijo que esperarían a que el líder opositor tenga contacto con la prensa.

En contexto:​ El momento en el que Juan Guaidó cruzó la frontera para asistir al Venezuela Aid Live

"Si mañana se tiene contacto con la prensa y le aborden con ese tema se responde sin problema", dijo Rodríguez a este diario.

Pero quien sí se refirió al tema fue Carlos Vecchio, embajador de Guaidó ante Estados Unidos. En entrevista con W Radio dijo que las informaciones sobre una supuesta colaboración del líder del Parlamento venezolano con el grupo narcoparamilitar colombiano son "falsas".

“Yo tuve la oportunidad de ver al presidente Guaido en Colombia cuando se celebró la cumbre de Lima y nada de eso me lo mencionó. Más bien me dijo que fue muy riesgoso (el paso a Colombia) y que no fue fácil cruzar la frontera. Primera vez que yo escucho esto, de lo que conversamos sobre su salida en ningún momento me dijo que tuviera ayuda ese grupos irregulares, entonces no creo que esa versión sea ajustada con la realidad”, dijo Vechio.

"No existe ninguna vinculación del gobierno interino de Juan Guaidó con ningún grupo paramilitar, guerrillero. Cero, cero. Nosotros hemos dado muestras claras de la posición firme que hemos tenido contra la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela", agregó el líder opositor.

Le puede interesar: El agridulce balance del interinato de Juan Guaidó

Juan Felipe Corzo, concejal de Cúcuta, acompañó el operativo de ingreso de Juan Guaidó a Colombia y dijo a El Espectador que las informaciones de una supuesta alianza entre el jefe del Parlamento venezolano y el grupo narcoparamilitar "no tienen fundamento".

"Yo tengo conocimiento de que Guaidó venía desde Caracas en una camioneta Toyota azul con su esposa, Fabiana Rosales y el chofer. En la población de Guaramito lo recibimos Roberto Marrero y yo, como representante del Concejo. En ningún momento notamos personas extrañas. Fue una operación en la que participaron pocas personas", aseguró Corzo a este diario.

El cabildante aseguro tener pruebas del ingreso limpio de Guaidó a Colombia, que compartió con El Espectador. En las fotografías, dice Corzo, se evidencia que en el momento de la llegada de Guaidó no había delincuentes y la en que Guaidó llegó a territorio nacional, a través de trochas y caminos complicados.

Fotos: El Espectador

Sobre las fotos, Corzo insiste en que Guaidó "pasó sin ayuda de nadie", y dijo que, en caso de ser reales, el líder opositor venezolano desconocía quiénes eran esos hombres. "No creo que se le pueda pedir el antecedente a nadie antes de tomarse una foto. Lo que sí sabemos es que no tiene ningún tipo de contacto con delincuentes", afirma Corzo.

Así se mueven los Rastrojos en la frontera

Autoridades de Cúcuta consultadas por este diario confirmaron que las dos personas en las fotos sí serían los líderes de la organización narcoparamilitar que delinque en Norte de Santander y en Boca de Grita, Venezuela. Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, y John Jairo Durán, alias El Menor, están en poder de las autoridades desde hace varios meses. Ambos se entregaron a la Policía debido a la persecución realizada en su contra por el antiguo líder de Los Rastrojos, Wilfredo de Jesús Torres Gómez, alias Necoclí. Este último, que fue capturado en Valencia, Venezuela, le habría declarado la guerra a El Menor y al Brother debido a que supuestamente incumplieron un pacto que tenían de respetarle la jefatura mientras estaba recluido en el vecino país.

Desde hace varios años se viene denunciado el fortalecimiento de Los Rastrojos en la frontera colombovenezolana. Este grupo, cuyo origen parte de varias vertientes del paramilitarismo, habría comenzado su acción en el Valle del Cauca, luego habrían saltado al Cauca y Nariño, para después pasar al Caribe. Grupos como El Clan del Golfo los habrían sacado de sus territorios y los habrían empujado hasta Norte de Santander y Venezuela.

Puede leer: Los Rastrojos en Venezuela

Su actividad principal es el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera en Venezuela”, y también la minería ilegal. Su dominio es tanto en Colombia como en Venezuela, por lo que existen denuncias de que en el vecino país se movilizan como cualquier ciudadano del común, sin que las autoridades realicen alguna acción en su contra.

El periodo de mayor fortaleza de Los Rastrojos fue entre 2002 y 2012. Uno de sus orígenes fue ser el brazo armado de Wilber Varela, alias Jabón. Este capo del Norte del Valle le habría comisionado a Diego Rastrojo -por eso el nombre de Los Rastrojos- la creación de un ejército personal. Sin embargo, con el asesinato de Jabón, pasaron a ser aliados de Daniel El Loco Barrera y los hermanos Comba. Así lograron tener un amplio dominio en el Eje Cafetero, La Guajira, Meta, Guaviare, el Valle del Cauca y la zona del Pacífico.

No obstante, la organización comenzó a declinar en 2012 cuando alias Comba, Diego Rastrojo y el Loco Barrera fueron extraditados a los Estados Unidos. Desde entonces, la organización funciona como pequeñas células, sobre todo concentradas en la frontera. Allí han logrado extenderse hasta Venezuela. Aunque en el tiempo más reciente, han sufrido severos golpes como la captura de Necoclí en en el vecino país y la entrega de El Menor y El Brother a las autoridades colombianas.

Nota del editor:

Este artículo fue modificado en su título para retirar un calificativo inapropiado.