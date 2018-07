Las razones por las que llamaron a Álvaro Uribe y al representante Álvaro Prada a indagatoria

Redacción Judicial

Son varios los argumentos que tuvieron en cuenta los magistrados José Luis Barceló, Fernando Castro y Luis Antonio Hernández para citar a indagatoria al senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y al representante a la cámara, Álvaro Hernán Prada, los cuales quedaron consignados en un documento de 13 páginas al cual tuvo acceso El Espectador.

Todo inició el 22 de febrero de este año, cuando el abogado del senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, informó a la Corte Suprema de Justicia que exactamente el día anterior, el testigo clave en el proceso que se lleva a cabo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve recibió un mensaje a través de Whatsapp en el que se leía lo siguiente: “‘Hay un man muy grande’ que quiere hablar por medio mío ‘referente a ese chicharrón…me llegaron de parte del ex…pues para que hable con usted de parte directamente del ex’. En dicho mensaje se menciona al viejo cepe”.

Pero, al parecer, esta no habría sido la única que vez que abordaban a Monsalve. También se habría hecho a través de un mensaje de voz en el que se le manifestaba “que el presidente del Centro Democrático del Huila, refiriéndose a una persona de apellido Prada, “lo abordó y le pidió que tramitara ­-con él… un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones (…)”. Según señaló el abogado Villalba, ese mismo día (21 de febrero) un abogado fue a la cárcel La Picota a visitar a Monsalve, sin embargo, este se negó a recibirlo.

Al parecer, tal vez esta persona iba a proponerle a Monsalve “que hiciera con urgencia un video retractándose de sus testimonios con el objetivo de radicarlo”. Para el alto tribunal, Álvaro Hernán Prada sería la persona “que le pidió contactarlo con el propósito de convencerlo de hacer un video retractándose de sus declaraciones en las que señaló al doctor Uribe Vélez como participe de la comisión de varios delitos”.

Para los magistrados hay suficientes pruebas que demostrarían el ingreso de varios abogados el día 22 de febrero a la cárcel La Picota: “En efecto, en esa fecha ingresaron a la sala de visitas del pabellón de extraditables de la cárcel Picota el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien fue recibido por Enrique pardo Hasche, luego el doctor Héctor Romero, defensor de Juan Monsalve y minutos más tarde los profesionales del derecho Jaime Lombana Villalba y María Mercedes Williamson de Londoño. Cadena y Romero se sentaron en una mesa y Pardo en otra, en compañía del doctor Lombana y la doctora Williamson”, señala el documento.

En tal reunión, nuevamente se le pidió a Monsalve que firmara un documento para que fuese usado con el recurso de reposición contra la decisión mediante la que se archivó la decisión contra el senador Cepeda. A cambio, el abogado Cadena habría ofrecido a Monsalve una acción de revisión de su caso, mejores condiciones de reclusión y seguridad para él y su familia. A pesar de las presiones, Monsalve no aceptó la pretensión “aduciendo no estar dispuesto a incurrir en un delito de falso testimonio para no incrementar la pena que está purgando”.

Pero esta no fue la única vez que presionaba a Monsalve con el mismo hecho. De acuerdo con lo expuesto por la Corte, Cadena habría visitado en otras dos ocasiones a Juan Guillermo Monsalve para obtener un escrito en el que este testigo se disculpara con Uribe por los señalamientos hechos en su contra. Tal escrito, efectivamente se realizó e iba a ser entregado por la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, el 5 de abril de este año en el centro de Bogotá. “Aunque el encuentro se realizó, no se entregó documento alguno”, asegura la Corte.

Otro de los aprietos del senador Uribe que es mencionado por este alto tribunal tiene que ver con el supuesto contacto que ha mantenido con personas en el exterior “para que Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “Tuso Sierra” haga un video declarando a su favor y, con idéntico propósito, ha gestionado contactos similares, buscando personas para desacreditar a Juan Carlos Meneses”. Y al parecer, este ofrecimiento no solo se le ha hecho al exnarcotraficante. Para la Corte, se siguen contactando a exmiembros de grupos paramilitares, para que a cambio de favores jurídicos, hablen a favor de Uribe y su hermano Santiago.

El nuevo lío de la exfiscal Hilda Janeth Niño

El nombre de la exfuncionaria fue expuesto el año pasado al ser capturada por, supuestamente, haber favorecido a exjefes "paras" como Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, investigación por la que hoy esta llamada a juicio y se encuentra detenida en la cárcel El Buen Pastor. Ahora vuelve a ser mencionada en este caso por que, al parecer, se habría comprometido a desprestigiar la investigación contra Santiago Uribe.

Así se deja ver en el documento emitido por el alto tribunal en donde se describe como el abogado Diego Cadena Ramírez contacyó a la exfuncionaria en la cárcel “para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía se confabularon para acusarlo”. A cambio, Niño pidió que se fijara como su centro de reclusión la Escuela de Caballería.

En el curso de las investigaciones que cursan por estos hechos, la Corte pidió escuchar en declaración a 25 personas, entre las que se encuentran el empresario Juan Guillermo Villegas, la exfiscal Hilda Niño Farfán, el exnarcotraficante Pablo Hernán Sierra o Tuso Sierra, Daniel Rendón, alias Don Mario; José Gélvez Albarracín, alias El Canoso; entre otros. Del mismo modo, se pidieron los testimonios de cinco personas entre las que están el abogado Jaime Lombana, el senador Iván Cepeda y el abogado Diego Cadena Ramírez. Finalmente también se ampliará la declaración de Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y la de Carlos Eduardo López Callejas.