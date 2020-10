“Le dije a mi compañero que no le pegara más a Javier Ordóñez”, admite patrullero

El patrullero Harby Rodríguez, investigado por la muerte de Javier Ordóñez, entregó su versión de los hechos. Afirmó que él nunca golpeó al abogado, pero que vio a su compañero agrediéndolo cuando ya se encontraban en el CAI y Ordóñez estaba esposado.

El patrullero Harby Rodríguez, uno de los dos uniformados de la Policía que están siendo judicializados por la muerte del abogado Javier Ordónez en medio de un operativo judicial, en hechos que conmocionaron al país, rindió una declaración libre en la que, en medio de su versión, afirmó haber visto a su compañero Juan Camilo Lloreda Cubillos (también procesado) golpeando a Javier Ordónez dentro de las instalaciones del CAI. “Le dije que ya no le pegara más”, narró el patrullero confirmando que Lloreda golpeó varias veces con sus pies a Ordóñez en el estómago y las costillas.

Este testimonio fue rendido ante la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía que lleva el proceso disciplinario en contra de estos uniformados, en una audiencia virtual que avanza desde horas de la mañana de este miércoles y que ha estado dispuesta para la práctica de pruebas solicitada por la defensa deL patrullero Harby Rodríguez. En esta diligencia, además de la versión del patrullero, fue sometido a interrogatorio bajo juramento Wilder Salazar, amigo de Javier y testigo presencial de los hechos.

En el desarrollo de audiencia, el abogado Jorge Alberto Páramo, defensor de Harby Rodríguez, había pedido hacerle un interrogatorio al patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, compañero de su defendido, sin embargo, el uniformado se negó a rendir su declaración y no se prestó para tal interrogatorio. En consecuencia, llegó el turno de Harby Rodríguez quien, por el contrario, decidió contar con detalle su versión de lo que ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre de 2020.

Rodríguez, de 30 años, afirmó que es miembro de la Policía desde hace 11 años, los últimos cuatro al servicio del CAI Villa Luz, en Bogotá. Durante su trayectora en la institución ha recibido 24 felicitaciones y dos condecoraciones. Desde hacía dos años y medio no trabajaba hombro a hombro con el patrullero Lloreda Cubillos, pero justo ese día los habían asignado para realizar turno en la mañana y en la noche. Según narró, Cubillos era quien manejaba la motocicleta y quien portaba el arma taser. Él, por su parte, únicamente llevaba su arma de dotación.

Indicó que esa noche se encontraban en labores de patrullaje en la Ciudad de Cali con calle 26 cuando los llamaron de CAI para reportar una riña. Tardaron entre uno y dos minutos en llegar y observaron una pelea en un establecimiento, entonces les dijeron a las personas que se encontraban en el lugar que se retiraran del sitio. Dijo Rodríguez que la pelea había sido entre unos hinchas del Millonarios contra Javier Ordónez y sus acompañantes, así que para asegurarse de que no se presentarían más problemas se quedaron esperando que ambos bandos se retiraran del lugar.

“Ya ibamos a arrancar y sale un señor de las Brasas Burguer - local donde se habría presentado la riña - (calle 53 77c-15) y nos señalaba que un señor de gorra azul con camisa azul, señalando a Javier Ordóñez siempre que tomaba llegaba a buscarle problema a todo el mundo, que lo retiraramos de ahí. Esperamos a que se retirara el resto de gente, nos fuimos en la motocicleta, nos acercamos a Javier y a dos hombres más y les manifestamos que se retiraran para sus casas, que se evitaran problemas y que por favor evitaran quedarse ahí por lo de los contagios. Ellos un poco groseros empiezan a insultarnos. Que nos fueramos hijuaputas, que no fueramos sapos, que eso era problema de ellos, muchas palabras soeces”, dijo Rodríguez.

Insistió el patrullero en que permanecieron en la motocicleta cuando, de repente, Javier se lanzó a agredir a su compañero Lloreda Cubillos, mientras él rápidamente se bajó del vehículo. “Javier se viene de frente y golpea a mi compañero en el rostro, en el pómulo izquierdo, una patada y más golpes en el casco y en la cabeza. Wilder y Juan David (amigos de Javier) se me hacen en medio, saco mi pistola y hago un disparo hacia el suelo para disuadirlos porque si me golpeaban entre los tres podían hacerme mucho daño, eran más grandes que yo. Uno de ellos me golpea en el portaprovedor y lo rompe. Javier se va de nuevo contra mi compañero y lo sigue golpeando. Él acciona su taser pero no hace efecto”, narró.