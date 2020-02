"Le pido a la Procuraduría que deje conocer toda la verdad del caso Odebrecht": Otto Bula

José David Escobar Moreno - @JoseDEM18

En la mañana de este miércoles 15 de enero, parecía que se daría punto final al proceso penal que se adelanta contra Otto Bula, el exsenador y ficha clave de Odebrecht en Colombia que movió los sobornos que le ayudaron a la firma a quedarse con grandes obras de infraestructura. En medio de la audiencia de lectura de fallo, en la que el excongresista fue condenado a cinco años y cinco meses de prisión, la Procuraduría apeló la sentencia dada por el juez del caso. Por su parte, tanto la Contraloría como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), reconocidas como víctimas dentro del proceso, no tuvieron ningún reparo contra la sentencia de primera instancia.

Al final de la audiencia, Bula habló en exclusiva con El Espectador y pidió al Ministerio Público que “permitiera a Colombia conocer toda la verdad sobre el caso Odebrecht. Están obstaculizando un preacuerdo desde el primer día. Quiero decirle al señor procurador general que quien ha colaborado con información en este caso he sido yo. Los procesos que el Ministerio Público adelanta contra miembros de Odebrecht en ColombiA ha sido gracias a mí colaboración ante ese organismo. Gracias a mí también se abrieron los procesos en la Procuraduría contra las exministras (Cecilia Álvarez y Gina Parody)”.



A renglón seguido, Bula señaló que él solo se encargó de mover los dineros de la multinacional porque ellos, los directivos de Odebrecht, "tenían un relacionamiento directo con el alto gobierno". El 13 de enero pasado, el juez del caso aprobó el preacuerdo de Bula con la Fiscalía. En ese momento el fiscal del caso, Daniel Hernández, señaló que el exseador ha sido fundamental en encontrar más líneas de investigación del escándalo de corrupción, logrando de determinar que fueron $65.000 millones los que repartió Odebrecht en Colombia. Bula se comprometió a colaborar en investigaciones como la Ruta del Sol II y la adición del tramo Ocaña-Gamarra, entre otros procesos penales y disciplinarios.

Durante esa audiencia del 13 de enero, el procurador del caso señaló que no estaba de acuerdo con el mecanismo con el que la Fiscalía había determinado el tiempo que Bula tendrá que pasar tras las rejas. Esta mañana, el procurador del caso señaló que presentara por escrito su apelación de la condena. En diálogo con este diario Bula señaló que el no fue lobbista de Odebrecht sino "un trabajador de quinta categoría. Hay mucha gente más arriba de mí que no ha sido tocada por la justicia y eso es lo que la Fiscalía y los magistrados Lombana y Rueda de la Sala Penal de la Corte Suprema me vienen solicitando para hablar de los casos de los congresistas relacionados a Odebrecht".

En el preacuerdo de Bula también se incluyó como parte de su reparación la entrega de una casa finca que está ubicado en Chía, Cundinamarca. En total, este tendría que devolver $6.600 millones. Los delitos por los que sería condenado el exparlamentario cordobés serían cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares. Bula, además, tendrá que pedir perdón ante los medios de comunicación por sus hechos. Sin embargo, con la apelación del fallo, el preacuerdo de Bula no queda en firme y será el Tribunal Superior de Bogotá quien decida si acoge los argumentos que del Ministerio Público.

Bula, según la Fiscalía,fue pieza clave en el movimiento de US$4.6 millones de Odebrecht en 2011 para resultar beneficiado con la adición de la obra Ocaña-Gamarra (Norte de Santander) dentro del proyecto de la Ruta del Sol II. Además, este también fue condenado en 2018 a dos años de prisión por el delito de cohecho. El exparlamentario le entregó a la pareja del exfiscal Rodrigo Aldana un apartamento por $230 millones en el occidente de Bogotá a cambio de favorecerlo judicialmente.

Los testimonios de Bula han sido claves en procesos judiciales y disciplinarios del caso Odebrecht, como los de los exsenadores Ñoño Elías y Antonio José Guerra. Además, se espera que este hable en el caso del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, entre otros. Tanto Guerra como Andrade se declaran inocente.