Legalizan captura de Pedro Aguilar

-Redacción Judicial

Con la ayuda de un falso fiscal, el pasado 21 de marzo obtuvo la libertad el líder camionero, Pedro Aguilar, luego de estar recluido en la cárcel La Modelo. Tras estar más de dos semanas en fuga, fue recapturado y trasladado al complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, lugar donde este sábado se adelanta la audiencia a puerta cerrada.

En medio de este caso también se logró recientemente la legalización de la captura de Diana Milena Zárate, abogada defensora de Pedro Aguilar, y del falso discal José Edilberto Parada Barbosa, quien facilitó la libertad del líder camionero.

La abogada aseguró a La W Radio que no sabía lo que estaba sucediendo con el falso fiscal. Afirmó que ella pidió la libertad del camionero en medio de su ejercicio profesional y señaló que ella nunca tuvo contacto previo con la Fiscalía, por lo cual no podía verificar que el fiscal no era verdadero. También relató que se enteró de lo sucedido a través de los medios de comunicación.

La Fiscalía investiga a Aguilar Rodríguez por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir, por una investigación que se denominó el cartel de la chatarrización. Andrés Villegas, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en el Valle del Cauca, y una de las personas más cercanas a Aguilar Rodríguez, manifestó en 2016 que el líder camionero era una de las cabezas de una red que estafó al Estado en procesos de chatarrización de vehículos.