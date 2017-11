Leonidas Bustos recusó a investigadores que llevan su caso en la Comisión de Acusación

Redacción Judicial

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, recusó a los investigadores de llevan su caso en la Comisión de Acusación por el escándalo conocido como el cartel de la toga. En el comunicado, difundido este martes, Bustos pide que separen “inmediatamente” a Edward Rodríguez y Fabio Arroyave, pues “existen serios motivos” sobre la imparcialidad que han venido actuado en su proceso desde que se inició el pasado 25 de octubre. (Lea: El paz y salvo que pidió José Leonidas Bustos para irse de la Corte Suprema)

El exmagistrado Bustos dice que tanto su defensa como él han venido solicitando varias pruebas sin que se hayan realizado en su totalidad, pues, en su criterio, solo se han ejecutado el 28 %, lo que considera un “evidente menoscabo de los derechos de defensa, contradicción, debido proceso, investigación integral y presunción de inocencia”. Prueba de lo anterior, agregó, son varias solicitudes que han pedido para escuchar a exmagistrados de la Corte Suprema, exmagistrados auxiliares de su despacho, excongresistas y particulares que han sido mencionados en este escándalo de corrupción.

Algunos testimonios solicitados por Bustos son el exsenador liberal Álvaro Ashton, el abogado Gerardo Torres Roldán, conocido como Yayo; el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera; el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte; y los abogados Leonardo Murillo, Delio Maya Barroso y Alejandro Guerrero, entre otras personas. Bustos también pidió copia del CD sobre las comunicaciones grabadas por la justicia estadounidense entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla, y copia del proceso adelantado contra el magistrado Gustavo Malo Fernández, sin embargo, dice que han sido negadas. (Le podría interesar: “Soy absolutamente inocente. Siempre fui probo y transparente”: exmagistrado Leonidas Bustos)

“La enunciación anterior muestra inconcusamente la ausencia de decisión, esto es, la falta de un pronunciamiento oportuno sobre las postulaciones probatorias formuladas por la defensa a que estaba obligada la Comisión y que se contrae al deber”, se lee en la carta firmada por la defensa del exmagistrado. Y agregó: “se puede predicar que dichos términos (de la investigación) se encuentran vencidos, con mayor razón, tratándose de un proceso en contra de un aforado constitucional, el cual (…) debe desarrollarse y agotarse en el término de 60 días”.

Por otro lado, el abogado de Bustos manifestó que el investigador Edward Rodríguez, quien hace parte del partido Centro Democrático, que el presidente de esa colectividad, Álvaro Uribe Velez, y demás militantes como José Obdulio Gaviria, se han referido de manera desobligante utilizando “improperios” contra su cliente evidenciando resentimientos y animadversiones. "Yo creo que una ideología de partido que se ha mostrado adversa a la paz no es compatible con aquellos sentimientos de imparcialidad, de independencia, pero particularmente de sindéresis que deben caracterizar la función judicial". ​(Lea: 10 frases de José Leonidas Bustos ante la Corte Suprema)

El exmagistrado expresó que siempre se ha mostrado como “un partidario de la paz” y así se lo hizo saber al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el foro anual de la jurisdicción ordinaria dos años atrás en Cartagena. No obstante, dice que dicho apoyo no es del agrado de los congresistas del Centro Democrático “dada mi gran simpatía, mi afecto y mi sentimientos por la paz. Ello me hace, sin lugar a dudas, una persona no simpática para los congresistas del Centro Democrático”.