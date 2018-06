En Valledupar

Levith Rúa Rodríguez habría intentado suicidarse en la cárcel de La Tramacúa

Redacción Judicial

Levith Rúa Rodríguez, el expolicía que sería un violador serial que acechaba mujeres entre los 15 y 18 años en la costa Caribe colombiana, se habría intentado suicidar en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar (Cesar), el pasado lunes. La Fiscalía lo responsabiliza, además, de haber asesinado a la joven estudiante del Sena Gabriela Andrea Romero Cabarcas, quien desapareció el 24 de noviembre y fue hallada sin vida el 15 de diciembre de 2017. (Le sugerimos: El perfil criminal de Levith Rúa Rodríguez)

Según reporto El Heraldo, Rúa Rodríguez intentó suicidarse ingiriendo 12 pastillas de Clozapina y dos capsulas de Clonazepam, medicamentos que son utilizados, entre otras cosas, como sedantes y que pueden provocar depresión en el sistema nervioso, alteración en el estado de la conciencia o cambios en los patrones de sueño. Igualmente, se habría cortado las venas de su antebrazo izquierdo, por lo que fue trasladado por el Inpec al hospital Rosario Pumarejo de López en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Asimismo, El Heraldo publicó un audio de un medio de comunicación radial donde Rúa Rodríguez denunció las condiciones en que se encuentra y sus pretensiones de suicidarse. “Me tienen aislado y las 24 horas del día encerrado. Prácticamente estoy secuestrado. Quiero dejar constancia en los medios de comunicación que yo estoy sindicado, pero no condenado, por lo que prevalece mi inocencia”, dice el expolicía, quien agregó que después de terminar la llamada se iba a agredir porque no “aguantaba tanta humillación”. Sin embargo, se desconoce en qué fecha el expolicía concedió esa entrevista. (Le podría interesar: Levith Rúa, el expolicía que sería un violador serial)

Rúa Rodríguez, también conocido como Bestia del Matadero, se declaró inocente en diciembre de 2017 luego que las autoridades lo capturaran y le imputaran cargos por el crimen de Romero Cabarcas. Desde entonces, permanece detenido en la cárcel de Valledupar mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, esta no es la única investigación que este expolicía tiene en su contra.

Desde 2010 hay registros judiciales de su recorrido criminal, cuando fue acusado, siendo aún policía activo, de violar a una mujer en la madrugada del 14 de mayo de 2010 en El Paso, Cesar. Hechos por los cuales fue condenado en 2011 a 14 años de cárcel, pero con las reducciones de ley quedó en libertad en julio del 2017. Luz Cabarcas, madre de la víctima, aseguró que el expolicía buscaba retrasar el proceso para quedar libre por vencimiento de términos. (Lea también: ¿Por qué el crimen de Gabriela Romero es un feminicidio y no un homicidio?)

Otro de los casos en el que está involucrado ocurrió en enero de 2017 cuando gracias a un permiso que le fue concedido por las autoridades salió de prisión durante 72 horas, trasladándose a Ponedera, Atlántico, donde habría abusado de una menor de edad. Su confianza para esquivar la justicia se acabó cuando una niña venezolana denunció que fue agredida sexualmente en Malambo. Esa denuncia desencadenó la captura de Rúa Rodríguez y su posterior confesión en la autoría del crimen de la joven estudiante del Sena.