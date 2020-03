Lo pactado entre Fiscalía y defensa de Francisco Ricaurte sobre testimonio de Musa Besaile

Redacción Judicial

El juicio contra Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema y otros procesos del escándalo del cartel de la toga, se han movido durante este inicio de 2020. Desde hace dos semanas, en las audiencias del caso del exmagistrado del alto tribunal estaba testificando el exsenador del partido de la U, Musa Besaile. Por ejemplo, dijo que Ricaurte era parte del "equipo de trabajo" que recibió un millonario soborno para frenar una orden de captura en su contra por parapolítica. De ese equipo, supuestamente, participaban el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el también expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos.

Vea: Lo que dijo Musa Besaile sobre el rol del exmagistrado Ricaurte en el cartel de la toga

Tras varias audiencias en las que testificó Besaile tanto la defensa de Ricaurte como la Fiscalía vieron que su testimonio se estaba dilatando. Además, el abogado del exmagistrado pidió otros testimonios para refutar lo que dijo el exsenador en el juicio. Entre ellos, asistió el expresidente de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda Buelvas; Ronald Dix, actual magistrado actual de la Sala Laboral de Descongestión con el fin de desmentir una reunión del 1 de junio de 2017 en el Club de Banqueros del centro entre Ricaurte y Besaile. Por su parte, la Fiscalia llevó como prueba de contrarefutacion a dos escoltas del exsenador que ahora hacen parte del esquema de seguridad de su hermano, el senador Johny Besaile.

(Lea también: Cartel de la toga: lo que dijo Musa Besaile en el juicio contra el exmagistrado Ricaurte)

Para abreviar el testimonio de Musa Besaile la fiscal del caso, Claudia Patricia Vanegas y el abogado Juan Sebastian Fajardo, firmaron un documento con cinco puntos donde pactaron qué fue lo que testificó el excongresista, quien se encuentra preso por su supuesta participación en el cartel de la toga. El Espectador conoció el documento, que se leyó y fue presentado ante el juez que lleva el proceso contra Ricaurte, con el fin de que se abreviara el testimonio del exsenador. El primer punto pactado hace referencia a que son cinco declaraciones ante varias instancias las que ha hecho Besaile en relación al cartel de la toga

"Una versión libre ante la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2017; una declaración bajo juramento ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en septiembre de 2017 en el juicio contra José Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández; una indagatoria rendida ante la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2017; la entrevista a la W Radio de agosto de 2017 y una declaración autenticada, de febrero de 2015, ante el Notario Único de Sahagún, Córdoba" señala el documento.

(Le puede interesar: El barón político Musa Besaile aterrizó en la JEP con parapolítica y cartel de la toga)

El segundo punto señala que "nunca" en esas declaraciones Besaile mencionó que directa o indirectamente Ricaurte le hubiese solicitado dinero para favorecerlo en el proceso que en su contra adelantaba la Sala Penal de la Corte Suprema. Segundo, que tampoco Ricaurte le ofreció a Besaile hablar con algún magistrado, funcionario o empleado de la Corte para favorecerlo en el proceso. Que tampoco Ricaurte le ofreció su ayuda para conseguir información privilegiada de su proceso o gestión alguna para favorecerlo. Y por último, que nunca dijo que en el Congreso “se decía” que Ricaurte solía manejar “esa clase de temas” refiriéndose a ayudar a personas con los procesos que tenían en su contra a cambio de que él obtuviera un beneficio personal.

El tercer punto también tiene como base las cinco declaraciones mencionadas. Que en ninguna de ellas Besaile, cuando narró su reacción a la captura del exsenador Julio Manzur, mencionó a Ricaurte, pero sí dijo que entró en pánico, "muy nervioso, preocupado recordé todo lo que me había dicho Gustavo Moreno 20 días o un mes antes, me había dicho que venía una orden de captura contra Julio Manzur y posteriormente contra mí”. También pactaron, en el cuarto punto, que en ninguna de las declaraciones contó que en la supuesta reunión ocurrida en el Hotel Radisson entre él y Luis Gustavo Moreno nunca mencionó con nombre propio a Ricaurte o "Pacho" como una de las personas con las que se dividirían el soborno de $2.000 millones.

El último punto se refiere a que Besaile nunca narró en esas cinco declaraciones sobre dos supuestas reuniones en el Hotel Marriot de la calle 26, entre Ricaurte y él, y otra en el restaurante el Corral del Parque de la 93 entre el exsenador Besaile y Moreno. Tampoco mencionó una presunta reunión en el apartamento de Ricaurte, entre él y Musa Besaile, en la que el exmagistrado le dijo que “Reyes, el magistrado auxiliar de Gustavo Malo, estaba molestando”, porque “como que también tiene intereses, y como no se le han suplido esos intereses, está molestando”. Besaile tampoco habló de una reunión en el apartamento de Ricaurte, entre él y Musa Besaile, en la que el expresidente de la Corte dijo que estuvo hablando con Gustavo Malo y “me dijo que ahí no hay nada, que en tu proceso no había nada”.

Este pacto entre la Fiscalía y la defensa de Ricaurte y la imputación de cargos del abogado Luis Ignacio Lyons España (antiguo defensor del excongresista) por el delito de cohecho, tumbaría la tesis de que Luis Gustavo Moreno extorsionó con 2.000 millones de pesos a Besaile. El proceso contra Ricaurte se reanudará en las próximas semanas con el testimonio de Luis Gustavo Moreno, quien es considerado como el testigo estrella del cartel de la toga. Este se encuentra preso en Estados Unidos y ya declaró en dos oportunidades en el juicio que se adelanta en la Corte Suprema contra Gustavo Malo.