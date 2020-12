“Lo que más me duele es la situación de mi hijo”: Cecilia Rueda, viuda de Jhonny Orjuela

En el asesinato del dueño de Surtifruver, todavía está todo por decirse. Para el próximo 5 de junio está programada la primera audiencia del juicio de su esposa, quien insiste en su inocencia y revela con su familia varios detalles de este caso, sobre la investigación y sobre la empresa en disputa.

Según la Fiscalía, Cecilia Rueda fue la mujer que orquestó el asesinato de su esposo, Jhonny Alonso Rueda, fundador y dueño del exitoso negocio Surtifruver de la Sabana. Rueda murió por tres disparos en octubre de 2016 y, un año más tarde, la Fiscalía anunciaba la captura de su viuda como un triunfo dentro de la investigación. Para el organismo investigativo, ella, junto con Mauricio Parra, planearon y ejecutaron el homicidio.

Rueda nunca había querido hablar con los medios de comunicación -que la apodaron “la viuda negra”-. Ella, mujer de pocas palabras, confirma que estuvo en una relación con Parra, quien era socio de su marido en un cultivo de arándanos (ella y Orjuela estaban separados cuando él murió). De hecho, Orjuela fue quien los presentó. Niega, sin embargo, haberse aliado con él para acabar con la vida del padre de sus tres hijos. “Jamás”, dice enfáticamente.

El próximo 5 de junio se realizará la audiencia preparatoria que marcará el comienzo del juicio en su contra. La Fiscalía armó el caso con base, principalmente, en una confesión de Parra, quien en enero de 2018 se retractó. Ese gesto, no obstante, poco efecto tuvo sobre el proceso de Rueda, quien en marzo de ese año fue llamada a juicio. Acompañada de su hija mayor, Lina, y de un hijo que Orjuela tuvo por fuera del matrimonio, Camilo, aceptó hablar por primera vez con la prensa.

::Surtifruver es sometida a control por la Supersociedades::

¿Cuál de su versión de lo que ocurrió con su esposo, Jhonny Alonso Rueda?

Pues hasta el momento no lo he podido entender.

¿Cuándo se conocieron usted y Alonso?

Hace como como veintisiete años que nos conocimos con Alonso en el colegio donde estudiábamos, el José Joaquín Casas, de Chía. Yo ingresé a trabajar en un supermercado que era de un tío de él. Nos hicimos amigos y luego novios. Teníamos como 18 años.

¿Cómo nació Surtifruver?

Alonso trabajaba con un tío, pero surgieron problemas entre ellos y le insinué que se independizara. Yo ya había montado un negocio de frutas y verdura, con la ayuda de él. Me empezó a ir muy bien. El lo pensó y montó Surtifruver de La Sabana.

Cuando matan a Jhonny Alonso Orjuela, ¿Surtifruver tenía más socios?

Los dos hermanos, los únicos. Fredy y Alonso.

¿Por qué Orjuela no la hizo socia a usted?

Tuvimos la intención, él lo intentó, pero Fredy no permitió. Argumentaba que si yo aparecía en los estatutos de constitución de la empresa, la esposa de él también debía aparecer. A Alonso no le parecía justo. Ahí no se entendieron y no se pudo hacer.

¿Cómo era su relación con su cuñado?

Normal. Era una buena relación.

¿Ahorita cómo es?

Muy distante, muy fría. No nos hablamos. No tenemos relación.

¿Y con los padres de Orjuela?

También perdimos contacto. Han tenido actitudes duras conmigo.

Ellos creen que usted es culpable, ¿verdad?

Sí. Muchos lo creen.

¿En qué año se separaron Orjuela y usted?

En 2009 se fue de la casa.

¿En qué términos se separaron?

En buenos términos, muy amigablemente. Acordamos que él iba a vivir en una casa, yo en otra, y que igual seguiríamos siendo los papás de nuestros hijos. También seguimos trabajando juntos, viajando juntos.

Según han filtrado los medios de la investigación, él se fue de la casa a hacer vida en pareja con otra mujer. Un juez incluso reconoció con Claudia Ximena López unión marital de hecho en 2017, han reportado los medios. Habrían vivido 8 años juntos.

Lina Orjuela Rueda: Lina: Ella no ha sido reconocida todavía, estamos en el proceso y, de hecho, hace unos días tuvimos la audiencia inicial en un juzgado de familia de Funza (Cundinamarca). Además, yo viví con él en 2012. Estaba en la adolescencia, tuve problemas con mi mamá y me fui a vivir un año con él. Con nadie más.

Cecilia Rueda: Él se fue a vivir a un apartamiento solo y me pedía que le llevara a los niños para que se vieran. Luego, como en 2015, Camilo y Juan David se fueron a vivir con él.

Camilo Orjuela: Él solo vivía conmigo y con mi hermano.

Juan David está prófugo, la Fiscalía lo responsabiliza de este crimen. ¿Era su relación con su padre tan difícil como ha dicho la prensa?

Lina Orjuela Rueda: La que salió a decir que él le pegaba a mi mamá y que era supremamente grosero es una de las hermanas de mi papá.

Abogado David Albarracín: Hay que tener en cuenta algo, y es que él hoy tiene 20 años. ¿Qué muchacho adolescente no tiene problemas con sus papás, no hace caso? Eso es normal. Después los hermanos de Alonso empiezan a decir que Juan David era un chino complicado. Pero el personaje central que lo involucra es un personaje muy interesado en este asunto, llamado Edilson. Él que es el que sale con el cuento del arma (que habría sacado Juan David Orjuela de casa de Jhonny Orjuela y con la cual lo habrían asesinado). Después, convenientemente, (Fernando) Bahamón, en una segunda versión, sugiere la relación entre el hijo de Alonso y el arma.

¿Quién es Edilson?

Cecilia Rueda: Es un primo de Alonso. Alonso le permitió ingresar a las fincas a cultivar. Eran socios también en un sitio de hortalizas.

Lina Orjuela Rueda: Después de que mi papá murió, Juan David encontró a Edilson vendiendo uno artículos propiedad de mi papá y le hizo el reclamo. Edilson le pegó. Además, él está administrando el cultivo de arándanos y, según un informe que me pasaron la semana pasada, en dos años ha vendido $350 millones. A nosotros, que somos socios del 30 % del cultivo, no nos da la cara ni responde llamadas para dar cuentas.

Pero, ¿había un arma en la casa de Orjuela? ¿Habría podido sacarla Juan David para que mataran con ella a su padre?

Abogado David Albarracín: Camilo vivía con ellos, él, que fue testigo, podría responder esa pregunta.

Camilo Orjuela Alarcón: Nunca vi un arma en la casa de mi papá.

Abogado David Albarracín: Lo cierto es que Alonso tenía varias armas. Junto con sus hermanos, primos y otros familiares compraron cinco revólveres iguales al tiempo en Indumil. Si se le perdió o no se le perdió el arma (lo cual le expresó, supuestamente, Orjuela a Edilson) es algo que Edilson deja saber en un momento muy conveniente para poder involucrar a Juan David.

La Fiscalía, al parecer, tiene el testimonio de la empleada doméstica de Orjuela, quien habría confirmado que el arma desapareció y que Juan David salió ese día en la misma camioneta que una hermana de Orjuela vio cerca de la zona donde él fue asesinado.

Abogado David Albarracín: Eso no lo declara la empleada, sino Edilson. No sé por qué resulta con esa historia, pero sí sé que se ensambla luego con la versión de Bahamón, un testigo cuyo pasado delincuencial y mentiroso está más que probado hasta por la misma Fiscalía, que ahora nos quiere convencer de que es irrefutable.

Lina Orjuela Rueda: De hecho, Sandra, la empleada de mi papá, declaró que nunca vio un arma en la casa de mi papá. Inclusive, Sandra dice que jamás, en los 12 años que trabajó con mi papá, vio entrar a ese señor (Edilson) a la casa.

Cecilia, ¿cómo evalúa usted la situación de Juan David y la orden de captura que tiene por el crimen de su esposo?

Difícil. Es lo que más me preocupa a mí, lo que más me duele, porque es un niño. Está en todo su derecho de estar lejos, refugiado. Todo por una mentira…

¿Qué ha significado la situación de Juan David para sus otros hijos?

Dolor, únicamente dolor.

¿Él está en contacto con ustedes?

No.

¿Aparte de lo declarado por Edilson y Bahamón, Mauricio Parra también declaró contra Juan David, verdad?

Abogado David Albarracín: Mauricio Parra viene a confirmar la versión de Bahamón.

¿Cuándo? ¿Al tramitar su principio de oportunidad?

Abogado David Albarracín: Sí, pero no dice que directamente le conste nada. Y después ya no habla de eso. Creo que lo dijo inducido por quien ensambló este rompecabezas: los investigadores del CTI. Nosotros hemos hecho la petición de que a Juan David no le impongan medida de aseguramiento y yo lo presento. Nos dicen que no. Juan David es importante para generar la mayoría en la sociedad de Surtifruver donde están los muchachos. Con él prófugo, a ellos les queda muy difícil tomar decisiones.

¿Cómo es la participación accionaria de Surtifruver?

Abogado David Albarracín: Alonso Rueda tenía el 55 % y su hermano Fredy, el 45 %. Al morir Alonso, por estatutos de Surtifruver no puede pasar las acciones a las esposas, solamente los hijos. Con ese dato se descarta de una vez el argumento de que Cecilia tenía un interés económico en la muerte de Alonso, es mentira.

Al separarse ustedes, ¿liquidaron la sociedad conyugal?

Nunca nos interesó ese tema. De hecho, yo sentía que él quería recuperar su hogar.

¿Él tenía seguros de vida que pudieran beneficiarla?

Hasta el momento no hemos evidenciado eso.

Lina Orjuela Rueda: Él no tenía seguros. A él no le gustaban los seguros, solo tenía los de la empresa, pero porque legalmente tenía que hacerlo.

¿Cómo era la relación de Orjuela con sus hijos?

Sus hijos eran el amor de su vida. Él vivía, trabajaba, todo por sus hijos. Los quería demasiado a los cuatro.

¿Todos han trabajado en Surtifruver?

Sí, él los puso a funcionar y les hacía seguimiento, estaba pendiente de que los muchachos le colaboraran.

Se ha dicho que él estaba cansado de que sus hijos fueran unos malcriados que no sabían de trabajar duro…

Cecilia Rueda: Eso no es verdad. Desde pequeñitos nosotros nos los llevábamos para los supermercados. Ellos ayudaban a correr carros, a empacar mercado. Siempre estuvieron vinculados y les gustaba estar pendiente de lo que hacía el papá, andaban con él.

Lina Orjuela Rueda: La que inicialmente lo dice es Claudia Ximena (López, expareja de su padre).

¿Por qué Claudia Ximena daría una versión que, señalan ustedes, es falsa?

Claudia Ximena ha dicho, básicamente, que mi papá no nos quería. Pero en realidad él quería que trabajáramos en todo. Quería siempre demostrarnos que uno tenía que trabajar para llegar a algo, esa era su forma de ser. Mi papá vivió el conflicto, siempre nos decía que teníamos que ir por buen camino. Si uno le pedía algo, él decía: ‘Vaya (al almacén) y trabaje’. Y todos lo hicimos. En ella, lo único que veo es un interés económico.

¿Qué tiene que ver ella con el proceso penal por este asesinato?

Abogado David Albarracín: Ella se hizo reconocer como víctima en el proceso penal, sin que se le haya acreditado la condición de compañera permanente aún. Nos opusimos, pero en ese expediente está todo el mundo de víctima. Están los hermanos, los hijos, esta señora, todos con sus abogados. Claro, más los procesos civiles de familia que van andando en conjunto.

Aparte de Fredy, ¿hay más hermanos de Jhonny Orjuela que fueran sus socios?

Lina Orjuela Rueda: sí era socio con los otros hermanos en otras sociedades, pero no en Surtifruver.

Surtifruver, me imagino, era la joya de la corona, la más rentable.

Lina Orjuela Rueda: Últimamente, lo más rentable fue una sociedad que él constituyó 2013, en la que los accionistas somos únicamente sus hijos y él era el socio gestor, el que tomaba las decisiones. Es una sociedad en comandita de bienes raíces, de comprar inmuebles, fincas. Se llama Dealing In Fresh.

Cecilia Rueda: Es que Alonso estaba ya muy cansado con Surtifruver. Por eso decidió crear esta empresa para sus hijos.

Muerto Jhonny Alonso Orjuela, ¿ en qué posición económica quedó usted?

Terrible, terrible. Mientras estuvo vivo siempre estuve bien, él me apoyaba en todo lo que necesitara, lo que mis hijos necesitaran. Ahora es terrible, porque Alonso tenía muchas deudas y nos ha tocado a nosotros de una u otra manera solucionar.

¿Las deudas eran mayores a los activos?

No, pero sí tenía muchas deudas. Él era quien disponía del dinero, yo simplemente le ayudaba a manejar las cosas, a cuidar.

¿Les han intervenido o congelado bienes?

Abogado David Albarracín: No, nada.

**La nueva relación: Mauricio Parra**

¿En qué momento entra Mauricio Parra en la historia?

A mediados de 2015 yo me enteré de esa relación (comercial) que tenían ellos dos. Alonso lo llevó a mi casa y me lo presentó como su socio en un cultivo de arándanos.

::Mauricio Parra, investigado por lavado de activos con las Farc, seguirá detenido::

¿Qué impresión le causó?

Era una persona normal. Alonso andaba con muchísimas personas, metido en muchos negocios. Para mí era normal que me presentara a un socio.

¿Cómo se volvieron cercanos él y usted?

Después de que nos presentó Alonso, ese resto de año (2015) pasó escribiéndome por Whatsapp, que me invitaba a tomarnos un café, que me quería conocer y conversar conmigo. Nunca, en todo el tiempo que estuve distante de Alonso, me interesé por aceptar invitación de un algún hombre. No estaba acostumbrada. Entonces yo le decía que no, que no, no quería y vivía muy ocupada con el cuidado de los muchachos y el trabajo. Él me insistió, se puso como intenso, y un día, ya en diciembre, le acepté la invitación a tomar café. El 28 de diciembre nos encontramos e hicimos una amistad ya más fuerte.

O sea, ¿ahí se ennoviaron?

Sí. Nos dimos un beso y pues ya como que nos hicimos pareja.

Al momento del asesinato de Orjuela, ¿ustedes seguían en la relación?

Sí, nosotros estábamos todavía juntos.

¿Qué pasó cuando arrancó la investigación?

Eliana Urbano, la investigadora (del CTI) del caso, me hizo ver que el mayor sospechoso era Mauricio. Ella me decía que tenía sus argumentos y evidencia. A raíz de eso yo sentí miedo y desconfianza, mi relación cambió.

¿Por qué no terminó con él de inmediato ante un dato así?

Yo ya no quería estar con él, pero la investigadora era muy insistente en que yo tenía que mantener esa relación por conveniencia, porque, si no lo hacía, él se iba a dar cuenta y no lo iban a poder capturar y, por ende, no se iba a esclarecer la muerte de Alonso. Yo sostenía esa relación forzada. Tenía en mi cabeza que la investigadora era una persona que me decía la verdad. Yo no podía ni siquiera mirarlo, pero la investigadora me decía: ‘Tiene que hacer lo que sea, lo que sea, para que él no se dé cuenta’.

¿Y se dio cuenta?

No sé, pero él sí me insinuó que yo me había vuelto diferente, fría. Yo le decía que entendiera, que habían matado al papá de mis hijos, que su muerte me hacía dar cuenta de que yo lo amaba era a él. Yo quería muchísimo a Alonso, él me hacía mucha falta y todo se me volteó. A Mauricio decía que tenía estrés, dolor, que estaba en un duelo. De hecho, un día sí le dije: ‘Yo no te quiero. No te quiero’.

¿Qué respondía él?

Era paciente, decía que me tomara mi tiempo, que me entendía, que contara con él.

¿Cómo se enteró usted de la captura de Parra?

Eso fue en septiembre de 2017. Yo estaba en Centro Chía cuando alguien me llamó a contarme. Inmediatamente me fui para mi casa y me quedé ahí, pendiente de la noticia, y vi que efectivamente lo habían capturado junto con su hija.

¿Qué sintió usted al saber confirmada la noticia?

Sentí mucha emociones. Yo no sabía a ciencia cierta qué pasaba, cuál era la verdad, me hice muchas preguntas, pero sí sentí mucha decepción de Mauricio. Pensé que si lo capturaban, realmente era verdad (que estaba implicado en el asesinato de Orjuela).

Al día de hoy, ¿lo cree?

No sé qué pensar. No sé realmente quién es el autor.

Cuando él comienza a negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía es que la involucra a usted en el asesinato de su esposo. ¿Por qué haría algo así?

Pienso que, igual que a mí, la parte investigativa lo que estaba enredando, así como me dijo (la investigadora del CTI) que yo señalara a Mauricio, que yo tenía que afirmar con plena seguridad que él había sido, y a él de pronto lo manejaron de la misma manera.

O sea, ¿a usted los investigadores le pedían que dijera eso?

Sí. De hecho, ella (la investigadora Eliana) lo escribió y yo tuve que hacerle cambiar en el escrito (la declaración). Ella a veces se enojaba y me decía que tenía que decir que fue él.

Lina Orjuela Rueda: Inicialmente, ella empieza a acercarse a mí, a endulzarme el oído, a decirme que yo era la única persona que mi papá consideraba capaz de muchas cosas. Me dice que mi hija, la nieta de mi papá, corría peligro. Que Mauricio Parra era terriblemente peligroso, que tenía que proteger a mi mamá. Yo llegué a tener hasta un problema familiar porque esa investigadora me hizo hacer muchas cosas, como robarme un documento de la empresa para entregárselo. Inclusive me pidió plata para darle a un testigo del Huila con el cual, dijo ella, se iba a esclarecer completamente el crimen de mi papá. Yo le di el dinero y desde ahí la llamo y no me contesta.

¿Lo del dinero se denunció ante la Fiscalía?

Lina Orjuela Rueda: Sí.

¿En alguna declaración suya alcanzó a quedar que usted señaló a Mauricio Parra como responsable de la muerte de Orjuela?

No, yo no quería decir mentiras.

Cuando ustedes dos comenzaron su relación amorosa, ¿se afectó la relación comercial de Parra y Orjuela?

Nunca noté nada raro.

Desde que detuvieron a Mauricio Parra, ¿han vuelto a tener contacto?

Abogado David Albarracín: No ha habido contacto, nosotros hemos sido drásticos con eso.

Tengo entendido que él se retractó.

Abogado David Albarracín: Sí, en medios de comunicación tiene dos entrevistas donde se retracta y asegura que no va a continuar adelante (con las declaraciones en su contra).

Fernando Bahamón es otro testigo clave para la Fiscalía en este caso. ¿Cómo se involucra?

Abogado David Albarracín: Claro. A las hijas de Alonso les advirtió que iban a capturar a Cecilia el mismo día de la captura y les dijo que tenía cómo ayudarla. También les dijo que iban a meter a un hermano de ellas, tenemos los chats completos.

Cecilia Rueda: A mí también escribió el día que me capturaron, lo ví después cuando salí de la cárcel. A mi me capturaron antes de mediodía y el me escribió a las cuatro.

::Fernando Bahamón, de criminal a testigo estrella de la Fiscalía::

¿Diciendo que ?

Lina Orjuela Rueda: a mí escribió confundiéndome con mi hermana Luisa. Me dice: ‘A su mamá la van a capturar, ahí está involucrada la investigadora, tenga mucho cuidado’. Me advierte que quieren involucrar a mi hermano Juan David como el homicida de mi papá. Me pide una foto de mi hermano y me pregunta también por los socios de mi papá, me pide unas descripciones físicas.

¿Llegaron a conocerlo en persona?

Lina Orjuela Rueda: No. Él me envió un mensaje vía facebook. Pero después ya, todavía tengo la conversación acá en mi celular, pero él borra el perfil.

Abogado David Albarracín: Lo borra después de que utilizamos sus mensajes en una solicitud de revocatoria, lo que denota que tiene contacto con los investigadores de la Fiscalía. Afortunadamente tenemos pantallazos.

Lina Orjuela Rueda: Él también me pide con insistencia que les saque una reunión con mi mamá, lo que nunca pasó.

¿Bahamón conocía a Orjuela?

Lina Orjuela Rueda: No creo que lo conociera. Cuando digo que mi papá vivió la violencia es porque él vivía en el Huila con su familia, que era demasiado humilde, y la guerrilla lo quería reclutar.

Abogado David Albarracín: Él no lo conoce. En las versiones que inicialmente da, de cuando Mauricio Parra lo contacta en Iserra, todo lo que relata es como si no conociera a Jhonny Alonso.

Lina Orjuela Rueda: Yo sé que a mi papá todo lo que le oliera a guerrilla lo espantaba. Era el fan número uno del doctor Álvaro Uribe Vélez.

**Tiempo en la cárcel**

¿Cuánto tiempo alcanzó a estar detenida?

Diez meses.

¿Cómo fue ese tiempo en la cárcel?

Terrible, terrible, terrible, terrible. No me dolían tanto las instalaciones como la canallada de que se me acusara de algo en lo que no tenía nada que ver. Eso sí me hizo amarga la estadía allá.

¿Qué piensa hoy de esta compleja situación en la que se halla?

Esto ha dañado la vida de tantas personas... yo tuve que acudir a psicólogo, mis hijos tuvieron que dejar la universidad. Me pusieron en ridículo ante todo el país, ante los empleados de la empresa, ante mi familia. Es triste ver cómo acaban con la vida de las personas, no sé por qué.

Lina: Si seguimos así, yo nunca voy a saber quién mató a mi papá. Eso me duele profundamente. (Llora)

Cecilia, aunque sé que todo esto ha sido difícil para ustedes, debo decir que se ve muy bien...

Pero no lo estoy.