Lo que se sabe de “Tommy Masacre”, quien estaría detrás del atentado en Barranquilla

Se trata de un ciudadano extranjero que se encuentra preso en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar. Este líder de la banda de Los Costeños tiene una reciente condena por el homicidio de una persona en Barranquilla y es procesado por el asesinato de otras tres en el Magdalena.

El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló en las últimas horas que quien habría ordenado el atentado con granada en el centro de Barranquilla y que dejó 14 heridos es un ciudadano extranjero conocido en el bajo mundo del crimen organizado en la capital del Atlántico. Se trata de Tommy Joel Zerpa Brito, alias Tommy Masacre, un condenado ciudadano venezolano por el homicidio de cuatro personas en la Costa Caribe. Este banda criminal, según reporta la Defensoría del Pueblo, está aliada con la estructura del Clan del Golfo y liderada por el hombre más buscado por las autoridades: Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

Tommy Masacre actualmente se encuentra preso en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar. En junio de 2020, fue capturado y en noviembre de ese año lo condenaron a 37 años de prisión por el asesinato de un comerciante que se negó a pagar una extorsión. El hecho fue aceptado por el propio Zerpa Brito. “Estos dos individuos fueron condenados a 37 años en noviembre de 2020 por el homicidio del tendero Gerardo Vegas Reyes, quien fue asesinado por no pagar una extorsión el 27 de febrero de 2020. En lenguaje de bandidos, cayeron como hormigas judicialmente y ellos entenderán a qué me estoy refiriendo. Quiero decir que no voy a tolerar que se metan con Barranquilla”, agregó Barbosa en las últimas horas.

La gente de Tommy Masacre juega un doble papel con el Clan del Golfo (autodenominadas Agc) quien se expande por esta ciudad, dice la entidad encabezada por Carlos Camargo, desde 2016. “Las Agc han logrado su superioridad frente a otras estructuras organizadas utilizando estrategias de confrontación y coordinación. Así, en ciertos momentos han establecido alianzas con grupos de criminalidad organizada de carácter local como Los Costeños en algunos momentos y Los Vega en otros, y otras veces han disputado el monopolio de las economías ilegales a través de la implementación de la violencia”, señaló una alerta temprana de agosto de 2020.

En los últimos años la estructura de Masacre ha sufrido duros golpes. Por ejemplo, Digno Palomino, quien, según El Heraldo, fue capturado en diciembre de 2019 en Venezuela y está en ese país afrontando un proceso penal. En mayo de ese año también fue capturado Castor que, junto a Digno Palomino, eran los hombres más buscados por las autoridades. “Las Agc estarían aprovechando el vacío de poder generados por las capturas de alias Digno Palomino y alias Castor, cabecillas de los Costeños, que llevaron a un proceso de reacomodamiento de las jerarquías al interior de ese grupo desatando disputas entre mandos medios y el asesinato de varios de estos”, señaló la Defensoría.

Los Costeños, sin embargo, estarían controlando las economías ilegales en el barrio las Gardenias de Barranquilla. “Vienen causando desplazamientos gota a gota desde el mes de octubre de 2019. Según las víctimas, el 1 de febrero de (2020) hombres dotados con armas de largo y corto alcance irrumpieron en varios apartamentos del conjunto 7 ordenando desalojar inmediatamente los inmuebles y tirando panfletos escritos a mano donde exigían a las familias abandonar Las Gardenias. Es de resaltar que las violencias se empezaron a agudizar cuando la junta administradora reforzó los mecanismos de control de entrada y salidas de los conjuntos como medida de seguridad y convivencia”, reza el documento de la Defensoría.

Tommy Masacre también es recordado porque en marzo de 2020, en pleno inicio del confinamiento nacional para evitar el contagio masivo del coronavirus, se fugó de una URI en Barranquilla. En junio de ese año fue recapturado y enviado a la Tramacúa. Zerpa Brito llegó del Magdalena a Barranquilla huyendo de las autoridades luego de haber matado a tres hombres, hechos por los que actualmente es procesado. Rápidamente se volvió en una pieza importante de los Costeños en el cobro de extorsiones de esa ciudad.