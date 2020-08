Los 11 reclamos de la defensa de Álvaro Uribe a la Fiscalía y la Procuraduría

El abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, se pronunció sobre las intervenciones hechas por la Fiscalía y la Procuraduría a lo largo de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Refuta varios de los datos que ambas entidades entregaron a un juez de la República.

Jaime Granados, apoderado del senador Álvaro Uribe Vélez le salió al paso a las declaraciones hechas por la Fiscalía y la procuraduría durante la audiencia de esta mañana en contra de los abogados Diego Cadena (quien trabajaba para Uribe) y Juan José Salazar (socio de Cadena). Ambos están bajo investigación por una presunta compra de testigos que beneficiaría al senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo investiga por supuestos nexos con paramilitares. Según Granados, genera preocupación que la Fiscalía y el Ministerio Público le hayan presentado al juez “hechos no sucedidos, omitiendo y tergiversando otros que sí ocurrieron”.

(En contexto: Procuraduría pide casa por cárcel para Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe)

De acuerdo con el abogado, “en mi condición de defensor principal del Presidente Álvaro Uribe Vélez, me veo en la obligación de aclarar varias manifestaciones contrarias a la verdad que se han hecho en dicha diligencia por la representación de la Fiscalía y del Ministerio Público”. Entre los once reparos que Granado les hizo a estas instituciones, afirma que hay imprecisiones y material probatorio que no fue incluido en el expediente de la investigación en contra de Diego Cadena.

Noticia en desarrollo...