Los audios de alias Maguiver en los que ordena asesinar a soldados y policías

El presunto jefe de los denominados comandos urbanos del Eln en Arauca, Casanare y Boyacá, Henry Manyiber Lamus Cifientes, alias Maguiver, fue capturado en las últimas horas y enviado a prisión.

La Fiscalía obtuvo unas grabaciones telefónicas entre un presunto jefe del Ejército de Liberación Nacional (Eln), identificado como Henry Manyiber Lamus Cifientes, alias Maguiver, y una mujer llamada Luz Dary, en las cuales se ordena el asesinato de soldados y policías. Los audios se conocieron luego de la captura de alias Maguiver que fue registrada en las últimas horas. (Lea también: Una mirada estructural para entender al Eln: un federalismo insurgente)

Según la Fiscalía, este hombre sería el responsable de varios ataques contra la fuerza pública y de promover el cobro de extorsiones a los ganaderos, comerciantes y pobladores del oriente del país. La investigación también señala que “Maguiver” es un reconocido líder de los denominados comandos urbanos del Eln en Arauca, Casanare y Boyacá. Y, según los audios, este hombre también estaría detrás de ataques contra la fuerza pública.

A este tema parece referirse “Maguiver” en una interceptación en la que se le escucha decir “por Casanare, por ir a darle plomo a unos policías y soldados, quitarles los fusiles ahí (inaudible)”.

La segunda grabación, precisamente, hace referencia a una persona herida y, aunque en el audio no se especifica de quién se trata, sí se evidencia el interés de “Maguiver” por conocer el estado de salud de quien recibió el ataque. (Le puede interesar: Análisis: Sobre la nueva supuesta crisis del ELN)

Alias Maguiver: Aló, Aló…

Luz Dary: No, está herido, está herido

Alias Maguiver: ¿pero de gravedad? ¿Dónde fue el tiro, en el pecho?

Luz Dary: no, no, no sé, no sé… está que se revuelca y allá lo tienen ya, ya un médico lo está examinando y nos retiramos de allá, nos quitamos de allá…

Alias Maguiver: bueno ¿y usted no puede chismosear? (inaudible) vaya y tome foto y me manda.

Luz Dary: ¡no! Qué tal me regañen…

Y es que, según la Fiscalía alias Maguiver sería el responsable de dos atentados contra soldados ocurridos el 14 de enero de 2021 en Saravena (Arauca); uno en el barrio Santander, donde resultó herido el soldado Juan Diego Triana Montenegro y otro en inmediaciones del hospital municipal en el que hombres del Eln dispararon contra un grupo de militares que prestaba guardia en el lugar.

Otro hecho que también se le endilga a “Maguiver” ocurrió el 31 de agosto de 2019 en el sector de la plaza de mercado donde hombres armados dispararon contra una patrulla de la Policía. El patrullero Cristian Arley Mejía Portugués y el vigilante José Antonio Hernández Porras quedaron heridos. Por estos tres hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y lesiones en persona protegida. (En contexto: El Eln como factor en las relaciones con Cuba y Ecuador)

El expediente del ente investigador apunta a que alias Maguiver tiene una experiencia criminal de más de cinco años desde que ingresó a la compañía Ernesto “Che” Guevara del Eln. Desde entonces, había desempeñado varios roles en la estructura criminal hasta hace pocas horas cuando, finalmente, las autoridades lo capturaron. Un juez de control de garantías lo envió a prisión, mientras el proceso judicial en su contra avanza.