Los casos de presencia yihadista en América Latina

Redacción Judicial

Tras la captura, el pasado 12 de marzo, del economista cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, quien es señalado como terrorista del Estado Islámico (ISIS), se abre la el debate sobre qué tanta fuerza tiene la organización terrorista en Colombia y en Suramérica. Este no es el único caso que se ha reportado en el continente y existen informes que aseguran que existe interés por parte de ISIS en refugiarse y establecer células propias en la región.

Este último caso, el cual llegó a los estrados judiciales del país apenas hace unos días, generó revuelo inmediatamente en el país. La Policía de España, tras un proceso de investigación en el que siguió los pasos del cubano, informó a las autoridades colombianas que Gutiérrez llevaba más de seis meses en un proceso de adoctrinamiento y radicalización con la organización terrorista.

El presunto integrante de ISIS, explicó el cuerpo de seguridad español, habría manifestado, a finales del pasado febrero, su intención de atentar con explosivos una zona de restaurantes de la capital que frecuentan funcionarios de la embajada estadounidense. La Fiscalía agregó durante la audiencia de legalización de captura que dicha zona gastronómica era la Zona T, en el norte de Bogotá. Gutiérrez no aceptó cargos.

(Le puede interesar: Trinidad y Tobago, ¿semillero del Estado Islámico?)

Aunque aún falta un largo camino para establecer si este ciudadano cubano tiene que ver con el Estado Islámico, en otras partes de las Américas también se han detectado este tipo de casos. En 2016, por ejemplo, en Argentina se prendieron las alarmas cuando el entonces secretario de seguridad, Eugenio Burzaco, admitió su preocupación tras detectar argentinos que se han formado en el grupo terrorista.

En ese momento, Burzaco agregó: “Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de 'células dormidas'. porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos, pero mucha decisión, pueden generar un desastre, como lamentablemente sucedió en Europa o Estados Unidos".

Uno de los países que más veces ha sido relacionado con el Estado Islámico es Trinidad y Tobago. A principios de 2017 un informe de The New York Times aseguró que jóvenes de ese país, frente a las costas de Venezuela, estaban viajando a Siria para unirse a la organización criminal. Funcionarios estadounidenses le aseguraron al periódico, en ese momento, que el país podía ser un semillero de extremistas que no se había detectado antes.

El país caribeño, además, tiene un pasado que lo vincula al extremismo islamista. Según New York Times, en 1990 hubo intento de golpe de estado que habría estado liderado por un grupo musulmán radicalizado. En 2012, recuerdan investigadores, un ciudadano de Trinidad y Tobago fue sentenciado a cadena perpetua por participar en un complot para volar el aeropuerto JFK de Nueva York.

(Lea también: Yihadismo usa a América Latina para financiarse)

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) publicó en 2016 un informe en el cual advirtió los peligros y las amenazas de que el Estado Islámico entrara a América Latina. Para ese año, se estimaba que “que más de 100 individuos de la región hayan viajado a Siria e Irak, algunos en compañía de familiares, para afiliarse a las filas de la organización terrorista. Además, el subcontinente ha servido como apoyo ideológico y financiero para la organización".

Para ese año, el informe señaló que el avance de ISIS era "especialmente preocupante" en Brasil, donde el grupo yihadista Ansar al-Khilafah Brazil declaró lealtad al ISIS en vísperas de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Río para ese año. En Colombia, sin embargo, antes de Raúl Gutiérrez Sánchez, nunca nadie había sido detenido bajo la hipótesis de una relación tan directa con el Estado Islámico.