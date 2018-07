Los chats con los que el congresista Álvaro Prada busca probar su inocencia en caso Uribe

Redacción Judicial

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria el 24 de julio pasado al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Entre las pruebas que tuvo en cuenta el alto tribunal para tomar la decisión en contra de Prada, están unas conversaciones que habría sostenido el congresista con Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, en las que hablaron sobre la supuesta intención de retractarse que tenía Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra el exmandatario, quien lo señala de tener presuntos nexos con paramilitares. (Vea las pruebas de Prada aquí)

Prada asegura, en su defensa, que nunca buscó a López Callejas y que, en cambio, fue este quien lo contactó y le dijo que actuaba en nombre de Monsalve. De acuerdo con el congresista, fue Caliche quien buscaba que la información le llegara al expresidente y fue él quien propuso conseguir un video de Monsalve con la retractación. Para probar lo que realmente habría pasado, Prada tiene los pantallazos del chat de Whatsapp con López, que serán dados a conocer por los abogados del senador Uribe esta mañana en Rionegro. El Espectador tuvo acceso a esa información.

López, quien aparece guardado como contacto en el Whatsapp de Prada, le dice en el primer chat, del día 21 de febrero de 2018: "Hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monzalve Billegas (sic) que va a declarar las mas maricadas (sic) que ese hp del Cepeda kería (sic) hacer con el". Para la defensa de los congresistas, esta converación prueba que quien abordó a Prada fue López. El mensaje los recibió el representante a las 6:22 de la mañana y no tiene respuesta. Al día siguiente, López le insiste en que Monsalve le va a pasar el video pero que, a cambio, le haga un favor: que le permitan ingresar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). "Usted me garantiza eso yo le doy eso (sic)", escribe López a las 6:57 de la mañana. A este mensaje tampoco hay respuesta.

A las 9:58 de la noche del 22 de febrero, Caliche le dice a Prada que ya tiene el "encargo". Prada a las 5:44 de la mañana del día siguiente, 23 de febrero, le contesta a López que sobre las 7 de la mañana iba a estar por la sede, presuntamente del Centro Democrático. Pero López no llegó y, en respuesta a su ausencia, le dijo al congresista que más tarde lo buscaba. El 24 de febrero el tono de la conversación cambia. Prada le escribe a Caliche: "Cada vez q hablamos usted me cambia la versión", escribió a las 12:42 de la noche. Y más tarde dice: "Pero me da mensajes que se contradicen. Desde el principio me ha cambiado todo. El viernes que fue donde yo estaba, us me dijo YA Lo tengo! (sic)".

López responde que a Monsalve lo amenazaron con "darle más" cárcel si hablaba y Prada afirma: "Por eso, ahí no hay nada. Es pura paja, Excúseme la franqueza, pero es lo q veo". Caliche empieza a decir que él es sólo un mensajero. Además de estos mensajes, la defensa de Prada también tiene en su poder una serie de chats en los que mostrarían que Prada nunca quiso recibir a López pues en varias ocasiones le pidió visitas. Hay, además, un mensaje del 8 de junio en el que Caliche confiesa que la idea de buscar un video con la retractación de Monsalve es suya y no del representante.

"Buenos días señor kiero desirle (sic) que en ningún momento usted me a (sic) buscado para ninguna información fuy yo el de la idea de buscar un medio para dar una información y el señor Rodrigo Vidal que es muy amigo fue el que me aconsejó hablar con el doctor hugo (sic) y como el (sic) no estaba en ese momento lo buske (sic) a usted (.) Soy uribista de corazón y jamás boy hacer (sic) algo encontra de el Uribismo ok ni el doctor Rodrigo Vidal ni usted tienen que ver con my intención de ayudar a el (sic) doctor Uribe que ni e (sic) hablado ni e (sic) tenido contacto con él ok my (sic) señor buen día", dice el mensaje.

López le volvió a escribir a Prada el 30 de abril para contarle que la Corte Suprema lo había llamado para que se presentara en el Palacio de Justicia. Y el 25 de julio, un día después de que se conociera el llamado a indagatoria por parte del alto tribunal, Caliche insistió: "Miré las noticias hoy my (sic) intención nunca fue hacerle ningún daño a su buen nombre ni al doctor Uribe no soy ningún bandido ni paramilitar como lo dicen los medios (.) Soy un conocido del señor Monsalve hace años y no es ningún complop (sic) contra usted", dice. En ese mismo mensaje, López niega que haya escuchado al expresidente a través del celular de Prada y afirma que esa fue una mentira que le dijo a Monsalve para le contara qué le había ofrecido, supuestamente el senador Iván Cepeda, a cambio de su declaración en contra del expresidente Uribe.

"Jamás escuché de su tel al doctor Uribe. My (sic) intención fue desemascarar (sic) a ese Iván Cepeda", dice el mensaje. Y pasado 26 de julio, López le volvió a escribir a Prada y le reafirmó que irá a donde sea necesario para aclarar la situación. "Deme el num (sic) de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo". El expresidente Uribe anunció este domingo que Prada iba a hacer públicos estos chats. Por el momento, la Corte Suprema de Justicia no ha fijado la fecha de la indagatoria para ambos congresistas.

El senador Uribe Vélez tiene dos procesos en la Corte Suprema por hechos similares, manipulación de testigos, pero que habrían ocurrido en periodos de tiempo diferente. La primera investigación, que todavía es preliminar, se originó a petición de la propia Corte cuando, el pasado 16 de febrero ordenó investigarlo en el mismo auto en el que archivó un proceso en contra del senador Iván Cepeda por supuestamente acudir a las cárceles del país para buscar testigos en contra de Uribe y de su hermano Santiago Uribe. El segundo proceso se abrió el 22 de febrero luego que la Corte obtuvo información de que personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. Allí se vinculó a Prada y ambos fueron llamados a indagatoria.

