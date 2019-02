Están en un reporte judicial de la Corte Suprema

Los chats íntimos del exsenador Álvaro Ashton

Juan David Laverde Palma/ @jdlaverde9

El exsenador liberal Álvaro Antonio Ashton Giraldo es uno de los protagonistas de dos escándalos de marca mayor en Colombia: la parapolítica y el llamado cartel de la toga. Desde diciembre de 2017 fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa. Y aunque ya fue llamado a juicio por este caso y, además, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno lo acusó de haberle pagado $600 millones para engavetar su expediente en el alto tribunal —más de 35.000 interceptaciones suyas se refundieron durante años en la Corte—, hoy Ashton Giraldo busca aterrizar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras la JEP evalúa su expediente y la verdad que pretende revelar, hay otros interrogantes que indaga la justicia sobre la posible comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de menores de edad; un escándalo que estalló en noviembre de 2017.

El 2 de noviembre de ese año, tras desempolvar uno de los audios extraviados del expediente de Álvaro Ashton, la Corte ordenó investigarlo al descubrir una conversación comprometedora entre el entonces senador y un trabajador del hotel El Prado. La charla, ocurrida el 15 de agosto de 2014, dejaba entrever la molestia del funcionario del hotel porque al lobby habían llegado unas jóvenes que parecían menores de edad. “Aquí no se pueden registrar las niñas —se quejó Jesús con Ashton al otro lado de la línea— (…) Se dio cuenta recepción, seguridad, todo el mundo, que es menor de edad y tal. ¿Qué quiere que yo haga?”. La Corte ubicó al trabajador de El Prado y, aunque aceptó que era su voz, negó que las niñas a las que se refería ese día eran menores de 18 años. Una declaración que, en todo caso, iba en contravía de la propia llamada interceptada, que decía exactamente todo lo contrario.

(En contexto: Corte abre indagación preliminar a Álvaro Ashton por delitos sexuales)

Noticias Caracol publicó el audio en noviembre de 2017, y cuando Ashton fue interrogado por los periodistas tras esta revelación, simplemente dijo que sería incapaz de cometer cualquier delito parecido y que sus explicaciones se las entregaría a su juez natural, la Corte Suprema. De ese proceso en particular nada volvió a saberse. El Espectador investigó este caso y logró acceder a varios cuadernos reservados del expediente contra Álvaro Ashton. Allí reposan miles de conversaciones interceptadas y mensajes de chats cruzados entre 2013 y 2014 por el excongresista. Allí también aparece un reporte del 28 de noviembre de 2017, elaborado por una investigadora del CTI de la Fiscalía adscrita al alto tribunal, en el que se transcriben decenas de mensajes recibidos y enviados por Ashton a un grupo de mujeres, del cual se busca establecer si se trataba de menores de edad. El informe judicial tiene 39 páginas.

Este diario reproduce 12 de esas conversaciones en las que se demuestra que el exsenador, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, tuvo encuentros íntimos con varias de estas mujeres y, en algunos casos, pareciera que tenía personas a su servicio para contratarlas. Las charlas, claro está, son de grueso calibre. En el reporte de la Corte se lee que, por su tono de voz, se podría inferir que son muy jóvenes. Así mismo, las interceptaciones dejan ver que Ashton financiaba los hoteles, las comidas y hasta los trayectos entre ciudades para que pudieran verse con él. Algunas de estas mujeres le decían que tenían problemas económicos y que necesitaban su ayuda. Incluso, de las charlas con ellas se deduce que algunas apenas estaban comenzando su vida sexual. Una de esas mujeres, de hecho, le escribe a Ashton: “Terminé mi bachillerato y le hablo en WhatsApp” (ver Las conversaciones).

(En contexto: Las grabaciones de Álvaro Ashton)

El Espectador se comunicó con la defensa del excongresista, pero no quiso pronunciarse al respecto. A finales de 2017, la Corte Suprema realizó varias indagaciones para establecer si Ashton habría cometido delitos contra algunas menores. Por ejemplo, se ordenó inspeccionar varios hoteles de la Costa, incluido El Prado de Barranquilla, así como obtener los libros de registro de huéspedes entre 2013 y 2014, las fechas de ingreso y salida de Ashton, y sus posibles acompañantes, las reservas, valores y formas de pago, tipo de servicios de habitación contratados y hasta los nombres de los empleados de esos establecimientos, para pedir sus versiones. También se citó a versión libre a Ashton. No obstante, en el primer semestre de 2018 el expediente perdió impulso. Primero por la creación de las nuevas salas de instrucción y juzgamiento de la Corte, y después porque fue enviado a la Fiscalía.

Al considerar que estos hechos no tenían relación con su función como parlamentario, el 14 de agosto de 2018 se envió este proceso a la entidad encabezada por Néstor Humberto Martínez y, con él, los reportes en poder de este diario y centenares de audios más recolectados durante un año de interceptaciones. Hoy la vida privada del excongresista, que en su momento juró ser inocente de cualquier delito, es objeto de pesquisas judiciales. Lo que se busca establecer es si sus encuentros íntimos con estas mujeres no violaron la ley.

(En contexto: El turno del senador Alvaro Ashton ante la Corte Suprema de Justicia)

Las conversaciones

1. El Senador chatea con una mujer entre el 22 y el 31 de marzo de 2014

Mujer: Hola Antonio, soy Stefanny, del aeropuerto. Me acordé de tu tarjeta. Te quería hacer dos preguntas. 1 que si me quicieras (sic) ayudar a conseguir trabajo con algún conocido o algo y 2 viajo el 27 de nuevo a Bogotá. Si gustas me invitas a un café y conversamos.

Mujer: Si me ayudas por favor, en Cali o Bogotá. Estoy muy sola con mi bebé, quiero buscar un trabajo para organizarme de nuevo. ¿Me ayudas? Estaré pendiente. Que tengas buen fin de semana.

Álvaro Ashton: Hola. Sí, ¿con quién trabajas?

Mujer: Hola.

A.A: Sí, ¿qué profesión tienes?

A.A: Prueba WhatsApp Messenger (le envía una solicitud para que hablen por WhatsApp).

(Marzo 25 de 2014).

A.A: Hola, escribe o llámame para coordinar el giro. Envíame nuevamente el # de la cédula. No he podido hacer el giro.

Mujer: Gracias, ya estoy online WhatsApp. Estás muy cansadito.

Mujer: Corazón, estoy sin minutos. Fue imposible ir a reclamar el giro. Mañana Dios mediante, hoy ha llovido muchísimo.

A.A: ¿Te puedo c… mañana?

Mujer: Nos vemos en el aeropuerto y nos tomamos un café.

A.A: Ok.

(Marzo 31 de 2014).

A.A: Qué rico verte, acá en Cucayito. ¿Cuándo te doy v…?

2. Ashton le envía estos mensajes a un número desconocido de un hombre que le dice a él “jefe”. Después de hablar de temas electorales, Ashton le escribe:

Diciembre 13 de 2013

A.A: Levanta un culo bueno. Jejeje.

A.A: ¡Que sea casi señorita y no prepago!

A.A: ¡Jejeje!

3. Ashton se cruza estos mensajes en octubre de 2013 con una mujer que, según el reporte judicial, al parecer es muy joven

A.A: ¿Cuándo te veo para c… rico? ¿Quieres v…?

Mujer: Amor ya no me escribas a este número porque se van a llevar mi teléfono. Hablemos por el cel de mi amiga.

A.A: ¿Quieren v…? Esta noche te escribo para masturbarnos rico. ¿Quieres?

A.A: Te doy v… hoy.

4. Ashton le escribe a una mujer entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre de 2013

(octubre 30)

Mujer: Vale, amor, pero con tiempo, porfa. Amor, pero tengo que dejar el arriendo pago y no tengo. Si me puedes ayudar con eso, lindo, por favor.

A.A: ¿Qué banco?

Mujer: Amor, de verdad te necesito. Como te conté, estoy viviendo con mi hermana y ya tengo que pagarle el arriendo y no tengo dinero, no me ha salido nada. Ayuda.

A.A: Ya le mandé a consignar.

Mujer: Ok.

(octubre 31)

Mujer: Amor, ya estoy lista, que me marquen cuando estén cerca para ir bajando.

Mujer: Amor, no me pude despedir, pero bueno, muchas gracias por todo, espero también te hallas (sic) divertido conmigo como yo con vos.

(Noviembre 1)

A.A: Rico, amor.

5. Ashton habla con una mujer llamada Jennifer (el informe no advierte la fecha de la llamada)

A.A: Ya estás en el aeropuerto con…

Jennifer: Sí mi amor.

A.A: Pásamela un momentico.

Mujer: Hola.

A.A: Ahí en el aeropuerto cómprame unos preservativos, ¿oíste?

Mujer: Álvaro, yo no tengo ni un peso, yo te iba a decir para que me hicieras una transferencia.

A.A: No tengo, pero ahí las van a estar esperando.

Mujer: Pero, ven, hazme una transferencia a la cuenta Bancolombia.

A.A: No puedo, no puedo porque estoy en plena plenaria.

Mujer: ¿Entonces cómo hago? Yo no tengo ni un peso. Tengo $25 mil para pagar el taxi de aquí al aeropuerto.

A.A: No, no, pero digo: allá te van a estar esperando.

Mujer: Ah, bueno, dale pues, amor.

6. Ashton habla con las mismas mujeres de la conversación 5

A.A: Cuéntame dónde están.

Mujer: Acá en el hotel, estamos dormidas.

A.A: Ah bueno, ya voy subiendo.

(En otros diálogos, según el reporte de la Corte, Ashton le organiza nuevamente los tiquetes a estas mujeres a la ciudad de Cali).

7. Ashton habla con una mujer el 10 de julio de 2014

A.A: Amor, ¿dónde estás?

Mujer: Voy en la buseta, me demoro por ahí una hora más o menos.

A.A: Llega mejor al centro Tequendama para organizar una habitación, amor. Y ganar tiempo. Apenas llegues me escribes para decirte qué habitación me dan.

Mujer: listo, senador.

A.A: Listo, amor. Te espero y lo haremos rico.

Mujer. ¿Dónde lo espero?

A.A: Espérame unos 15 min en un Oma del primer piso porfa.

Mujer: ¿Me puedes repetir el mensaje?

A.A: Ok, amor. Ya ven. Rico. Lo necesitamos, amor.

(Ese mismo día, pero poco después)

Mujer: Senador muchas gracias.

A.A: ¿Cómo te pareció bom bom bum?

Mujer: Bn, rico, hay (sic) voy aprendiendo.

8. Ashton habla con una mujer, Hanly, que según la corte podría ser muy joven. Los chats son del 2, 3 y 4 de mayo de 2014

Mujer: Hola mi amor, qué haces.

A.A: Arrecho, amor.

Mujer: Amor, no tengo minutos.

(Al día siguiente mayo 3).

Mujer: Amor, dejaré el cel cargando un rato. Bajaré a la piscina. Te llamo luego, apenas cene.

(Mayo 4)

Mujer: Amor, dejaste tu teléfono. Ya me voy. Te lo dejo en recepción.

Mujer: Llámame.

9. Ashton chatea con una mujer muy joven, según el reporte de los investigadores, el 6 de mayo de 2014

Mujer: Hola, cómo vas, yo soy la prima de Andrea.

Mujer: Bien, gracias a Dios, tratando de salir adelante con mi mamá.

A.A: ¿Trabajas o estudias?

Mujer: Ninguna de las dos, pero me gustaría entrar a estudiar y eso.

A.A: ¿Cuántos años tienes?

Mujer: Terminé mi bachillerato, le hablo en WhatsApp.

10. Ashton recibe mensajes de una mujer que le habla sobre su prima. Al parecer se refiere a la joven que le escribe al exsenador en la conversación 9. Ambos chats son del 6 de mayo de 2014

Mujer: Hola doctor, le di su número a mi primita Leidys, una con la que fui una vez a Barranquilla. Ella está vivienda (sic) en Bogotá.

Mujer: Ella lo agregó en wasap (sic).

Mujer: Ella se llama Leidys, ella no está comprometida, tiene 18 años.

Mujer: Es full seria, ¿no te acuerdas de ella?

Mujer: Recuerdas que una vez la llevé a Bquilla, tenía como 15 años. Ella tiene mi color de piel, es muy linda, Ashton.

A.A: Ok.

(Al día siguiente: 7 de mayo de 2014)

Mujer: ¿Cómo le pareció Leidys?

11. Ashton habla con quien sería Leidys. la charla es del 22 de mayo de 2014, 16 días después de que chatearan por primera vez.

Mujer: Podría viajar a Bogotá la primera semana de junio. Claro si tú quieres. Y puedes. Muah.

A.A: Claro, para darte v… rico amor. La necesitas.

Mujer: Coordina qué día puedes de la primera semana de junio o finales de este mes, me envías dinero para los gastos y el día que dispongas para mí ese día te llego.

A.A: Yo te daré v… todo el día.

Mujer: Sí y nos tomamos la botella de vino y me darás todo el día y espero que me trates como una princesa. Y me hagas sentir afortunada porque he ganado el mejor novio que alguien pueda tener.

A.A: ¿Podemos hacer un trío?

Mujer: (…) Estuviéramos solitos los 2 por primera vez para conocerte un poco mejor, amor, y si más adelante quieres hacer un trío con otra mujer no tendré problema (...) Tú sabes que solo por la vagina, mi amor y con preservativo.

Mujer: Te voy a recordar que es la primera vez que voy a verme con alguien por ayuda económica, así que desde este punto de pronto lo hacemos más adelante.

A.A: Intentemos, amor. Rico.

Mujer: Amor, tú sabes que nunca lo e (sic) hecho y qué pienso al respecto. Y por favor espero que entiendas y respetes mi decisión, no me presiones por favor.

Mujer: ¿Amor y será que tú me puedes enviar dinero para ir a matricularme a la universidad y unos gastos que tengo?

(Mayo 24)

Mujer: Buenos días, amor. ¿Cuándo quieres que viaje?

A.A: El lunes.

12. Ashton habla con una mujer llamada Hanly. El reporte no dice la fecha de la llamada telefónica

A.A: Qué hubo mi vida, ¿dónde andas?

Mujer: Aquí en Santa Marta, en mi casa.

A.A: ¿A qué horas sales?

Mujer: Como en una hora más o menos.

A.A: Bueno, llegas directamente; vente en vestido de baño, porque te bajas en el hotel del Prado.

Mujer: ¿El hotel El Prado?

A.A: La suite. Es la suite 223, ya está a nombre tuyo. Puedes llegar directamente allá.