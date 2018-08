Los testimonios que enredan a la exfiscal Zamora en presunta manipulación de testigos

Redacción Judicial

La exfiscal Martha Lucía Zamora está en la mira de la justicia porque supuestamente habría intentado manipular testigos dentro de la investigación que adelantaba al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, por homicidio. El Consejo Superior de la Judicatura acaba de abrirle una investigación formal por presuntas faltas disciplinarias, ante la gravedad de los hechos que al parecer habría cometido. Y para ello tuvo en cuenta dos testimonios de personas que hablan de presiones y aislamientos a testigos.

Como se sabe, Gómez fue condenado en 2017 a 55 años de prisión por ordenar a la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, que asesinara a la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo Henry Ustáriz y el escolta personal, Wilfrido Fonseca Peñaranda. Mientras avanzaba esa investigación, en el 2013, Diomedes de Jesús Villamizar Ibarra denunció ante la Judicatura que lo sacaron de su celda y lo llevaron a una diligencia judicial. Allí, dijo, lo metieron a un cuarto con cinco personas de la Fiscalía, incluida Zamora, para que declarara en contra de Gómez y de Marquitos.

(Le puede interesar: En firme condena de 55 años de prisión contra 'Kiko' Gómez)

“(…) Venga hable que yo soy amiga de su abogado, colabore con la justicia, diga lo que sepa sobre el Gobernador de la Guajira y Marquitos y todos los homicidios de allá. A lo que respondía con rabia (sic): vea doctora, ya le dije (sic) nojoda y no conozco a esos manes, y ni tengo idea quienes son, porque yo por La Guajira no he ido nunca, además yo no sé nada sobre ellos”. De acuerdo con Villamizar Ibarra la “presión fue grande” y le ofrecieron incluso un principio de oportunidad por hablar. A este testigo la fiscalía lo vinculó el pasado mes de abril con la organización criminal de Marquitos, como supuesto sicario.

La queja presentada por Villamizar la correspondió al magistrado Angelino Lizcano, quien abrió investigación preliminar el 3 de octubre de 2013 y ordenó una serie de pruebas. Entre tanto, el abogado Alfredo Montenegro, representante de Bibiana Bacci García, esposa de Gómez, también presentó una queja contra Zamora. Según su relato, tuvo conocimiento que el escolta del Gobernador Erlin Enrique Cortés Fernández, habría sido abordado por supuestos agentes del CTI para que acudiera a una diligencia en Santa Marta, so pena de ser capturado.

(Lea también: 'Marquitos' Figueroa fue extraditado a Colombia)

“Estos individuos, tres en total, lo subieron a un vehículo y procedieron a aleccionarlo para que (declarara) en contra del Gobernador, aseverara ser testigo o conocer de la comisión de una serie de homicidios dispuestos por éste, e imputarle otra serie de delitos, mismos que le fueron indicados por los investigadores”, dice la queja. Según su relato, el 17 de octubre de 2013, Cortés Fernández fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía, en una diligencia en la que estuvo Zamora y en la que los agentes del CTI supuestamente lo instaban, con gestos, a declarar falsamente.

Con estos elementos probatorios, el magistrado Pedro Sanabria decidió abrir investigación formal en contra de Zamora y llamó a versión libre para que de su versión de los hechos. En la decisión, Sanabria aseguró que “surge el deber institucional, de ahondar en la búsqueda de la verdad, toda vez que de acuerdo al desarrollo de la actuación disciplinaria hasta ahora desarrollada, resulta viable presumir que la disciplinable ha podido incursionar en conducta contraria a lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.

(Le puede interesar: Capturan al hijo de Marquitos Figueroa)