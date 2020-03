Luis Alfredo Garavito tiene leucemia y está hospitalizado

Redacción Judicial

Luis Alfredo Garavito, confeso violador y asesino de menores, padece leucemia crónica y está hospitalizado en el centro médico Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar. Así lo confirmaron las autoridades médicas y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Garavito fue trasladado ayer martes para hacerse unos exámenes y, por un cuadro clínico, fue dejado hospitalizado. Ante la confirmación de su estado de salud, el Inpec reforzó el control de seguridad con grupos especiales.

Garavito fue trasladado de la cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como “La Tramacúa", en donde paga una pena de 40 años prisión por la violación y homicidio de 172 menores de edad. Fue capturado en 1999 luego de que intentara abusar sexualmente de un niño en Villavicencio. Un indigente logró impedir el brutal hecho tras los gritos de auxilio del menor cuando lo llevaba hacia un matorral. El indigente lo golpeó y permitió que el niño escapara. Horas después pudo ser detenido y tres meses después fue condenado.

En abril de 2016, el periodista español Jon Sistiaga logró realizarle una entrevista a Garavito que inició con la pregunta "¿Le tengo que tener miedo?". A lo que inmediatamente este hombre, también conocido como La Bestia dijo: "No por qué (risas)". “Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales, soy un ser humano igual a cualquier otro, con fallas, pero no me considero peligroso (…) cometí una cantidad de errores de los cuales estoy bastante arrepentido y estoy pagando una pena, esto es duro”.

En su momento, este hombre fue requerido por las autoridades ecuatorianas, tras ser sindicado del asesinato de un grupo de niños en el vecino país. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, emitió concepto negativo. Según la decisión, Garavito ya fue condenado en Colombia por los hechos representados en la solicitud de extradición por parte de Ecuador. Ante esto, argumentó que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito.

