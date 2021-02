Magistrado Alberto Rojas pide al Consejo de Estado aclarar dudas sobre su periodo

El periodo del magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional está en debate luego que por decisiones judiciales fuera separado y luego reintegrado en el cargo.

El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado que clarifique las dudas que se han presentado respecto a la terminación de su periodo de ocho años en el cargo. En carta enviada a la presidente del Consejo de Estado, magistrada Marta Nubia Velásquez, Rojas hace la petición ya que se posesionó el 2 de mayo de 2013 y, en principio, debe salir del cargo en marzo próximo. No obstante, Rojas estuvo por fuera de la Corte durante nueve meses y 20 días luego que su elección fuera anulada en 2014 y que, luego, fuera reintegrado al alto tribunal.

“Es mi deber cumplir estricta y responsablemente con el mandato constitucional de ocho (8) años para el cual fui elegido, pero dadas las vicisitudes expuestas solicito respetuosamente a la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, clarificar la fecha de terminación del mismo, con las implicaciones propias que se derivan del ejercicio de sus competencias constitucionales”, dice el documento enviado al Consejo de Estado.

En efecto, el 25 de junio de 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado lo apartó de sus funciones al estimar que hubo irregularidades en la sesión de Sala Plena del mismo tribunal que lo ternó para el cargo. Rojas Ríos perdió su silla durante nueve meses y 20 días, hasta que una decisión de tutela lo reintegró al cargo. Ahí está el meollo del asunto, pues no se sabe si ese periodo en el que dejó de trabajar cuenta dentro del periodo máximo de ocho años determinados constitucionalmente para todos los magistrados.

Para Rojas Ríos, es claro que ese tiempo fuera de la Corte no se le debe contabilizar y que su periodo va hasta el 22 de febrero de 2022 : “De conformidad con lo anterior, mi periodo quedaría reducido a siete años, dos meses y diez días, y solo se consolidaría el pleno período constitucional de ocho años reponiendo el tiempo en que estuve separado del ejercicio de mis funciones, por circunstancias exógenas (fuera) a mi voluntad”. Sobre este caso, el Consejo de Estado ya respondió una petición de consulta que elevó el Gobierno, dándole la razón, pero como el documento es reservado no hay hasta el momento una postura oficial al respecto.

En días pasados, Rojas Ríos le explicó a este diario en entrevista que no presentará recurso judicial alguno y que no seguirá el camino de los “magistrados eternos”, Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón. “Nunca cobré sueldo alguno por dicho periodo (de 9 meses y 20 días) ni promoví indemnización alguna como me sugirieron importantes juristas. Dicho lapso debe restituirse para restablecer el periodo de ocho años para el cual fui elegido, de lo contrario quedaría reducido a 7 años, 2 meses y 10 días, contrario a lo dispuesto por la Constitución. Sin lugar a dudas, salvo que mis jueces naturales decidan otra cosa, mi periodo concluiría el 22 de febrero de 2022 y no el 2 de mayo próximo”, explicó.

Asimismo, Rojas Ríos sostiene que su prematura salida podría ser definitoria en expedientes que se siguen en curso en la Corte Constitucional, como es el caso de la pena perpetua, las curules de paz, el Acuerdo de Paz y la despenalización del aborto. Sobre el último tema en debate, promovido por movimientos feministas, se sabe que el magistrado Antonio José Lizarazo está a punto de emitir ponencia, sobre una demanda que busca tumbar el artículo de la Constitución que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

