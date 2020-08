Magistrados Emma Garzón y Pedro Sanabria deben salir de la Judicatura

Así lo determinó la Corte Constitucional, de manera unánime, luego de estudiar una tutela que pedía revisar esta interinidad de los funcionarios de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, quienes llevaban 11 años en el cargo.

La Corte Constitucional, de manera unánime, acaba de determinar que Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, deben salir de su cargo. El alto tribunal, estudió una acción de tutela que fue presentada por los abogados Germán Calderón, Jesús Herney Cifuentes y Andrea Vargas, en los que señalan como irregular que los dos togados lleven más de 11 años en ese cargo. Sin embargo, un vacío legal en la ley permitió que siguieran de manera interina, ya que no había reglas de cómo integrar esta sala.

El Espectador había conocido el proyecto de fallo que se discutió hoy en el alto tribunal sobre este caso, y la propuesta era dejar sin efectos la sentencia del Consejo de Estado de 2019, que dejó sin piso jurídico el reglamento de integración de las ternas para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La acción de tutela presentada por los abogados, que fue negada en dos instancias, argumenta que este escenario en esa sala es claramente violatorio del debido proceso y administración de justicia, ante lo cual pidieron tumbar la decisión que tomó el Consejo de Estado que dejó sin piso jurídico el reglamento de integración de las ternas para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El lío surgió en una reforma vía Congreso que no superó en su totalidad el examen en la Corte Constitucional y después terminó de enredarse en el Consejo de Estado. Un auténtico laberinto judicial que ahora la Corte Constitucional intenta darle solución. Los magistrados Garzón y Sanabria argumentan que no podían abandonar sus cargos, so pena de incumplir la ley.

En 2015, con la entonces “reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional”, el Congreso modificó algunas funciones de las altas cortes y creó un nuevo esquema de gobierno y administración judicial. En esa transformación fue eliminada la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y en su reemplazo surgió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria eran magistrados de la corporación reformada.

También han insistido que no podía dejar sus cargos porque eso podría acarrearles una investigación penal o disciplinaria. Además, señalaban que su retiro depende de una reforma constitucional de ocho debates en el Congreso y eso toma un tiempo. Sin embargo, el Consejo de Estado que esta debe tramitarse como ley ordinaria. Entretanto, ambos han seguido tomando decisiones disciplinarias en casos de investigaciones a abogados o a funcionarios de la Rama Judicial, y hasta postulando magistrados que ahora son sus compañeros de sala.