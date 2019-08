Mar de impedimentos en la Corte Constitucional por tutela de senadores de la oposición

Redacción Judicial

La Corte Constitucional podría entrar a estudiar una tutela que interpuso la bancada de oposición por considerar que le vulneraron sus derechos fundamentales les apagaron el micrófono y dieron por terminado el debate de control político en el Senado en contra del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. El alto tribunal citó a una audiencia pública el próximo lunes 26 de agosto para escuchar los testimonios de los implicados y decidir si elige el expediente.



El meollo del asunto es que desde que la tutela llegó para ser revisada en la Corte Constitucional, en abril de este año, no hay una conclusión. Los magistrados que tenían que decidir si la seleccionaban, Cristina Pardo y Alberto Rojas, se declararon impedidos, pues decían tener familiares con intereses en el tema. El asunto quedó en manos de los magistrados Antonio Lizarazo y Gloria Ortiz, pero ellos también se declararon impedidos por la misma razón.



De allí llegó a estudio del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien devolvió el caso a manos de Pardo y Rojas, tras negarles los impedimentos. Fueron precisamente los magistrados que habían recibido el expediente en un inicio quienes convocaron ahora a una audiencia pública para decidir si entran a pronunciarse sobre la tutela. El asunto es importante, pues de seleccionarla para revisión, la Corte podría pronunciarse extensamente sobre el Estatuto de la Oposición, con sus usos y límites.



El novelón por la supuesta vulneración a los derechos de la oposición se remonta al 27 de noviembre de 2018 cuando se citó a control político al exfiscal general Néstor Humberto Martínez para que explicara sus supuestos nexos con la multinacional Odebrecht. El debate lo moderó el entonces vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, y dio por terminada la sesión antes de que pudieran intervenir senadores del Partido Verde, Polo Democrático, Mais y Decentes, declarados en oposición al Gobierno.



Angélica Lozano Correa, Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro Urrego, Alexander López Amaya, Armando Benedetti, Roy Barreras Montealegre, Gustavo Bolívar, Iván Marulanda, Julián Gallo, Aida Avella, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Temístocles Ortega Narváez, de la bancada de oposición pusieron a los pocos días (14 de diciembre) una tutela. Los senadores consideraban que las acciones de la presidencia del Senado vulneraban sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política, al control político, a la oposición política, a la libertad de expresión e información y a la igualdad.



El juzgado que recibió la tutela en primera instancia (Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá) declaró “improcedente” la tutela, 12 días después. Según el juez, los senadores no habían interpuesto una acción de protección de los derechos de oposición, con lo cual la tutela no había sido el último recurso al que asistieron. Aunque los congresistas apelaron, esa postura la reiteró el Tribunal Superior de Bogotá, con lo que el debate se había quedado de ese tamaño.