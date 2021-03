Margarita Cabello asumirá la queja disciplinaria contra procuradores del caso Dilan Cruz

La defensa del agente del Esmad, Manuel Cubillos Rodríguez, quien está investigado disciplinariamente por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Dilan Cruz, interpuso una queja contra los procuradores que llevan su caso. Margarita Cabello asumió el conocimiento de dicha queja.

La procuradora general, Margarita Cabello, asumió el conocimiento de la queja que interpuso la defensa del agente del Esmad, Manuel Cubillos, contra los procuradores que llevan la investigación disciplinaria por la muerte del joven Dilan Cruz, ocurrida el 25 de noviembre de 2019. Dos días antes, Dilan recibió el impacto de un proyectil que habría sido disparado por el agente Cubillos durante una de las protestas del Paro Nacional. El caso generó gran conmoción e indignación en el país. (Lea también: La incertidumbre en el caso de Dilan Cruz)

Las autoridades se comprometieron a esclarecer el hecho y el 2 de julio de 2020 la Procuraduría anunció una investigación disciplinaria formal en contra del capitán Manuel Cubillos. El objetivo era determinar si este se extralimitó disparando su arma de dotación sin que los manifestantes estuvieran atacando directamente a la fuerza pública, como han dicho algunos testigos.

Desde entonces, el caso le fue asignado a la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios, Nalsy Teresa Hoyos Agamez, y el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Medina, quienes han venido adelantado varias diligencias en el proceso. Sin embargo, la defensa del capitán Manuel Cubillos, el abogado Oscar Ibáñez, no ha estado conforme con la actuación de los procuradores pues, a su consideración, estos habrían cometido irregularidades en el proceso.

Tanto así que el pasado 29 de diciembre de 2020, el Ibáñez presentó una queja en la que pide que se investigue disciplinariamente a los procuradores que llevan el caso porque le habrían vulnerado a su cliente el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa. Para el abogado, los funcionarios han “cercenado” la posibilidad de presentar y controvertir las pruebas que se presenten en su contra; de participar activamente del debate probatorio mediante la solicitud y aporte de pruebas; y de obtener respuesta pronta y de fondo a las peticiones elevadas. (Le puede interesar: Expediente por investigación del asesinato de Dilan Cruz, varado por un error de pandemia)

“Es un proceso de esos que uno podría decir que se han tratado de hacer de espaldas a la defensa. Tenemos indicios de que se ha violado la reserva procesal no una, sino varias veces, la procuraduría anterior filtró documentos sensibles del proceso, se han cometido situaciones de prejuzgamiento, se ha señalado públicamente a mi cliente, cuando ni siquiera debería ser público su nombre. (…) Nosotros hicimos una petición de varias pruebas más o menos a los 12 días desde que se abrió la investigación, pero sospechosamente, a los tres días de pedir las pruebas, la Procuraduría dice que que era que ya tenían un auto de cierre de etapa de investigación”, explicó el abogado a este diario.

Ibáñez agregó que el Ministerio Público cerró la etapa de investigación sin decirle por qué, ni basado en qué elementos nuevos. “Todo eso es un oscurantismo que no le hace bien al proceso. Nosotros tenemos toda la disposición de que se agoten las pruebas, lo único que estamos pidiendo en este momento es que se garantice la igualdad de trato, que haya un debido proceso, que sean las pruebas las que determinen cuál fue realmente la situación. Ha pasado mucho más de un año desde la ocurrencia de los hechos y no nos han dejado practicar ni una sola prueba”, agregó.

Estas supuestas irregularidades por parte de los procuradores del caso de Dilan Cruz son las que deberá evaluar la auxiliar disciplinaria del despacho de la procuradora Margarita Cabello, a fin de determinar si existen los elementos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal en contra de los procuradores. Así lo señala un documento de la Procuraduría en el que la Veeduría de la entidad remitió al despacho de Cabello el asunto, señalando que es ella la competente para investigar los hechos. (Vea también: En fotos: ¿Censura? Tapan mural que rendía homenaje a Dilan Cruz, en el centro de Bogotá)

“El asunto no es competencia de este despacho; sino que, de acuerdo con la norma transcrita, la señora procuradora general de la nación, es competente para investigar a los doctores (…) en consecuencia se remitirán las presentes diligencias al despacho de la señora procuradora general de la nación por intermedio de la procuradora auxiliar para Asuntos Disciplinarios”, indica el documento del Ministerio Público.

Este traslado del caso al despacho de la procuradora Cabello fue celebrado por la defensa de Cubillos quien manifestó que tiene “la esperanza fundada en sus declaraciones públicas en cuanto a que ella ha dicho que por encima de todo haría respetar el debido proceso. Nosotros no pedimos nada más (…) espero que la procuradora avance en la investigación contra estos funcionarios porque son prácticas tremendamente incorrectas que no deben hacer carrera al interior de la entidad que está llamada a defender los derechos fundamentales”. (Le puede interesar: Familia de Dilan Cruz dice que disculpas no son auténticas y pide renuncia de Mindefensa)