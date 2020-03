"'Marquitos' no tiene nada que ver con esa mierda": palabras del "Ñeñe" Hernández

Redacción Judicial

En la última semana se han seguido conociendo los contenidos de las miles de interceptaciones hechas por la Fiscalía entre 2018 y 2019 al empresario José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe Hernández, de las cuales surgió el escándalo político bautizado la "Ñeñepolítica", que hoy tiene en aprietos al gobierno Duque. Las autoridades le seguían los pasos a Hernández por su presunta participación en el homicidio de Óscar Rodríguez Pomar, hijo del prestamista Carlos Rodríguez (con quien el Ñeñe tenía una deuda de más de $1.000 millones), y porque lo relacionaban también con el la estructura criminal del Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos Figueroa.

En la conversación que Hernández sostiene con uno de sus primos -sobrino de su padre- y hablan de las acusaciones relacionadas con el asesinato de Óscar Rodriguez Pomar, cuyo padre era también dueño de la desaparecida sastrería GQ, según El Heraldo. Durante la conversación, Hernández desmiente cualquier relación con el crimen de Rodriguez Pomar y lo atribuye a un invento para desacreditarlo. Sin embargo, menciona su cercanía con Paul Corrales, uno de los supuestos sicarios de la organización de Marquitos Figueroa, señalada de haber recibido $200 millones para asesinar a Carlos Rodriguez, aunque, por error, quien resultó muerto fue su hijo.

Los siguientes audios son apartes de una conversación de 26 minutos entre Hernández y su primo.

Escucha"Audio Ñeñe y Marquitos" en Spreaker.

Primo de Ñeñe Hernández: Parece que ya andas como recogido con la lengua y con estos también.

Ñeñe Hernández: Primo, yo no tengo nada que ver. Han querido involucrar a Paul Corrales que es amigo de nosotros, que es familia de nosotros, pero yo no tengo nada que ver con esa mierda. ¡Oye! Marquitos no tiene nada que ver con esa mierda. (Marquitos Figueroa está hoy llamado a juicio por el crimen de Óscar Rodríguez Pomar)

Primo de Ñeñe Hernández: ¿Que han querido vincular a quién? Repíteme esa parte, ¿cómo fue eso?

Ñeñe Hernández: Han querido vincular a Paul Corrales, a Marquitos. Marquitos no tiene nada que ver con esa mierda, primo. Es mi familia y yo no quiero desconocer que Paul es mi familia. Yo lo conocí a Paul y te lo juro por lo más sagrado que son mis hijos…

Primo de Ñeñe Hernández: ¿Milcíades no era primo de mi papá?

Ñeñe Hernandez: Claro. Somos familia, pero yo no tengo nada que ver con esa mierda. Y ese triple hijueputa (en referencia a Carlos Rodríguez) sabe quien le mató al hijo, pero…

Primo de Ñeñe Hernández: ¿Y qué vas a tener que ver tú con eso?

Ñeñe Hernández: Por favor, por favor, primo, tú fuiste a Venezuela.

Primo de Ñeñe Hernández: Claro, fui yo.

Ñeñe Hernández: El único tipo que fue a Venezuela, que yo mandé de confianza mía, como representante mío.

Primo de Ñeñe Hernández: sí, eso es verdad.

Ñeñe Hernández: Fuiste tú.

Primo de Ñeñe Hernández: Fuiste en son de paz.

Ñeñe Hernández: Antes tú me pones a regalar una plata que yo no tenía por qué regalar plata.

(En contexto: El “Ñeñe” que conocían las autoridades)



Desde la semana pasada, el Ñeñe Hernández es protagonista de un escándalo político y judicial por cuenta de estas grabaciones, en especial una en la que el empresario habla de pasar plata “bajo la mesa” justo antes de la segunda vuelta presidencial de 2018 en la que resultó vencedor Iván Duque, a quien el Ñeñe Hernández le hizo públicamente campaña. La Fiscalía ya remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional electoral sus evidencias, anunció el propio fiscal general hace unos días.

En la siguiente parte de la conversación, el Ñeñe Hernández admite que ha ido a visitar a la cárcel a Francisco Kiko Gómez, el exgobernador de la Guajira que fue condenado a 55 años de prisión por homicidio. En otro audio, también divulgado por este diario, se oye a Ñeñe Hernández hablar de un negocio de ganado hecho con Mario Gómez Cerchar, hermano del exgobernador.

Escucha"Audio Ñeñe y Kiko Gómez" en Spreaker.

Ñeñe Hernández: "Kiko Gómez está preso y yo voy allá a hablar con él y me dice: 'Hey, primo, habla con los indios. Negocia con los indios. ¡Por favor! Y metiendo a Marquitos. ¿Él qué tiene que ver con esa mierda? ¡Por favor! Esos manes no quieren problemas con nadie. Ahí no tuvieron un problema con las Farc y se fueron para Estados Unidos con todo y su familia para no darle un peso a las Farc. ¡Por favor!".