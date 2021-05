Masacre número 35 del año deja seis víctimas en Restrepo (Valle del Cauca)

Con el Paro Nacional (que arrancó el pasado 28 de abril) todavía vigente, seis personas fueron asesinadas en zona rural de Restrepo, municipio vallecaucano. Las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Sin vida fueron halladas seis personas en la vereda Río Grande, municipio de Restrepo en Valle del Cauca. Esta, según Indepaz, es la masacre número 35 que se registra en el territorio nacional en lo corrido del año. Los hechos se presentaron, según las autoridades, en la madrugada de este lunes, a las 3:00 de la mañana, en un bar en el que hicieron presencia una decena de hombres fuertemente armados que dispararon de manera indiscriminada en contra de cinco adultos y un menor de edad. (Masacre 31 en Colombia durante 2021: cinco muertos en Andes, Antioquia)

Manuel Fernando Noguera, secretario de Gobierno del municipio aseguró que, los hombres de quien está por establecerse su identidad, llegaron hasta el lugar, sacaron a las mujeres y empezaron a disparar con fusil al hombro. “En ese momento cuatro personas de la vereda Río Grande pierden la vida, entre ellas un menor de 15 años, un hombre de 26, otro de 30 años y un adulto mayor de aproximadamente 70 años”, explicó el funcionario. (Masacre en el Catatumbo: cinco muertos y cinco heridos deja ataque en Ábrego)

Si bien, los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, Indepaz no descarta que la masacre pudo ser responsabilidad del ‘Clan del Golfo’ o de bandas de delincuencia común que operan en esa zona del país. No obstante, para Noguera, ese panorama no es del todo claro, pues hasta el momento, no tienen identificada una estructura ilegal. (“Limpieza social”: una versión nueva y más oscura sobre la masacre de Llano Verde)

Será entonces una comisión especializada, que se trasladará desde Bogotá, la que investigue las causas de la nueva masacre. En las muertes anteriormente ocurridas en el país, son efectivos del CTI, junto con un fiscal delegado y miembros de la Sijín de la Policía, los que hacen presencia en el lugar para tratar de recoger evidencias.

La masacre de Restrepo se suma a la Llano Verde, ocurrida en agosto pasado, en la que fallecieron cinco menores entre los 14 y 16 años. La investigación de la Fiscalía, en este caso, arrojó que fueron tres hombres los presuntos responsables, de los cuales dos de ellos ya se encuentran tras las rejas. (La ingrata huella de las masacres en Colombia)

Otro episodio similar padecido en el Valle ocurrió en abril pasado en Santander de Quilichao (Cauca) , en la que asesinaron cuatro personas. El caso fue denunciado por el senador Feliciano Valencia en su cuenta de Twitter. Los hechos se registraron en la comunidad indígena Nasa, en la que escucharon disparos cerca de la casa de uno de sus líderes. Él mismo había denunciado otra masacre en El Tambo en febrero de este año.

🔴#ATENCIÓN

Se registra una nueva masacre en zona rural del municipio El Tambo, Cauca.

Fueron encontrados tres cuerpos sobre la vía impactados con arma de fuego.



Sería la cuarta masacre que se presenta en el Cauca en lo corrido del año.#NosEstanMasacrando#QuePareLaMatanza — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) February 9, 2021

El Valle del Cauca, en este momento, padece una de las situaciones más cruentas en orden público, inicialmente, por las manifestaciones que ha dejado a su paso el Paro Nacional convocado desde el pasado 28 de abril, sumado a la condición que padecen por cuenta del recrudecimiento del conflicto por la presencia de grupos al margen de la ley, entre ellos frentes de las disidencias de las Farc.