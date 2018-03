"Matamos mucha gente inocente, hicimos daño": alias "H.H."

-Redacción Judicial

El exjefe paramilitar Hebert Velosa, mejor conocido como H.H., regresó a Colombia a finales del año pasado, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2009. Hoy, desde la cárcel de Itagüí, habló para W Radio sobre su proceso de colaboración con Justicia y Paz, su recorrido como jefe paramiltar y sobre los presuntos nexos de Álvaro Uribe Vélez con las AUC. A lo largo de la conversación fue reiterativo en el hecho de que está arrepentido y que pide perdón a las víctimas, aunque entiende lo difícil que es aceptar su gesto.

Velosa aseguró que, aunque reconoce los daños que hicieron, está convencido de que, en el contexto histórico del país, los paramilitares hicieron acciones positivas. “Matamos mucha gente inocente, no podemos olvidar que hicimos daño, pero también servimos para contener la fuerza que tuvo las Farc, porque tenían rodeada Bogotá, entraron a Cali y se llevaron a los diputados, entro otras cosas”.

Sobre el sistema de Justicia y Paz, con el cual ha colaborado desde su extradición, afirmó que ha servido para conocer quiénes se beneficiaron de la guerra en el país. Entre ellos, mencionó empresas que desde un principio financiaron las fuerzas paramilitares. “No ha pasado nada con la lista que pasé. En ella había empresarios azucareros, harineros, cultivadores de caña, que financiaron al Bloque Calima. Según lo que sé, esos procesos quedaron parados”.

Agregó que, al inicio, fueron las mismas empresas bananeras, como Banacol S.A o Chiquita Brands, las que llevaron a los bloques paramilitares para que “limpiaran” la zona, es decir, para sacar a las guerrillas. El exjefe paramilitar afirmó: “Yo era el que administraba la plata. No recuerdo cuánto fue, la gente podía dar dependiendo de su capacidad. Encontrábamos facilidad para que nos financiaran. Muchas veces lo hicimos a las buenas, [pero] con el fusil en la mano”.

Al ser preguntado por los nexos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, Velosa solo dijo: “Soy un convencido de que si alguien tuviera pruebas de la relación de Uribe con los paramilitares ya las hubieran sacado. Los que han hablado son muchachos que no tenían acceso a esa información”.

Frente a las múltiples masacres que cometieron los hombres bajo su mando, afirmó que en muchas ocasiones fueron "errores" por decisiones tomadas en el mismo operativo. “Esa es la guerra en el país. Esos errores se cometieron porque al llegar a la región, la población le decía a uno que tal era guerrillero. Cuando ya estaba muerto se daban cuenta de que solo era una persona que tenía problemas con la comunidad. Si no me doliera y no estuviera arrepentido, no estaría así de comprometido con el proceso de Justicia y Paz. Es difícil dormir tranquilo por la guerra”.