“Carlos Mattos quiere burlar la administración de justicia”: Fiscalía

Redacción Judicial

Por segunda vez no se pudo llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el empresario Carlos Mattos, quien es señalado de pagar una millonaria suma de dinero para redireccionar una demanda presentada por él contra la compañía coreana Hyundai Motors Company. Esta vez reiterando su grave estado de salud y por la imposibilidad de asistencia de su abogada defensora a la diligencia judicial.

Durante el desarrollo de esta audiencia, se hizo presente una abogada aportada por la Defensoría del Pueblo, ya que no se tenía claro si ya había sido designado un abogado de confianza. Sin embargo, en el transcurso de la diligencia se informó que la abogada penalista Mildred Hartmann asumió la defensa de Mattos desde el pasado 23 de agosto, pero que no podía asistir a esta imputación debido a que con antelación tenía programada otra audiencia en la ciudad de Cartagena.

A través de varios documentos, la defensa del empresario hizo saber al juzgado que su representado se encontraba en “grave estado de salud” y que ha requerido atención médica durante todo el mes de agosto debido a una fuerte depresión que lo aqueja. De igual modo, se informó que desde el pasado 28 de agosto Mattos se encuentra hospitalizado en un centro asistencial en la ciudad de Madrid (España) lo que le impidió comparecer a la audiencia.

Para el representante de la Fiscalía, “se considera que esta actitud está vulnerando la debida administración de justicia y se evidencia que quiere hacerlo por segunda vez buscando los esguinces de la justicia”. En ese momento, Carlos Mattos hizo llegar un video en el que se le ve internado en un hospital. Según lo manifestó la abogada de la Defensoría, en el video Mattos manifestó su voluntad de comparecer al proceso y pidió reserva con su estado de salud.

Ante ello, la juez 16 con función de garantías aseguró que “no hay excusa para que el estado de salud de Mattos fuese impedimento para no asistir a la diligencia judicial”, ya que no se había hecho allegar la última constancia que evidencia su hospitalización. De igual modo, le dio 24 horas a la abogada Hartmann para que entregue la constancia de que se encontraba en otra citación judicial en la ciudad de Cartagena y definió aplazar la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Mattos para el próximo 3 de octubre a las 9:00 a.m.

Asimismo, se pidió una dirección electrónica donde se pudiera notificar a Mattos de esta nueva fecha, pero sus abogadas señalaron que debido a que permanece en un hospital psiquiátrico no tiene acceso a medios electrónicos. Por ello, dio la posibilidad de que el empresario pueda asistir a esta diligencia a través de videoconferencia.