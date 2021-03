“Me abstengo de contestar”: así declaró Diego Cadena en la Fiscalía por el caso Uribe

El Espectador y Blu Radio revelan la declaración juramentada que rindió Diego Cadena en la Fiscalía el pasado 24 de febrero, en medio de la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue su defendido. Este testimonio hace parte del expediente de la Fiscalía, la cual, después de seis meses de manejar el proceso, concluyó que el caso debe archivarse y pidió audiencia ante una jueza para poder hacerlo.

En menos de un mes se conocerá el camino que tomará el proceso judicial más importante de la década -por las connotaciones políticas también anexas-, el llamado caso Uribe. El próximo 6 de abril, en audiencia pública, la jueza 28 de conocimiento Carmen Helena Ortiz Rassa conocerá cuáles son los argumentos de la Fiscalía para solicitar que se archive la investigación que se abrió contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Argumentos que se sostienen en las labores investigativas que realizó la Fiscalía a partir del momento en que la Corte Suprema le entregó el expediente, en septiembre de 2020, y admitió que no tenía competencia para seguirlo llevando tras la renuncia de Uribe al Congreso.

La alianza informativa de El Espectador y Blu Radio tiene en su poder el expediente completo que reposa en la Fiscalía y revela las declaraciones que tomó el fiscal Gabriel Jaimes directamente o a través de subordinados, con base en las cuales ha pedido la preclusión para que se archive el caso. En esta primera entrega se revela el testimonio de Diego Cadena, quien visitó al testigo Juan Guillermo Monsalve el 22 de febrero de 2018 en la cárcel La Picota en Bogotá y allí, luego de decirle que venía de parte del expresidente, discutió con él sobre una retractación, pues Monsalve le ha dicho a la justicia que Uribe tuvo que ver con la creación del Bloque Metro de las autodefensas.

Diego Cadena, que ejerció como abogado de Uribe, afronta hoy un juicio por sus supuestas gestiones indebidas, que incluyen haber hecho ofrecimientos y entrega de dineros a exparamilitares para que hablaran en favor del expresidente y de su hermano Santiago -en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares-. También, se supone, para desacreditar el testimonio del exparamilitar Pablo Hernán Sierra, otro que ha vinculado a Uribe Vélez con el paramilitarismo. Cadena asegura ser inocente y ha reiterado que no se trató de sobornos a testigos, sino de “ayudas humanitarias”. Este fue el testimonio que rindió en Cali el pasado 24 de febrero, dos semanas antes de que la Fiscalía anunciara que solicitaría la preclusión del caso Uribe.

El testimonio de Diego Cadena

En una diligencia que duró unas tres horas largas, y que se realizó en Cali, Diego Cadena reiteró que los pagos que hizo a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez fueron ayudas humanitarias; que el expresidente Uribe se enteró meses después de haberlos hecho; que no buscó testigos sino que llegó a ellos para verificar información que le daban sobre posibles retractaciones; y que todo se trata de un complot político en contra del expresidente Uribe, en su criterio. Al comenzar la declaración, fue su abogado, Iván Cancino, quien soltó un primer dato clave: reveló que Cadena no podía responder sobre ciertos temas porque “el doctor Uribe no le ha quitado el secreto profesional”.

Al inicio de la declaración, Cadena fue interrumpido más de una vez por su abogado Cancino, quien le pidió “escuchar mejor” las preguntas antes de responder. La indicación ocurrió justo cuando el fiscal a cargo le preguntaba por las actividades investigativas que había hecho en nombre de Uribe “previo a la conversación de los honorarios”. Tras la intervención de Cancino, el propio fiscal le dijo a Cadena que él no estaba obligado a “declarar en contra de su cliente” y el representante de la Procuraduría, Jorge Enrique Sanjuan Galvez, le dijo que su profesión tenía la misma protección legal que la de un cura. El fiscal volvió a hacerle la pregunta y Cadena respondió: “Me abstengo por secreto de profesional”.

Cadena relató que su trabajo consistía en verificar información que le entregaba el expresidente Uribe. “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe, y utilizaba una frase: que le digan la verdad al país. Yo recopilaba la información y se la entregaba al doctor Uribe o a su exasesor Fabián Rojas [quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe mientras este estuvo en el Senado] para que le dieran el destino correspondiente”. El fiscal quiso saber cuál era ese destino, pero Cadena aseguró que no conocía exactamente para qué procesos se usaba su trabajo. Aunque sí aclaró: “El 90 % de esas verificaciones iban para los procesos del doctor Uribe (...) no más una se radicó en la Fiscalía para el caso del señor Santiago (Uribe Vélez)”.

“¿Se acordó la búsqueda de testigos?”, preguntó el fiscal. “Sí, correcto”, replicó Cadena, lo que hizo reaccionar de inmediato a su abogado defensor, Iván Cancino. “:Ojo a la pregunta, usted tiene que entender la literalidad: ¿se acordó buscar testigos, encontrarlos?”. “No”, dijo Cadena. “Le pido el favor que piense la pregunta antes de responder, el objetivo es esclarecer, pero lo menos que quiero es que usted (inaudible)”, le indicó el fiscal a Diego Cadena. El funcionario judicial insistió en la pregunta, y esta vez, Cadena contestó: “Me abstengo, simplemente le puedo decir que se estaba verificando información”.

Pronto, el litigante Iván Cancino volvería a llamar la atención de su defendido. Tras la pregunta del fiscal de si se ofrecieron dádivas a los testigos, a lo que Cadena contestó que no, el fiscal preguntó: “¿Presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando?” y la respuesta que recibió fue: “Sí señor, a algunos”. “¡Diego, escucha al pregunta, hombre!”, reclamó Cancino alzando la voz. Cadena aseguró que él no había presentado los testigos ante los procesos en cuestión. “¿El presidente Uribe ofreció de manera directa dadivas o beneficio alguno por esa información?”, indagó el fiscal. “De ninguna manera, categóricamente le digo que no, las instrucciones del doctor Uribe siempre estaban encaminadas a que estas personas dijeran la verdad al país”, señaló Diego Cadena.

Dejó claro que los testigos que él contactó fueron Carlos Enrique Vélez, Máximo Cuesta, Elmo José Mármol, Giovanni Cadavid, la exfiscal Hilda Yaneth Niño, Juan Guillermo Monsalve y Juan Carlos el Tuso Sierra. A todos ellos la Fiscalía les tomó declaración en los últimos dos meses con excepción de Monsalve, quien se negó a hablar con el ente investigador asegurando que había presiones en su contra y que solo declararía en juicio. Cuesta, Mármol y Cadavid son unos exparamilitares que estaban en Cómbita y, según Cadena, pudo llegar a ellos “referenciados por el expresidente [Uribe] o su exasesor Fabián Rojas”. (El rol de la UTL de Álvaro Uribe y su relación con la orden de detención)

El tema Monsalve

Ante el fiscal, Cadena admitió que se presentó con Juan Guillermo Monsalve como un abogado del expresidente Uribe. Cuando le preguntaron si había presionado a Monsalve, Cadena respondió: “Totalmente falso y quiero ser reiterativo, lo fuimos a buscar porque él manifestó querer retractarse”. El exabogado de Uribe sostuvo que se reunió con la exesposa de Monsalve, Deyanira Gómez, sin que Uribe supiera previamente del encuentro y dijo que la famosa grabación con un reloj especial que hizo Monsalve dentro de la Picota “fue editada”. “¿Significa que esas grabaciones fueron alteradas?”, le preguntó el fiscal, quien con su pregunta no mostró conocer la mencionada grabación. “Creería, porque no está todo lo que se habló ahí”, apuntó Cadena.

Cadena aseguró que nunca se comprometió a presentar ningún recurso legal a favor de Monsalve. Dijo que simplemente le mencionó que, en su caso particular, la única opción viable era una solicitud de revisión a su condena por secuestro, la cual sobrepasa los 30 años de prisión. “No me comprometí [a presentar la revisión], le dijo Cadena al fiscal, quien no tomó como punto de referencia para contrapreguntar la interceptación de una charla entre Cadena y Uribe el 3 de abril de 2018, ordenada por la Corte Suprema. Conversación que, a la Corte, le sirvió como uno de los elementos para concluir que Uribe sí sabía que Cadena le había ofrecido asistencia legal a Monsalve. “Fue por iniciativa mía, el presidente Uribe se dio cuenta después”, le dijo Cadena a la Fiscalía.

De hecho, el fiscal solo hizo un par de preguntas tímidas con base en las cuestionadas interceptaciones de la Corte Suprema, que para la defensa de Uribe -y también la de Cadena- son ilegales porque violan la reserva de la que gozan las conversaciones entre abogado y cliente. El abogado Cancino intervino de nuevo para advertir que su postura es que esas interceptaciones son ilegales y que no podía permitir que su cliente las legitimara respondiendo alguna pregunta relacionada con ellas. “Todo lo relacionado con las interceptaciones, no quiero dar respuesta al respecto”, manifestó Diego Cadena. “Perfecto”, le contestó el fiscal, quien de inmediato cambió de tema.

Cadena reiteró la versión que ha dado siempre sobre cómo conoció a Juan Guillermo Monsalve. Dijo que fue entre enero y febrero de 2018, gracias a la información que le llegó "por parte de Uribe" acerca de una persona que le estaba haciendo "llegar un mensaje: que el señor Monsalve quiere retractarse de los señalamientos que ha hecho contra Álvaro y Santiago Uribe". Esa persona resultó ser Victoria Jaramillo, una asesora política cuyo testimonio también recogió la Fiscalía en los últimos dos meses, que fue el periodo en que se volcó a conseguir declaraciones. De las más de 25 que obtuvo, casi todas son favorables a la versión que el expresidente Uribe le dijo a la Corte Suprema en su indagatoria, en octubre de 2019.

Fueron varias las ocasiones en las que Cadena dijo que se abstenía de responder una pregunta. Cuando el fiscal lo interrogó sobre si se presentó como abogado de Uribe en la reunión que sostuvo el 26 de marzo en la Picota con Monsalve, dijo: “Me abstengo de declarar eso, no quiero entrar en imprecisiones”. “De los abogados que tenia el presidente Uribe, ¿sabe cuáles estaban a la actividad investigativa?”. “Me abstengo de dar esa respuesta”. “Cuando presentó los documentos, le anunció a la Corte Suprema que era abogado del presidente Uribe?”. “Me abstengo de dar respuesta”. “¿Qué actividades desarrolló previo a pactar los honorarios?”. “Me abstengo por secreto profesional”.

“¿En su criterio, qué fue lo que impidió que se llegara a la retractación que manifestó hacer Monsalve?”, le preguntó el fiscal a Diego Cadena. Desconozco, pero lo que puedo decir es que esto fue un complot, una trampa para perjudicar al doctor Uribe y se lo he dicho al presidente: detrás de esto hay organizaciones criminales que organizaron esta visita, porque no me parece una casualidad que va Lombana, voy yo, luego va la esposa de Monsalve... entonces detrás de esto tiene que ver a una persona con intereses de perjudicar a Álvaro Uribe, un tema netamente político. Es mi percepción”, aseveró Diego Cadena.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).