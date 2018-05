Me voy preocupado porque la verdad se va conmigo: Luis Gustavo Moreno

A horas de que sea extraditado hacia Estados Unidos, el exfiscal Luis Gustavo Moreno se mostró preocupado con la decisión del juez 46 penal del circuito de negar una vez más el principio de oportunidad del exfiscal con la justicia. “Estoy preocupado porque hay muchas trabas, hay mucha gente poderosa, del poder judicial, implicada en lo que la opinión pública ha denominado el cartel de la toga y me voy preocupado porque veo que hilos de poder se están moviendo para que no se logre el principio de oportunidad y eso tiene nombre propio”, aseguró Moreno para Caracol Radio.

Del mismo modo, el exfiscal resaltó que no ha iniciado de manera formal su acuerdo de colaboración con la justicia. Afirma que aún existe mucha documentación y material probatorio en su poder que puede contribuir con las investigaciones que se llevan en el marco del cartel de la toga: “me voy preocupado porque se va le verdad conmigo”, afirmó Moreno desde su lugar de reclusión.

“Yo conozco el poder de las personas que están implicadas, los beneficiarios no son mansas palomas. Los beneficiarios del cartel eran delincuentes que usaron su poder político y económico para retrasar el poder de la justicia”, señaló Luis Gustavo Moreno refiriéndose a los clientes de la organización ilegal dedicada a engavetar procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, el exfuncionario afirmó que no niega su culpa y confesó que empezó a colaborar con la justicia como condición de su actual abogado, Pedro Aguilar, para asumir su defensa.

Frente a la vinculación de más nombres en este escándalo, el exfiscal aseguró que en la medida que se le ha preguntado, él ha ido respondiendo, pero que se va a Estados Unidos con mucha información por revelar. “Aquí están involucrados todos los órganos del poder público”, destacó Moreno.

El abogado también señaló que muchos procesos judiciales del cartel de la toga estarían tambaleando si su acuerdo no es aprobado: “La norma prevé que si no hay un principio de oportunidad, ni lo que yo diga ni lo que yo aporte puede ser utilizado”. Critica que en otros casos ya se ha otorgado ese beneficio, como para Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla, y que en su caso no ha sido posible.

Frente a la petición de extradición exprés aseguró que la solicitó porque está en la actitud de de solucionar sus problemas. También agregó que no tenía en mente una colaboración en Colombia: “Formalmente no hay colaboración porque no hay principio de oportunidad”.