Militar mató a una mujer en vía pública en Cauca

Los hechos se presentaron en el municipio de Miranda, Cauca, donde militares de la Tercera Brigada del Ejército adelantaban labores.

Este jueves 24 de septiembre se conoció un video en el que un hombre desesperado denunció que un militar del Ejército le disparó contra la mujer que lo acompañaba, mientras transitaban en un vehículo por una vía del municipio de Miranda, Cauca. Minutos después, el Ejército confirmó que, en efecto, un militar le disparó a la mujer acabando con su vida.

“Según las primeras informaciones, en las horas de la mañana de hoy, en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”, informó el Comando Específico del Cauca, de la Tercera División del Ejército.

Agregó que la unidad informó sobre los hechos, los cuales se pusieron en conocimiento de las autoridades competentes. Además, que el uniformado involucrado fue pueso a disposición “con el propósito de apoyar el desarrollo de la investigación”.

Juliana Giraldo Díaz, de 38 años fue la víctima mortal de este hecho. Uno de los testigos, quien también se movilizaba en el vehículo, narró que los militares salieron a la carretera sorpresivamente ordenándole al conductor que se detuviera y, posteriormente, uno de los uniformados disparó directamente contra el automotor causándole una herida mortal a la copiloto. Anotó que el conductor del vehículo no se detuvo inmediatamente porque no se trataba de un retén formal, no había conos, ni señalización.

“Íbamos en el carro y salieron corriendo del monte los soldados, salieron hacia la vía. Uno ve gente que sale así corriendo que ‘paren’, que ‘paren’ y antes el amigo (conductor) paró. Preguntaron que ‘qué’ y entonces él les dijo que íbamos a la casa y siguieron diciendo que ‘paren gonorreas’, entonces el amigo les preguntó que 'cómo así que paren gonorrea, ¿ustedes quiénes son?’. Cuando el militar llega y saca el fusil y pega como tres tiros, entonces el amigo se agachó, cuando ya le pegó tiros a la llanta y le pegó a la muchacha que iba adelante mío. Veníamos cuatro ocupantes en el carro", narró el testigo.

Agregó que después de los disparos el militar seguía apuntándoles, entonces los ocupantes del vehículo se bajaron para preguntarle por qué disparó si no llevaban nada ilegal. “El marido de ella (la víctima) sí se alteró, yo me quedé quieto y ahí sí cuando vio que no estábamos en nada, ahí sí dijo ‘la cagué, la cagué’ y ya para qué”, concluyó.

El comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, se pronunció a través de su cuenta de Twitter a través de la cual lamentó la situación y aseguró que la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales. Por su parte, el presidente Iván Duque, hizo lo propio afirmando que ordenó al Ejército y al Ministerio de Defensa realizar la investigación con celeridad.

Lamentamos profundamente la situación presentada en zona rural de Miranda, #Cauca, en la que una persona perdió la vida, cuando tropas de @Ejercito_Div3 adelantaban labores de control militar de área. Inmediatamente se puso en conocimiento de las autoridades competentes. (1) — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) September 24, 2020