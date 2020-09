Carlos Holmes Trujillo habló sobre la implementación de nuevas estrategias que mejorarían el desarrollo y los resultados en el servicio policial. Además, el director encargado de la Policía pidió perdón en nombre de la institución.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habló por primera vez en concreto sobre procesos de fortalecimiento en la fuerza pública, tras las manifestaciones originadas por la muerte del abogado Javier Ordóñez en custodia policial. Luego de una reunión con el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el director encargado de la Policía, Gustavo Moreno, se dieron a conocer cinco estrategias que mejorarían los protocolos que hoy tienen en debate el accionar de la institución.

El ministro habló, en concreto, de cinco estrategias:

1. Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana: según el ministro, tendrá como objetivo optimizar el servicio al ciudadano en la calle y empoderar las regiones de Policía en el país.

2. Educación y formación: Trujillo dijo que se adaptará la educación al nuevo contexto del país. Asimismo, que habrá acompañamiento de la ONU y la Defensoría del Pueblo en los temas de prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos.

3. Transparencia e integridad: el representante de la cartera de Defensa dijo que se estudiarán prácticas internacionales que referencien el proceso interno de Colombia. Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, también se revisarán los protocolos policiales actuales.

4. Gestión Humana: Se actualizarán los procesos de incorporación y se gestionarán nuevas directrices para la calidad de vida y bienestar de los policías.

5. Fortalecimiento tecnológico: Se optimizarán el acceso a la información, para permitir la interacción con el ciudadano. Las Policía estará dotada de nuevas herramientas tecnológicas.

“Estas acciones hacen parte de un proceso continuo que adelanta la Policía Nacional en búsqueda de mejorar día a día el servicio, y consolidar la confianza de la ciudadanía” aseguró el ministro Carlos Holmes Trujillo.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo se comprometió a capacitar a los integrantes de la fuerza pública en temas de Derechos Humanos: “Se acordó acompañar la revisión y evaluación de los protocolos y procedimientos de los distintos operativos policiales, a la luz de los derechos y protocolos internacionales. Habrá acompañamiento en Derechos Humanos para todas las unidades de policía”, aseguró en conferencia de prensa.

Luego de esto, el director encargado de la Policía Nacional, general Gustavo Moreno, lamentó la muerte del abogado Javier Ordóñez y ofreció disculpas públicamente por los hechos en los que estuvieron involucrados miembros de la institución. “En nombre de todos los policías de Colombia quiero pedir perdón a la familia del señor Javier Humberto Ordóñez. Perdón por esas acciones que en este momento son objeto de investigación, pero que, en este momento, a lo que todos hemos visto en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia. Perdón a todos los colombianos, porque sabemos que este tipo de situaciones lesionan gravemente la fe que deben tener los ciudadanos en su Policía”.

Además, el general Gustavo Moreno aseguró que las manifestaciones podrían estar infiltradas por grupos internacionales. “Yo le pido a la ciudadanía que no pierda la confianza en su policía. Vamos a seguir ahí, así nos destruyan los CAI, buscando que el policía del cuadrante desaparezca. No vamos a permitir que colectivos populares, que han hecho carrera en otros países, vengan a Colombia a hacer lo mismo. No lo vamos a permitir”.

En línea con las declaraciones del director encargado de la Policía, el ministro Carlos Holmes Trujillo afirmó que hay un plan de desestabilización del orden público. “La manera como se presentaron esos hechos vandálicos y violentos dan cuenta de que no se trata de una acción espontánea, si no una acción sistemática y organizada”

Por último, el ministro de Defensa comentó que dependerá de las circunstancias si se declara toque de queda en Bogotá. “La fuerza pública está lista. Los planes operacionales están definidos, se han reforzado sustancialmente la presencia de la fuerza pública en la capital. El Ejército está apoyando. Tenemos un Puesto de Mando Unificado que está trabajando de manera permanente. Dependiendo de los acontecimientos, estamos preparados para tomar cualquier decisión”.