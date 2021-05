Mujer denunció que un policía la abusó sexualmente durante una manifestación en Cali

A través de sus redes sociales, señaló en detalle cómo ocurrieron los hechos. La Fiscalía dice que no ha recibido una denuncia formal pero que ya inició gestiones para ubicar a la denunciante “y poder conocer más detalles de lo ocurrido”.

Diana Fernanda Díaz, una mujer que salió a marchar el pasado 30 de abril en Cali, en el marco de las movilizaciones contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, denunció a través de su cuenta de Facebook que un integrante del Esmad de la Policía abuso sexualmente de ella. En su relato denuncia que varios miembros de la fuerza pública agredieron a los manifestantes sin razón alguna y que en medio de esa situación ella fue separada de un grupo de 10 personas aproximadamente y que en ese momento un agente de la Policía, dice Díaz, maltratada físicamente y agredida sexualmente por un integrante de la Policía.

La Fiscalía señaló que no ha recibido una denuncia formal sobre este hecho pero que “ya inició gestiones para ubicar a la mujer y poder conocer más detalles de lo ocurrido”. El Espectador se comunicó con la familia de Diana Díaz pero señalaron que “en este momento ella no se encuentra bien para hablar ante los medios de comunicación”. El Espectador reproduce íntegramente el relato hecho por la denunciante:

“El día de hoy paso a comentarles que participo pacíficamente en las marchas y plantones en la ciudad, hoy me ubiqué en el plantón ubicado en Sameco en el romboy. Como muchos que me conocen saben que siempre muestro mi respeto hacia la fuerza pública, pues mi padre pertenece a ella. Siempre creí qué la fuerza pública actuaba por provocación de la comunidad, pero hoy fui víctima de un hecho que hizo merecedor de perder el respeto por el Esmad, hoy fui víctima de un acto carnal y violentamente por policías del Esmad. Estando yo a un lado con manos en alto haciéndoles saber que no estaba armada ni tenia intenciones de hacer nada, arremetieron separando nuestro grupo con gases y aturdidoras, dejándome así en un grupo pequeño de 10 personas o menos, en dónde los hombres fueron golpeados y llevados y las mujeres separadas.

En ese momento se acercó uno del Esmad y abusó de mí, en presencia de todos sus compañeros incluida una mujer, a la cual le expresé mi descontento. Le dije que siendo mujer era una basura de la sociedad por permitir dichos atropellos, inicie un en vivo para dar a conocer los rostros y números de chaleco, pero, preciso me llamaron y se cortó, en medio de la llamada se acercan de nuevo y otro integrante del Esmad que obviamente estaba acompañado de 4 más, me toma del brazo y lo dobla para someterme lastimándome y yo sin hacer nada, en la llamada pude tomar los datos de este agente y mi padre logró tomar apunte cuando se los dictaba en medio del desespero y dolor, presentaré cargos, esto es para hacerles saber a muchos, que aunque proteste, marche o se plante de forma pacífica a ellos no les va a importar, únanse, esto de igual forma no me detendrá, mas fuerte que nunca!”.

Horas después de la denuncia de Díaz, cuentas en Twitter señalaron al supuesto agresor, sin embargo, la Policía señaló a través de su cuenta de Twitter que “Por redes sociales circulan mensajes en los que se señala con fotografía y nombre propio a un integrante de la institución como supuesto autor de un caso de violencia sexual contra una mujer en Cali. Esta información es falsa. Actualmente se verifica una denuncia sobre este caso.”

Además indicaron que: ” Pedimos a los ciudadanos que se abstengan de multiplicar informaciones sin verificar, porque no solo generan desinformación sino que pueden poner en riesgo la integridad de una persona. El funcionario que aparece en la imagen que circula en redes sociales se encuentra laborando en otra región del país y no tiene relación alguna con el caso que actualmente es objeto de verificación en Cali”.

A través de redes sociales, el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, también señaló que “La Policía garantiza el acompañamiento a la manifestación pública, respetando los derechos humanos en todos sus procedimientos. Acompañan los entes de control y verificamos información que circula en redes sociales, sobre presuntas víctimas en desarrollo de las jornadas”. El Espectador se contactó con la Policía y señaló que en las próximas horas se pronunciaran sobre los hechos denunciados por la ciudadanía.

Anoche, la denunciante Díaz también señaló por redes sociales que el miembro de la Policía que fue señalado por varios usuarios de Twitter como el supuesto violador, no era él. “Él que si me agredió sexualmente no logré identificarlo en medio del pánico, (aclaro no me violo), sin embargo, si en contra de mi voluntad me manoseo y metió su mano en mi zona íntima, contando esto legalmente como un acto carnal violento, despues de esto y al forcejear, comencé a gritar y a empujar al que me toco”.

Y añadió que “Inicié un en vivo después de los hechos con el policía no identificado, para lograr grabar a todos los implicados, pero en ese momento me entro una llamada (mi papá, ex-policia) terminando así la transmisión en Facebook, hablando por celular con mi papá, contándole los hechos, él me aconseja tomar los datos del agresor, cuando me dirijo a hacerlo, Jhon Morales acompañado de al menos 4 policías del Esmad (que solo brindaban apoyo a Morales) me doblegan por la fuerza sin yo hacer nada más que gritar. Mi papá estaba al teléfono, en altavoz, donde trato de identificarse con el intendente Jhon Morales, el cuál le respondió agresivamente aún teniéndome doblegada, en estas palabras: ‘me importa un culo quién sea usted’, mi papá indignado del atropello me aconseja aún con el teléfono en altavoz, que le tome los datos a él también, en medio de esta disputa con Morales yo estaba hablando con mi papá y fue donde logramos identificarlo, dictándole a mi papá los datos que pude detallar”.