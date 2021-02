Municipio de Yalí declaró dos días de duelo por el asesinato del exalcalde Óscar Mira

El abogado fue atacado con arma de fuego por sicarios cuando se encontraba visitando a sus padres, en zona urbana del municipio antioqueño.

Esta no era la primera vez que la vida de Óscar Mira corría peligro, pero sí fue la última. Luego de ejercer como alcalde del municipio de Yalí (Antioquia) durante dos periodos consecutivos (2001-2003 y 2008-2011), el dirigente político había sobrevivido a dos atentados en los últimos meses y, a pesar del riesgo al que se enfrentaba, siempre se negó a irse del sector. Hasta que, finalmente, las amenazas se materializaron.

Este martes las autoridades confirmaron que el exalcalde de 59 años de edad fue asesinado a manos de sicarios que se movilizaban en motocicleta le dispararon en varias oportunidades cuando este se encontraba de visita en la casa de sus padres, ubicada en el sector La Argentina, en zona urbana del municipio. El hecho, que generó zozobra entre los habitantes del municipio, fue rechazado por el actual alcalde de Yarí.

La Administración Municipal Más Oportunidades Para Todos, extiende sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del ex Alcalde de Yalí, Óscar Alonso Mira Jiménez. 🎗 Paz en su tumba. pic.twitter.com/XLMF4LXRrg — Alcaldía de Yalí (@alcaldiaYali) February 2, 2021

“Una persona que fue dos veces alcalde del municipio. Había sufrido dos atentados. Esto fue en zona urbana, al frente de la casa de mamá de él. Hay que tener calma, confiar en que las cosas mejoren. Es un hecho muy lamentable porque era un líder muy conocido de la localidad y del Nordeste antioqueño”, dijo el mandatario en entrevista con la emisora local Alerta Paisa.

Por su parte, el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia, informó que unidades de Policía Judicial y un fiscal especializado ya fueron designados para asumir la investigación de estos hechos y determinar quiénes fueron los responsables del crimen. “Se han reforzado los dispositivos policiales en el municipio de Yalí de forma inmediata para mitigar situaciones particulares relacionadas con este hecho y así lograr la captura de los autores”, agregó el uniformado.

A finales de 2019, Óscar Mira, quien se desempeñaba como abogado litigante, fue blanco de los sicarios que, en esa oportunidad, perpetraron el ataque cuando el exalcalde se movilizaba en una camioneta en compañía de un niño de 11 años quien, por fortuna, resultó ileso. “Cuando salía del pueblo, apareció un hombre armado. No sé si había más. Dispararon contra la camioneta. A mí me impactaron con dos o tres tiros. He recibo amenazas y ya lo puse en conocimiento de la Fiscalía para que investigue eso”, dijo el exalcalde en ese momento.

Lo cierto es que las autoridades se encuentran en alerta por la situación de orden público que se presenta en Yarí, donde grupos al margen de la ley se disputan el control del territorio y de las rutas del narcotráfico. En el municipio se declararon dos días de duelo municipal (2 y 3 de febrero) y la bandera permanecerá a media asta.