“Necesito que me ayude con un vuelo humanitario presidente": mamá de Juliana Giraldo

A pesar de sus complicaciones de salud, Gloria Díaz, quien vive en España, desea regresar al país para despedir a su hija y apersonarse de su caso.

La mamá de Juliana Giraldo no ve la hora de volver al país. Vive en España, pero la distancia no aminora su dolor. Para ella, hoy no fue un buen día, a través de las noticias y algunas llamadas, se enteró de que su hija murió a manos de un militar del Ejército colombiano. Lo único que pide es que el presidente, Iván Duque, le conceda la posibilidad de viajar en un vuelo humanitario que la traiga de regreso a Colombia para ver por última vez a su hija, despedirla y apersonarse de su caso.

A través de un audio revelado por José Marulanda, conductor de Unicauca al Día Radio, Gloria Díaz expresó su tristeza; recordó que en la última conversación que tuvo con su hija ella le hablo de las complicaciones que tenía con los militares cuando debía presentar la cédula en un retén, pues era una mujer trasn; y le pidió ayuda al Gobierno Nacional para volver al país. Afirmó estár dispuesta a dejar su vida en España para buscar justicia en el caso de su hija quien perdió la vida en hechos que han despertado la indignación de todo un país.

“Mi hijo hoy ha sido asesinado en un retén. Como ya han visto en los noticieros el soldado salió del monte y de una le disparó. No sé qué motivo tendría yo solamente he escuchado las noticias y algo que me han contado. Quiero decirlo públicamente yo hace 15 días que hablé con ella me mostró un video en el que se veía que había ido por su perro a Jamundí (donde vivía antes) y me dijo que iba a conseguir un abogado para cambiarse el nombre. Que yo qué pensaba, le dije que él estaba en todo su derecho", afirmó la mujer.

Y es que, según Gloria Díaz, Juliana le contó que cada vez que pasaba por un retén, los militares le pedían la cédula en la que aparecía con el nombre de Carlos Julio Giraldo Díaz, le preguntaban su nombre, ella respondía “Juliana” y, entonces, la acusaban de que ese no era su documento. “Se hace notar mucho la homofobia que hay en ellos, han tratado de ofenderme también y para uno es muy incómodo estar dando explicaciones. Entonces me quiero cambiar la cédula”, le dijo Juliana. “Sí hijo, hágalo, es su nueva vida”, aprobó la mamá.

Finalmente, la mujer señaló que, aunque se encuentra en tratamiento médico y ha estado en constante revisión por su estado de salud, va a buscar a su médico para que certifique que está libre de COVID-19 y no tener impedimentos, ni restrasos, para viajar en caso de que el Gobierno Nacional la apoye con el traslado a Colombia en un vuelo humanitario.

“Quiero hacer un llamado al presidente Iván Duque que por favor me ayude a conseguir un vuelo humanitario para viajar, en este momento vivo en Ponferrada León, España, a seis horas de Madrid, estoy en tratamiento médico y yo quiero ir a sepultar a mi hijo y apersonarme de los hechos (...) Necesito que por favor me colabore señor presidente, le estaré eternamente agradecida”, expresó Gloria Díaz.

#Primicia "Cómo así que usted se llama Juliana, si aquí dice Carlos Julio" "siempre se les nota la homofobia" Esto contó Juliana Giraldo (mujer asesinada hoy por soldado del Ejército) a su madre Gloria Díaz, ella está en España, pidiendo vuelo humanitario a Colombia pic.twitter.com/FnfX6A3Nvu — josé marulanda (@marulojose) September 24, 2020

En la mañana de este jueves 24 de septiembre, Juliana Giraldo recibió un impacto de arma de fuego propinado por un militar del Ejército Nacional, mientras se movilizaba en un vehículo en Miranda, Cauca. Aunque el hecho todavía es materia de investigación, la institución confirmó que un uniformado causó la muerte a la mujer.

El compañero sentimental de Giraldo y conductor del carro en el que se movilizaban, Francisco Larrañiaga, explicó que el ataque se produjo porque, al percatarse de que habían militares sobre la vía se dio cuenta de que había dejado los papeles del vehículo en la casa y trató de devolverse antes de encontrarse con los uniformados. Según su versión, cuando giró el carro sorpresivamente dos militares salieron del monte y empezaron a disparar contra el carro, causándole una herida mortal a Juliana Giraldo, quien iba como copiloto.

La Fiscalía ya abrió una investigación del caso, mientras el ministro de Justicia, Carlos Holmes Trujillo, señaló que los uniformados involucrados en el hecho fueron separados del cargo y puestos a disposición de la investigación. El presidente Iván Duque también lamentó los hechos y pidió celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido. Ahora, queda esperar a que el mandatario escuche el clamor de una madre que tiene sus esperanzas puestas en él para regresar y despedir, por última vez, a su hija.