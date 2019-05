Néstor Humberto Martínez dice que no será candidato presidencial

El fiscal Néstor Humberto Martínez habló en varias entrevistas sobre la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Jesús Santrich y ordenar su libertad (que ya fue firmada por el vicefiscal Fabio Espitia), motivo por el que Martínez presentó su renuncia, que será estudiada por la Corte Suprema de Justicia el próximo lunes. Al respecto, dijo que, aunque aún no ha terminado de leer el auto completo de la JEP, está “perplejo” con la decisión tomada por el tribunal creado por el Acuerdo de Paz.

“Con esta decisión se desafió la evidencia aportada por Estados Unidos. Las copiosas grabaciones, todas legalizadas y con audio, permitían establecer las fechas. El último da cuenta de una reunión del 8 de febrero y anoche apareció el famoso video, donde se habla de pagos de US$15 millones. Ahora en el auto se dice que no pudieron evaluar la conducta, transgrediendo los límites de su propia competencia, que los obligaba a establecer simplemente la fecha”, afirmó Martínez, en Caracol Radio.

Al video al que se refería es al que se filtró en distintos medios de comunicación en la noche del lunes y que, según el fiscal, no estaba en poder del ente investigador, sino de las autoridades estadounidenses. En la grabación se ve a Jesús Santrich y a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, dialogando con otros dos hombres, que no son identificados, sobre el envío de una “mercancía” a EE.UU. Primero, se refieren a cinco kilos de “prueba” y luego, sí, hablan de diez toneladas.

Para el fiscal, además, en el fallo, la JEP habría ido más allá de sus funciones. “La Constitución que yo conozco dice que para defender la garantía de no extradición, la JEP solo tiene que establecer si los hechos fueron anteriores o posteriores al 1 de diciembre de 2016. El ejercicio de la Sala de Revisión es una invasión de conceptos, cargados de ideología, que nada tiene que ver con los incisos de la Constitución. Me quedo perplejo”, dijo.

Sobre por qué la Fiscalía en Colombia no imputó cargos a Santrich en el país, afirmó, en W Radio, que “las operaciones de conspiración inician en un país, atraviesan otros y concluyen en uno diferente, como lo son todos los casos de narcotráfico, no se puede judicializar en dos países”.

También se refirió a los efectos diplomáticos que, para él, podría tener la decisión de la JEP, sobre todo, en las relaciones bilaterales con EEE.UU.: “Si la mezcla que tenemos es no extradición de Santrich, 240 mil hectáreas de cocaína y aprobación del articulejo de no extradición, uno tiende a ser escéptico porque Estados Unidos verán que no se está luchando como se debe contra el narcotráfico”.

Sobre la hipótesis, planteada desde distintos sectores políticos, de que su renuncia fue por el caso Odebrecht y por la decisión que iba a tomar la Corte Suprema sobre los impedimentos de Martínez, el fiscal lo descartó de tajo. Explicó que el único impedimento que iba a resolver el alto tribunal era el del caso de Juan Sebastián Correa, asistente del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, en el que Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros (quien también renunció) se declararon impedidos, a finales de enero.

Por último, el fiscal, ante la pregunta de si tiene aspiraciones políticas, descartó la posibilidad de ser candidato presidencial. Aseguró que su intención es “escribir varios libros de derecho, quiero volver a la academia y voy a escribir un libro, que seguramente será muy polémico, sobre las grietas jurídicas del Acuerdo de Paz”.