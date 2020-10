Nuevos testigos se presentan en la investigación disciplinaria en contra de los siete soldados del Ejército señalados de haber violado a una niña indígena de apenas 12 años, en Pueblo Rico (Risaralda). En esta oportunidad, se conocieron nuevos detalles de la situación en la que se encontraba la menor luego de ocurridos los hechos.

Este lunes inició un nuevo capítulo en el caso de la niña indígena perteneciente al resguardo embera katío que fue violada el 21 de junio de este año por siete soldados del Ejército de Colombia, en zona rural del municipio de Pueblo Rico (Risaralda). En esta ocasión, nuevos testigos se presentaron ante el procurador delegado para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Hernán Rincón Cuella, quien lidera el proceso disciplinario contra los uniformados quienes, al mismo tiempo, enfrentan un proceso penal por estos hechos.

Nuevos detalles relacionados con los hechos y con la situación de la menor víctima del ataque de los soldados salieron a flote. El galeno de Medicina Legal que atendió a la menor y realizó el examen medico forense, Campo Elías Ochoa, confirmó que se encontró semen en la ropa interior de la menor y en sus partes intimas. De esta forma, el médico corroboró la versión que la niña le entregó al perito en un interrogatorio a solas que se le practicó antes de la revisión.

Tal como quedó consignado en el informe que fue leído por el médico Ochoa la niña contó que “por la mañana desaparecí de la casa, me fui a la escuela a coger guayabas, a las 6:00 de la tarde el comandante me dijo que me fuera para la casa. Yo ya iba para la casa y un soldado me llamó, empezó a decirme cosas, a tocarme (...) llegaron otros, eran nueve, solo le vi la cara a tres porque estaba oscuro, uno me tapó la boca para que no gritara, me dijeron que era un secreto, que no dijera nada”.

En el relato que quedó consignado, la niña agregó que la única prenda que le quitaron fue su ropa interior y que en medio de la violación sintió dolor en las piernas, se lo dijo al primer soldado que la accedió y este la soltó, mientras los otros hicieron caso omiso. Además, que luego del ataque, los uniformados le dijeron que no se fuera para su casa y le armaron un cambuche para que ella se acostara a dormir y que un soldado que no le hizo nada fue quien la acompañó hasta su casa.

Ya en lo relacionado con el examen médico, explicó Campo Elías Ochoa que el estado general de la niña era bueno, su apariencia poco cuidada y tenía una adecuada interacción. Respecto a su estado mental, explicó que estaba alerta, orientada en tiempo y espacio, con memoria adecuada y narró lo sucedido, en español, de forma calmada y sin mostrar cambios en su estado de ánimo.

Por otro lado, la psicóloga de la Comisaría de Familia de Pueblo Rico, Lenny Maturana, en su testimonio bajo juramento, aseguró que atendió a la niña y encontró que se le estaban violando sus derechos fundamentales. “La niña no tenía tarjeta de identidad, afiliación a salud y tampoco estaba estudiando”, aseguró la profesional. Explicó que llegó al Hospital San Rafael, ubicado en Pueblo Rico, a eso de la 1:00 de la tarde, en compañía de la trabajadora social, María del Carmen Perea, y que, en ese momento, la niña estaba siendo valorada por un médico.

Luego, cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella, manifestó que la encontró “tranquila y estable emocionalmente”. ”Me empezó a referir los presuntos hechos, no evidencié que tuviera algún signo de ansiedad o comportamiento extraño. Tenía lenguaje y tono de voz monótono, no hubo carga emocional en su relato, siempre estuvo estable y contestó a todas las preguntas que le hice", dijo la psicóloga.

Agregó que, aunque su función no era indagar sobre la violación, la niña, de manera espontánea, le contó por qué estaba en el hospital. “Me manifestó que se encontraba en el colegio y que había unos soldados y que uno de ellos le había dicho que se fuera para la casa porque no podía estar porque había soldados en esa zona. Que eran como las 6:00 de la tarde y que estaba cogiendo unas guayabas para hacer jugo. Dijo que ella empezó a irse, pero que luego varios soldados la cogieron a la fuerza y tuvieron relaciones sexuales con ella. No podía preguntarle más para profundizar en los hechos, entonces eso fue lo que me dijo”, contó la testigo.

En su descripción de la niña, dijo que estaba vestida adecuadamente según su contexto sociocultural, que era bajita, de cabello corto, contextura gruesa, con flequillo y tenía máximo 13 años. Aclaró que en su discurso no se notó una madurez superior a la de una niña de su edad y advirtió que la tranquilidad con la que contó los hechos, en ningún momento, desvirtúan que haya sido abusada sexualmente. Explicó que la niña habló en español y que no evidenció agresiones físicas en su cuerpo.

Esta versión fue corroborada por la trabajadora social, María del Carmen Perea, quien constató que la menor no portaba documento de identidad y no tenía acceso a salud y educación. “Encontré que a la niña se le vulneraban sus derechos en cuanto a la salud, educación y no tenía tarjeta de identidad. Llamé a la Comisaría para informarle y activaron la ruta en salud. La niña ya estaba en el hospital en compañía de un Policía", explicó la funcionaria.

Aclaró que su labor fue hablar con la mamá de la menor a quien indagó sobre las dinámicas familiares, cómo vivían en la comunidad, qué comían, si la niña estudiaba, toda la información relacionada con el entorno y las condiciones en las que vivía la víctima. Aclaró que la mamá de la niña accedió a la indagación y que habló en español. Además, que desde la Comisaría de Pueblo Rico enviaron una carta al Ministerio del Interior para confirmar que la menor pertenecía a una comunidad indígena y que, en efecto, la entidad señaló que era del resguardo embera katío.

Noticia en desarrollo...