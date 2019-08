“No hay legítima defensa ni proporcionalidad”: abogado sobre menor muerto en La Lizama

Las versiones sobre la muerte de Rafael Caro, de 16 años, en La Lizama, Santander, son encontradas. Mientras que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía aseguran que fue una muerte accidental, enmarcada en la legítima defensa, los familiares señalan que la acción fue desproporcionada para controlar a un solo joven. Frente a las múltiples versiones, la Fiscalía decidió realizar una segunda necropsia para confirmar algunos de los hechos ocurridos, así lo aseguró Diego Lozano, abogado de la familia, en entrevista a este diario. Así mismo, reveló los pasos a seguir por la familia tras la muerte del menor.

De acuerdo con la familia ¿Qué fue lo que pasó ese día en La Lizama?

Hay que analizar dos hechos importantes en la muerte de Rafael Caro, de 16 años, en La Lizama, Santander. Hay dos eventos: uno antes de ingresar a la base y otro después de ingresar a la base. Este muchacho había tenido problemas con el Ejército Nacional 2-3 días antes y el Ejército debió haber controlado a esos muchachos. No era un grupo superior al grupo de militares y el Ejército está preparado y entrenado para haber disuadido a estos muchachos. Posteriormente vuelve la misma situación reiterada y de hecho las autoridades judiciales dejaron que el problema se fuera agrandando. ¿Qué pasó? Al muchacho no lo controlan y hay ciertas cosas procesales que no puedo mencionarle pero que serán debatidas en el proceso penal y administrativo.

Uno puede observar que el muchacho entra a la base y no hay seguridad. El muchacho entra a la base y no tiene contacto directo con ningún militar. No hay legítima defensa porque el muchacho no pelea con nadie y se le hacen unos disparos desde el frente y claramente se ve que un militar dice “ahí lo tiene, mi cabo, dispárele”. Hay desproporción en el momento que el muchacho entra a la base. Antes, el Ejército no hizo lo que debía hacer porque era un muchacho controlable. Era un solo muchacho indefenso y se pudo hacer otras actuaciones para no llegar a ese desenlace fatal.

¿Por qué aseguran que la acción militar no fue un acto de legítima defensa?

Cuando hay legítima defensa la acción debe ser instantánea y proporcional. Si yo voy con un cortauñas y usted con un revólver pues no hay proporcionalidad. En el momento no hubo agresión de la parte civil por lo que podemos decir con seguridad que no hubo legítima defensa ni proporcionalidad con las armas ni con nada. El muchacho no atacó y era manejable, internamente habían podido manejarlo 2 o 3 personas. Incluso habrían podido hacer disparos al aire, pero no los hicieron. Ellos dispararon pero lo hicieron directamente al cuerpo.

Según testimonios de cercanos y jóvenes de la zona, pareciera que es un choque que venía en anterioridad con el Ejército ¿Qué sabe usted de ello?

Como repito, son cosas delicadas que por los medios no se pueden decir porque son parte de la reserva del caso y son nuestro argumento para hablar de un hecho anterior a lo ocurrido. Eso es algo que vamos a manejar en el proceso. Los testigos evidencian cosas que los medios no deben escuchar y no son sanas para las partes.

¿Qué acciones legales va a tomar la familia tras la muerte del menor?

Aquí hay varios eventos importantes que hay que aclarar. Yo no estoy en contra del soldado, ni me interesa saber el nombre o los militares involucrados. Hay unas actuaciones de oficio que buscan dichas responsabilidades, yo no estoy con ellas. Las busca la Fiscalía a través del proceso penal o la justicia penal militar, dependiendo la competencia. Eso es una actuación oficiosa en la que incluso la Procuraduría abrió sus propias investigaciones.

También quería aclarar que se hizo una nueva necropsia ya que las autoridades nacionales, como el ministro y el fiscal dijeron que fue un solo disparo y que este había pegado en el piso. Después de una gran presión, ejercida en parte por los medios, hay una nueva necropsia que se está practicando en Bucaramanga para ver si se encuentra nueva evidencia sobre el tema.

Lo que me compete a mí es una responsabilidad contra el Estado que es anónima. No me interesa saber quién fue el soldado y no voy contra las Fuerzas Militares. No busco que se condene al militar, solo voy a probar las fallas por acción u omisión que cometieron los que estaban en ese grupo militar.

Usted cuenta que hubo una segunda necropsia…

Sí, hubo una segunda necropsia porque las declaraciones de personas del gobierno nacional dijeron en primera instancia unas versiones y la Fiscalía como tiene ese poder oficioso trasladó el sábado el cuerpo a Bucaramanga para ver si encuentran una nueva evidencia. Si la primera necropsia que se hizo en Barrancabermeja fue correcta o no. Ellos van a hacer un nuevo análisis ya que Medicina Legal de Bucaramanga tiene más doctores, forenses y equipo de trabajo y puede sacar una necropsia definitiva, que puede confirmar la anterior o dar más hallazgos y eso sirve para la investigación más importante que es la que lleva la Fiscalía. A mí no me sirve si fueron disparos o si fueron uno, dos o tres, con uno es suficiente para establecer la responsabilidad de los soldados en no haber controlado al muchacho para haber evitado este desenlace fatal.

