Lo dijo este miércoles

“No hay ninguna actuación indebida”: Alan Jara sobre el caso Llanopetrol

Redacción Judicial

El exgobernador del Meta, quien asistió a un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, asegura que él no ha realizado ningún acto ilícito en la creación y construcción de la refinería de ese departamento. Sin embargo, la Fiscalía investiga posibles irregularidades.

Para el exgobernador del Meta, Alan Jara –quien vivió un secuestro de ocho años–, sus actuaciones en la planeación y construcción de la refinería de los Llanos Orientales fueron legales y no hubo ninguna irregularidad. Así lo aseguró, este miércoles, a la salida del búnker de la Fiscalía donde asistió a un interrogatorio programado ante un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia. “Con toda seguridad no hay ninguna actuación indebida ni mucho menos he hecho algún acto ilícito”, aseguró Jara.

A la salida de la diligencia, Alan Jara manifestó que le entregó a la Fiscalía varios documentos que, según él, demostrarían que no tuvo nada que ver en las irregularidades que indaga la Fiscalía. “Son documentos de más de 174 páginas que recopila todos los estudios, están los terrenos y está el proyecto”, precisó el exgobernador quien, además, afirmó que actualmente hay 18 proponentes interesados en intervenir en el proyecto de la refinería. (Le podría interesar: Refinería del Meta, la nueva pesadilla de Alan Jara)

La Fiscalía General investiga presuntas irregularidades en el desarrollo de los estudios de pre-factibilidad para la construcción de la refinería del Meta a través de la empresa Llanopetrol, cuando Jara era el gobernador por tercera vez. Por estos hechos, cuatro exfuncionarios fueron llamados a juicio, pero el ente investigador quiere establecer si el exdirector de la Unidad de Víctimas habría cometido irregularidades que merezcan ser investigadas formalmente.

Los funcionarios que fueron llamados a juicio son: Ricardo Rodríguez Henao, exgerente de Llanopetrol, los exsecretarios de despacho de la Gobernación Luz Stella Casasfranco Vanegas, Hernando Martínez Aguilera, Jairo Iván Frías Carreño. Los exfuncionarios, quienes se encuentran detenidos, son investigados por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. (Lea también: Alan Jara tendrá que responder por supuesto hueco fiscal de $21 mil millones)

"Los funcionarios presuntamente se interesaron, de manera indebida, en la presentación viabilidad y registro de los proyectos 452 y 296 de 2012 para realizar estudios de la fase de factibilidad", aseguró, en su momento, la Fiscalía. Según la investigación, los proyectos suscritos no se finalizaron ni se liquidaron los convenios para realizar los estudios de pre-factibilidad para la construcción de la refinería del Meta.