“No hay persona más investigada en Colombia que yo”: Roberto Prieto

Redacción Judicial

Roberto Prieto describe su último año como desastroso. Su versión indica que desde enero de 2017 a mayo de este año la vida de su familia también ha sido difícil por cuenta de las investigaciones que tiene en su contra. “Esto es una tragedia que ha devastado a mi familia, la tiene enferma y destruida porque todo ha sido una maquinación (contra mí)”. Así lo describió este jueves al término de su declaración en la Comisión de Acusación que lo citó por las pesquisas sobre el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña reeleccionista del entonces candidato/presidente Juan Manuel Santos. (Le podría interesar: “Le dejé la tulita con el dinero”: Otto Bula)

En esa indagación, precisamente, Prieto manifestó que no existe ninguna evidencia de que dineros de la multinacional hayan ingresado a la campaña por dos motivos. Por un lado, porque el Consejo Nacional Electoral “ni siquiera se ha manifestado” y, por otro lado, porque para él no existe ningún testimonio de los brasileños que indiquen que entró plata a la campaña de 2014. “Yo aspiraría a que al presidente de la República le cierren el proceso en la Cámara de Representantes porque el que esté investigado eso (…), a mi juicio, está equivocado. Pero eso lo define la Comisión de Acusaciones”, exaltó a la prensa que lo escuchó por cerca de ocho minutos.

Sin embargo, lo que sí reconoció el año pasado, en entrevista con Blu Radio, es que la multinacional pagó afiches para la campaña Santos Presidente en 2010. Prieto aseguró que al llegar a la campaña le informaron que la compra de dos millones de afiches ya estaba “fondeado”. Es decir, ya se contaba con los recursos necesarios. Para él fue una realidad que dineros de la empresa brasileña ingresaron a la campaña presidencial. “Lo tengo que decir honestamente, eso fue una operación irregular, y la campaña lo va a aceptar. Fue una campaña irregular donde el presidente (Santos) no tuvo nada que ver”, dijo en esa oportunidad.

Igualmente se refirió es a lo dicho por el excongresista Otto Bula, a quien calificó como un “delincuente que hoy está en la cárcel” y al que le han dado credibilidad. En este expediente, Bula le dijo a la Fiscalía que lo único que supo de ese millón de dólares –que Odebrecht pagó– es que se hizo por instrucción directa de Eleuberto Martorelli, entonces cabeza de la multinacional en Colombia. Y que fue girado desde la casa matriz en Brasil para hacérselo llegar a Prieto. Sin embargo, para él lo dicho por Bula no tiene sustento. “No hay una sola prueba de esos recursos que dice el señor Otto Bula. No hay ni una sola prueba”, indicó. (Lea también: Defensa de Prieto niega que se busque impunidad al invocar inmunidad diplomática)

“Me han tratado de delincuente y de corrupto. No hay una sola prueba donde diga que yo le haya dado una coima a alguien. No le he dado un peso a nadie. ¿A usted no le parece que es una tragedia (...) como nos han tratado?”, le preguntó Prieto a uno de los reporteros. Además, cuestionó sobre la persona –que no dice de quién se trata– que está detrás de toda esta “maquinación diabólica y macabra” para destruirlo. Según el empresario, no ha hecho nada malo y no existe ninguna prueba de que haya cometido irregularidades.

De manera enérgica, el exgerente de la campaña reeleccionista continuó con su declaración para referirse al pleito que tiene con la Procuraduría mientras se desempeñó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, mencionó que el daño que se le ha hecho a la relación entre el banco y el Gobierno ha sido irreparable, y calificó como injusto la investigación que tiene por esos hechos. “Las operaciones que se han hecho en Marketmedios son legítimas. Es una empresa que tiene 20 años y en a la cual (…) la tienen al borde de una situación económica dificilísima. Pero dígame, ¿dónde hay un testimonio de alguien en donde yo haya cometido algo indebido?”, volvió a discutir. (Lea: “Al parecer gestionó intereses particulares”: Procuraduría sobre Roberto Prieto)

La polémica surgió porque, al parecer, Prieto habría gestionado intereses de la empresa familiar Marketmedios, en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado ante ese organismo internacional. De hecho, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria para investigar si la contratación con recursos que recibió el país por parte del BID, y que fueron contratados por entidades públicas con Marketmedios, estuvieron mediados por la intervención de Prieto.

El exfuncionario del BID expresó que una persona que medianamente conoce ese expediente sabe que no tiene “ni pies ni cabeza”, “pero no han leído con juicio y el daño es irreparable”. Igualmente dijo que la información del BID es pública y que él no manejaba información reservada ni mucho menos participaba en procedimientos en ese organismo. A manera de conclusión, mencionó que espera a que la justicia hable y que el ADN de la corrupción no está en él ni en su familia. “No hay persona más investigada en Colombia que yo, no hay empresa más investigada que Marketmedios. Nos han investigado sin contemplación y sin consideración alguna”. (Le sugerimos: “Estoy sobredimensionado”: Roberto Prieto)

Además de estos procesos, la Fiscalía también lo tiene en el radar por el supuesto lobby que realizó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que la firma Consultores Unidos se ganara uno de los contratos en la Ruta del Sol III. Aunque la Fiscalía ha intentado imputarle cargos en tres oportunidades, el abogado en la audiencia pasada –del 17 de abril– argumentó que aún están recolectando información para sustentar la inocencia de su cliente. Audiencia que se realizará el próximo lunes 7 de mayo en los juzgados de Paloquemao.