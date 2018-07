También habla de la Junta Directiva

"No he cometido ninguna falta disciplinaria": gerente del Hospital Público de Medellín

Redacción Judicial

La semana pasada el procurador general, Fernando Carrillo, alertó presuntos actos irregulares de Jesús Eugenio Bustamante como gerente del Hospital Público de Medellín. Se trata de supuestas fallas con la plataforma para la entrega de los medicamentos y la suscripción de contratos estando en vacaciones. También de un supuesto cabildeo para que funcionarios del Ministerio Público levantaran una suspensión que se le había dictado en el marco de una investigación por la suscripción de varios convenios. En diálogo con El Espectador, Bustamante aseguró que el ente disciplinario ha recibido información tergiversada y que no ha cometido actos irregulares. (En contexto: La mala hora del Hospital Público de Medellín)

El procurador, Fernando Carrillo, denunció supuestas irregularidades con la plataforma para adquirir medicamentos en el Hospital, pues no tendría los estándares que se requiere ni los parámetros legales. ¿Es así?

Tengo la copia del contrato donde certifica que la plataforma no fue adquirida por Jesús Eugenio Bustamante, como gerente del Hospital Público de Medellín. Ahora, si hay irregularidades, no sé cuáles son.

¿Cómo así?

Yo pedí unos ajustes de acuerdo con las características de nuestro hospital y para garantizar una oportunidad más plural y equitativa a las compañías que venden medicamentos y a las distribuidoras. En algunas cosas hice reparos pero, ese tema, por mi suspensión preventiva, quedó en manos de Marta Sepúlveda, la gerente que estuvo encargada.

¿Quién firmó ese contrato?

La anterior gerencia, en cabeza del doctor Leopoldo Giraldo. El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ministerio Público le endilga la suscripción de un contrato cuando estaba en vacaciones, pese a que había una gerente encargada por la Junta Directiva.

No he podido saber a qué contrato se refiere. Con certificaciones, le puedo demostrar que en mis vacaciones, entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre de 2017, no firmé ningún contrato. Este año, durante el periodo de mi suspensión provisional, tampoco firmé contratos.

¿Y qué decir de la renuncia de la firma Deloitte & Touche Ltda a la revisoría fiscal del Hospital? De acuerdo con el procurador esto tendría que ver con varios hallazgos...

Las revisorías fiscales de las empresas sociales del Estado son del resorte directo de la Junta Directiva, que está pendiente de la contratación y del desempeño. Se que en 2017, recién llegué de vacaciones, la revisoría fiscal estaba renunciando, pero no tuve conocimiento de cuál era el motivo.

El procurador también dijo que la renuncia de la revisoría fiscal se debía a las debilidades en el sistema de control interno y a la falta de confianza en el gobierno del Hospital. ¿Qué tiene para decir?

Estoy en una investigación disciplinaria en atención a unas quejas aportadas por un concejal de la ciudad. Pero le puedo asegurar, con base en el informe de gestión de 2017, cómo están los estados financieros durante mi vigencia como gerente del Hospital, cómo se han mejorado los indicadores financieros, clínicos, de salud y de seguridad del paciente. A mí me evalúa la Junta Directiva con base en un plan de gestión con normatividades de la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud.

Mi última puntuación fue 4.52 sobre 5 y le puedo contar, por ejemplo, el galardón del Hospital Seguro que recibimos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas; el hospital N°1 de América Latina, según la revista América Economía, y los convenios que tenemos con varias universidades acreditadas. Desafortunadamente no he hecho un buen feeling con la Junta Directiva, pero sí tengo cómo demostrar un buen trabajo.

¿Qué le han manifestado los miembros de la Junta Directiva?

Consideran que no tengo el estilo que ellos están buscado, pero estoy mostrando una gestión y unos resultados. Soy muy respetuoso de ellos, de mis compañeros y de mi grupo de trabajo que somos casi 1.900­ personas. Seguimos prestando servicios con seguridad y eficiencia a la comunidad que viene de diferentes partes del país.

¿A qué se refiere cuando la Junta Directiva dice que usted no es lo que ellos están buscando?

No ha habido una buena empatía en el sentido de que yo llegué por concurso de méritos. Yo no llegué a la gerencia del Hospital como cuota política.

¿Por qué la Procuraduría le atribuye las irregularidades?

La Procuraduría está recibiendo información que desafortunadamente ha sido tergiversada, en cabeza de un concejal de Medellín.

¿De quién se trata?

Me abstengo de publicar su nombre, pero es conocido en todos los círculos sociales, en redes sociales y en medios de comunicación. Solo quiero evitar porque trato de ser respetuoso, pero por razones obvias es conocido.

¿Falta a la verdad el concejal que supuestamente aportó la información?

Es tergiversada y desinforma. Ya tengo mis quejas en los entes de control contra él.

El procurador alertó un supuesto lobby o cabildeo a funcionarios del órgano de control para levantar las medidas cautelares que pesaban contra usted…

He sido siempre un ciudadano respetuoso del ordenamiento jurídico. Respeto la información que pueda tener el señor procurador, pero he logrado el levantamiento de esa medida gracias al ejercicio de la abogada que me representa. Es que no he tenido siquiera la oportunidad de dar explicaciones porque, aparte de estar respondiendo a las investigaciones de la Procuraduría, he estado pendiente de procesos con la Contraloría y la Fiscalía. He estado pendiente de mi situación legal a nivel personal y profesional, pero le puedo asegurar que no tengo la forma de cómo hacer cabildeos.

¿Le puede decir al país que sus actuaciones como servidor público son legales?

Sí. He buscado el bienestar de la población que atendemos. Nos debemos a los usuarios, al paciente y a la comunidad. Serán los entes de control los que determinen si hubo o no irregularidades, pero le puedo decir como colombiano y como padre de dos hijos que no he cometido ninguna falta y que no he tenido el menor impuso de cometer negligencias en el marco de mis funciones.