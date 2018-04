No obtuve correos de manera ilegal: Néstor Raúl Correa a presidenta de la JEP

Redacción Judicial

El saliente Secretario Ejecutivo le manifestó a Patricia Linares que no utilizó ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis propias manos.

No pasó mucho tiempo para que Néstor Raúl Correa, saliente Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le respondiera a la rueda de prensa convocada este jueves por la presidenta de ese tribunal, Patricia Linares, quien cuestionó a Correa por haber obetenido varios cruces de correos entre magistrados y el ministro de Justicia, Enrique Gil. El saliente funcionario le respondió diciéndole que no es cierto que los correos fueran obtenidos ilícitamente. (Lea también: Secretario Ejecutivo obtuvo ilegalmente correos de magistrados: presidenta de la JEP)

Linares, en su versión de este jueves, dijo que sí entregó algunos conceptos –por invitación directa que el Gobierno Nacional le hizo una vez fue designada por el Comité de Escogencia– relacionados con el proyecto de ley estatutaria sobre la JEP. Igualmente precisó que esos conceptos los compartía con magistrados por vía electrónica a través de los correos privados. Correos que, según Linares, "no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa".

Pero Correa le respondió que esa afirmación “carece de toda validez, lo cual se evidencia en el mismo comunicado de los nueve magistrados donde se afirma que son correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente. Si no saben cómo accedí a ellos, ¿cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente? Yo sí estoy en condiciones de afirmar que no utilicé ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos”.

El Secretario Ejecutivo también rechazó los señalamientos de Linares cuando se refirió a que él supuestamente le dijo en enero que divulgaría a medios de comunicación los correos si no asumían los diseños que él tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Al respecto, afirmó que no es cierto porque para ese momento ya estaban aceptados el número de cargos y la remuneración de la Secretaría Ejecutiva por el Ministerio de Hacienda, con participación de Linares y el magistrado Danilo Rojas. (Le sugerimos: Las controversias que Néstor Raúl Correa aclara previo a su salida de la JEP)

Y cuestionó a Linares que por qué no puso en conocimiento de las autoridades los corros que supuestamente fueron obtenidos por él de manera ilegal. “Ante la afirmación que desde enero la presidenta conocía unos correos presuntamente obtenidos de manera ilegal y con la supuesta intención de divulgarlos a los medios si no se atendían mis absurdas pretensiones, la pregunta que surge es ¿por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades y apenas lo menciona ahora, casi cuatro meses después?”.