“No se puede permitir que Cali siga secuestrada”: ministro de Justicia

El ministro de Justicia Wilson Ruiz espera que los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) salgan de Cali y regresen a sus comunidades. Mientras el Ejército permite el paso de combustible al departamento, indígenas denuncian ataque de civiles armados en Jamundí.

Para el ministro de Defensa Wilson Ruiz, la Fuerza Pública ha actuado con “autoridad” y “prudencia” durante las jornadas de Paro Nacional y los recientes enfrentamientos entre indígenas y civiles armados. El jefe de cartera rechazó los bloqueos que se le atribuyeron al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) el fin de semana pasado, así como las acciones violentas que han quedado registradas en los lentes de la ciudadanía, consternada por el fuego cruzado en la capital y en otras regiones del Valle.

Wilson Ruiz insiste en que la ciudad no puede estar “secuestrada” y que la población ha sido víctima de actos de “vandalismo” y “terrorismo”. “Las vías de hecho hay que superarlas, los actos de violencia que están afectando a millones de ciudadanos. Pedimos total respaldo a la Fuerza Pública. La Policía Nacional, el Ejército, La Armada y la Fuerza Aérea, están unidas en una sola fuerza para defender la integridad del país”, explicó el ministro de Justicia.

Además, amplió el mensaje que el presidente Iván Duque ha entregado en las últimas horas: las constantes peticiones por el regreso de los miembros del Cric que están en Cali, a quienes las autoridades municipales, gubernamentales y nacionales han acusado de bloquear las vías públicas y contribuir al desabastecimiento de alimentos. Ruiz hace un llamado al diálogo, para que entre el Gobierno y los convocantes al Paro lleguen a consensos.

“Se debe limitar la movilidad de las comunidades indígenas hacia Cali. No se trata de evitar el derecho a la protesta, como muchos lo quieren hacer notar, pero sí de buscar mantener el orden público, como lo manifestó el presidente de la República. Este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”, agregó Ruiz, quien además subrayó que el delito de obstrucción a vía pública tiene una pena de 24 a 48 meses de prisión.

Ciudadanos: reiteramos el llamado a los líderes del paro y a la Minga Indígena a buscar salidas concertadas a esta problemática a través del diálogo y la concertación para recobrar la tranquilidad en el país.



Cc: @infopresidencia pic.twitter.com/YeZjwf3FcS — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 10, 2021

En contraste, representantes del Cric hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional tras el “ataque armado” del pasado 9 de mayo, cuando civiles provistos con revólveres y hasta fusiles les dispararon en medio de la jornada de protesta en Jamundí. De acuerdo con la comunidad, ocho integrantes de la Minga del Cric resultaron heridos en el sector Cañas Gordas de Jamundí. Critican al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por acusar a la Minga de “tomarse la ciudad de Cali”.

“La arremetida inició la noche del día 8 de mayo y la madrugada del 9 de mayo del 2021, donde se registraron actuaciones por parte de civiles armados localizados en la vía Jamundí, identificados con camisetas blancas que exigieron se levantara supuestos bloqueos desconociendo la labor humanitaria de la guardia Indígena como gestores de Paz, Garantes y Defensores de la Vida y el Territorio”, expusieron en un comunicado desde el Cric.

Civiles armados sin control en contubernio con las autoridades, está ocurriendo en el barrio ciudad jardín, cali COLOMBIA pic.twitter.com/1RMsz7dvUC — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 9, 2021

La comunidad indígena denuncia que la población de ese sector de Jamundí está “respaldada por la Fuerza Pública” y, además, que en realidad ellos mismos restringieron el paso de las chivas y buses que transportaban alimentos hacia el punto de concertación. “Impidieron el paso de las distintas delegaciones que se desplazaban hacía la ciudad de Cali”, agregó. Igualmente, restaron valor a las recientes declaraciones del presidente Iván Duque, pues los habría tildado de “provocadores” o “confrontadores”.

#Colombia

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que la minga indígena fue atacada por individuos armados, mientras se desplazaba por la autopista de Jamundí. En las redes circularon videos del momento del ataque.

Vía @ActualidadRT pic.twitter.com/RpIj1ywhOe — Periódico Ahora El Pueblo (@ahora_elpueblo) May 10, 2021

“Para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC, para que retornen nuevamente a sus resguardos (…) no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”, fueron las palabras que Duque entregó a la opinión pública, tras haber ido a Cali en un horario inédito: entre las 11 p.m. y las 4 a.m. del domingo 9 y lunes 10 de mayo. Y mientras en redes sociales circuló el episodio entre indígenas, acusados por destruir dos vehículos, y civiles, portando armas en plena vía pública y usándolas contra los indígenas, el máximo mandatario adelantó en la madrugada de hoy un consejo de seguridad.

“He dado instrucciones muy claras para proteger a la ciudad de Cali, para proteger al departamento del Valle. La Fuerza Pública está para proteger a la ciudadanía, la vida, la honra, los bienes, los derechos y libertades de todos los ciudadanos de esta ciudad y este departamento”, señaló el presidente Iván Duque luego de terminar el consejo de seguridad a eso de las 3:00 a.m. El jefe de Gobierno salió del lugar, todo para atender al Comité Nacional del Paro al medio día de este 10 de mayo en Bogotá. La reunión contará con la presencia de la ONU y la Conferencia Episcopal.

Entre tanto, la Policía y el Ejército aseguraron que “han brindado seguridad” para el paso de 420 mil galones de combustible al Valle del Cauca. Asimismo, la Fuerza Aérea agregó que logró el transporte de 10.400 vacunas contra el COVID-19 a Buga y Tuluá, en el mismo departamento. “El Ejército apoya a la Policía y a la población civil. En las diferentes tareas cuenten con su Ejército”, aseguró el mayor general Álvaro Vicente Pérez, Comandante Comando Conjunto No. 2 del Suroccidente.

