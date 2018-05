Nobelbrecht, capítulo 1: ¿Gobierno impoluto?

Alberto Donadío

A lo largo de dos períodos de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos proclamó reiteradamente que su administración era impoluta y que combatía la corrupción.

En Barrancabermeja, al lanzar el primer plan municipal de pobreza extrema en noviembre de 2013, señaló que Colombia tenía todo a su disposición para ser un gran país: recursos naturales, agua como pocas naciones, la mayor riqueza en biodiversidad del planeta y capital humano. Si Colombia no ha progresado a la velocidad deseada ello se debe —anotó— a las cadenas que lo impiden: la pobreza, la pobreza extrema, el desempleo, la violencia y la corrupción. "Desde el primer día de mi gobierno me propuse romper esas cadenas". Expresó Santos en esa ocasión:

Me propuse romper la cadena de la corrupción y hemos venido destapando "ollas" podridas a lo largo y ancho del territorio y metiendo a la cárcel a los que se roban la plata de los colombianos. Y en eso no vamos a bajar la guardia un solo minuto. En mi gobierno ningún funcionario, ningún alto funcionario, ningún ministro ha sido siquiera señalado, no como esos gobiernos que terminaron la mitad en la cárcel

La alusión final estaba obviamente dirigida a los dos períodos de gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) y fue respondida por el expresidente en un tuit: "Presidente Santos es el único exministro de nuestro gobierno que debe ir a la cárcel por haber engañado el 90% de 9 millones de votos".

No es exactamente cierto que la mitad de los altos funcionarios de Uribe terminaron en la cárcel pero sí es un hecho que muchos fueron denunciados, imputados y encarcelados. Algunos allegados muy cercanos al expresidente fueron procesados y sentenciados. Un elenco de los principales condenados es elocuente y habla por sí solo en cuanto a los altos funcionarios de Uribe responsables de gravísimos hechos: